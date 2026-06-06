രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുടെ രാജി അംഗീകരിച്ചില്ല, വകുപ്പുകളിൽ അസംതൃപ്തി തുടര്ന്ന് മന്ത്രിമാർ; പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ
രാജിവച്ച മുതിർന്ന കാബിനറ്റ് അംഗം രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുമായി ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്നും അനാവശ്യ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : June 6, 2026 at 5:37 PM IST
ബെംഗളൂരു: കർണാടക മന്ത്രസഭയിൽ അരങ്ങേറുന്ന വകുപ്പ് സംബന്ധിച്ച അസ്വാരസ്യങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ഡി കെ ശിവകുമാർ. രാജിവച്ച മുതിർന്ന കാബിനറ്റ് അംഗം രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുമായി ചർച്ചകളിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചുവെന്നും അനാവശ്യ കഥകൾ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
'രാമലിംഗ റെഡ്ഡി തനിക്ക് വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ രാജിക്കത്ത് അയച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിച്ചു' അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജി സ്വീകരിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. മന്ത്രിസഭയിൽ മുതിർന്ന നേതാവിനെ നിലനിർത്താനുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനത്തെയാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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രാമലിംഗ റെഡ്ഡി രാജിവച്ചതിനെത്തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ശിവകുമാർ അദ്ദേഹവുമായി രണ്ട് മണിക്കൂർ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയിരുന്നു. ബാംഗ്ലൂർ വികസന വകുപ്പിന് പകരം വൻകിട, ഇടത്തരം ജലസേചന വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതല നൽകിയതിൽ നിരാശ പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് രാമലിംഗ റെഡ്ഡി വെള്ളിയാഴ്ച മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജി വയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയ്ക്ക് പിന്നാലെ മുനിയപ്പയും
രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ, കർണാടകയിലെ മറ്റൊരു മന്ത്രി കെ.എച്ച്. മുനിയപ്പ തനിക്ക് അനുവദിച്ച വകുപ്പിൽ അതൃപ്തി പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. മുനിയപ്പയ്ക്ക് ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പാണ് നൽകിയത്. എന്നാൽ മുതിർന്ന അംഗമെന്ന നിലയിൽ തനിയ്ക്ക് പ്രധാനപ്പട്ടെ വകുപ്പാണ് നൽകേണ്ടത് എന്നാണ് മുനിയപ്പ പറയുന്നത്. "മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും മുതിർന്ന അംഗമെന്ന നിലയിൽ തനിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പാണ് നൽകേണ്ടതെന്ന കാര്യം രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടി നേതാക്കളെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും" മുനിയപ്പ പറഞ്ഞു.
"സാമൂഹികക്ഷേമ വകുപ്പ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. സിദ്ധരാമയ്യ സർക്കാരിന് കീഴിൽ മൂന്ന് വർഷം ഭക്ഷ്യ-സിവിൽ സപ്ലൈസ് വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എൻ്റെ വകുപ്പിൽ മാറ്റം വരുത്തി ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു വകുപ്പിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുതിർന്ന എംഎൽഎമാരെ അവഗണിക്കുന്നത് 2028 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിയുടെ സാധ്യതകളെ ബാധിക്കുമെന്ന് മുനിയപ്പ പറഞ്ഞു. "എട്ട് തവണ എംഎൽഎയായ ആളാണ് രാമലിംഗ റെഡ്ഡി. ആർവി ദേശ്പാണ്ഡെ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും മുതിർന്ന എംഎൽഎയാണ് അദ്ദേഹം. ആറ് തവണ എംപിയും ഒരു തവണ എംഎൽഎയുമായിട്ടുണ്ട്. സീനിയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് വകുപ്പുകൾ അനുവദിക്കേണ്ടത്. അന്യായമായ വകുപ്പു വിഹിതം അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയെ അറിയിക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"പാർട്ടിയുടെ തലവൻ എന്ന നിലയിൽ ഖാർഗെ തൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കളെയും തുല്യമായി പരിഗണിക്കണം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയെയും സോണിയ ഗാന്ധിയെയും ഞാൻ കാണും" മുനിയപ്പ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ജനങ്ങളെ സേവിക്കാൻ അവസരം നൽകുന്ന ജലസേചനം, കൃഷി, സാമൂഹിക ക്ഷേമം തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും പുതിയ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ബി കെ ഹരിപ്രസാദുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത് തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ശിവകുമാറിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
എന്നാൽ ഡി കെ ശിവകുമാർ മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു വനിതാ മന്ത്രി പോലും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളത്. ലിംഗപരമായ അസമത്വം ആദ്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാർഗരറ്റ് ആൽവയാണ്. ആദ്യ ബാച്ച് കാബിനറ്റ് മന്ത്രിമാരിൽ ഒരു വനിതാ മന്ത്രി പോലും നിയമിക്കപ്പെടാത്തതിൽ താൻ നിരാശനാണെന്ന് അവർ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, ഇനിയും നിരവധി മന്ത്രിസഭാ ഒഴിവുകൾ നികത്താനുണ്ടെന്നും തൻ്റെ മന്ത്രിസഭ വികസിപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കുമെന്നുമാണ് ശിവകുമാർ മറുപടി പറഞ്ഞത്.
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