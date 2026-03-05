ഒരു കാലത്ത് ഇന്ത്യയുടെ സൂപ്പര്താരം, ബൂട്ടിട്ട കാലുകൾ ഇന്ന് പത്രം വില്ക്കാൻ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്നു, ഇത് ശുഭറാണി ദാസ് എന്ന പെണ്കരുത്ത്
ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്തുനിന്ന് പുലർകാലത്തെ പത്രവിതരണത്തിലേക്ക്; വിധിക്ക് മുന്നിൽ തോൽക്കാത്ത ഒഡിഷയുടെ പെൺകരുത്ത്...
Published : March 5, 2026 at 3:22 PM IST
വർഷം 1992. ഒഡിഷ വനിതാ ഫുട്ബോൾ ടീമിനായി കളിക്കാനിറങ്ങിയ കൂട്ടത്തിൽ ശുഭറാണി ദാസ് എന്ന മിടുക്കിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ടൂർണമെൻ്റുകളിലും ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിലും ഒഡിഷയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ദേശീയ തലത്തില് ശ്രദ്ധയാകര്ഷിച്ചു. വിവിധ തലങ്ങളിലായി 28 ചാമ്പ്യൻഷിപ്പുകൾ ഇന്ത്യക്കായി അവർ നേടി, അങ്ങനെ രാജ്യത്തിൻ്റെ മിന്നും താരമായി. പക്ഷേ, കാലം കഴിഞ്ഞു, അവളെ കാത്തിരുന്നത് മറ്റൊരു വിധിയായിരുന്നു.
1986 മുതൽ 1998 വരെ ദേശീയ അത്ലറ്റുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുൻനിരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ശുഭറാണിയെ പിന്നീട് ആരും ശ്രദ്ധിച്ചട്ടില്ല. തോറ്റ് കൊടുക്കാൻ മനസില്ലാത്ത ആ താരത്തിന് എന്ത് സംഭവിച്ചുവെന്നോ, എവിടെയാണന്നോ ആരും തിരിക്കാനും തയ്യാറായില്ല. ഒരു നാൾ വാനോളം ഉയർത്തിയ ശുഭറാണി ഇന്നൊരു സാധാരണക്കാരിയായി ജീവിക്കുകയാണ്. ഉപജീവനമാർഗത്തിനായി ദിവസവും പത്രമിടാൻ പോകും. ഇടക്ക് പലരും തിരിച്ചറിയുമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പരിഗണനയും ഇന്ന് അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.
ഫുട്ബോൾ മേഖലയിൽ തിളങ്ങി നിൽക്കുമ്പോഴാണ് വിവാഹം കഴിയുന്നത്. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ ജീവിതമായിരുന്നു. 2000 ത്തിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ഭർത്താവ് പ്രകാശ് ചന്ദ്ര മിശ്രയ്ക്ക് ഒരു അപകടം സംഭവിച്ചു. അതോടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടി. കുടുംബത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും രണ്ട് പെൺമക്കളെ വളർത്താനും ശുഭറാണി മുന്നിട്ടിറങ്ങി. പേപ്പർ ബാഗുകൾ നിർമാണം, സൗന്ദര്യവർദ്ധക വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുക, പച്ചക്കറി കട തുടങ്ങി നിരവധി നിരവധി ചെറുകിട ബിസിനസുകൾ പരീക്ഷിച്ചു. പക്ഷേ അതൊന്നും വിജയിച്ചില്ല.
ഒരു സ്ഥിര വരുമാനം ഇല്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന തിരിച്ചറിഞ്ഞതോടെ പത്രമിടാൻ പോകാൻ തുടങ്ങി. 2004 മുതൽ ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ച് വരികയാണ്. ഭുവനേശ്വറിലെയും ഒരുപക്ഷേ ഒഡിഷയിലെയും ഒരേയൊരു വനിതാ പത്രവ്യാപാരിയാണ് ശുഭാറാണി. ഷഹീദ് നഗർ, സത്യാനഗർ, രാജ്ഭവൻ കോളനി, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ഏരിയ, മറ്റ് നിരവധി പ്രദേശങ്ങളിലും മറ്റും രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിച്ച് അവർ ഏകദേശം 400 പത്രങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
എനിക്ക് ഈ ജോലി ഇനിയും പത്ത് വർഷം കൂടി തുടരാൻ കഴിയും. ഒരുകാലത്ത് ഒന്നും അനുകൂലമായി സംഭവിക്കാതിരുന്നപ്പോൾ ഈ ജോലി എനിക്ക് സ്ഥിരമായ ഒരു വരുമാനം നൽകി. പത്ര വിതരണത്തിലൂടെയാണ് എൻ്റെ കുടുംബവും മക്കളും വളരുന്നത്. ഞാൻ ഒരിക്കലും അത് ഉപേക്ഷിക്കില്ല. എല്ലാ ജോലിക്കും അതിൻ്റെതായ വിലയുണ്ടെന്ന് ശുഭറാണി പറയുന്നു.
തുടക്കത്തിൽ പത്രമിടാൻ പോകുന്നത് കാണുമ്പോൾ പലരും കളിയാക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ പുലർച്ചെ പുറത്ത് കറങ്ങുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ പുരുഷന്മാരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത്? തുടങ്ങി നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ... ഇന്നും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പത്ര വിതരണം പുരുഷന്മാരുടെ ജോലിയായി കാണുന്നു. എന്നാൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് ശുഭറാണിയുടെ മറുപടി.
ഇന്ന്, അവർ പ്രതിമാസം 15,000 മുതൽ 20,000 രൂപ വരെ സമ്പാദിക്കുന്നു. കൂടെ പിന്തുണയുമായി ഭർത്താവും കുട്ടികളുമണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്കായി അമ്മ ചെയ്യുന്ന ജോലി ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും മറക്കില്ലെന്ന് മക്കൾ പറയുന്നു. വിധിക്ക് മുമ്പിൽ തോൽക്കാതെ ഇന്നും അവർ മുമ്പോട്ട് പോവുകയാണ്. എപ്പോഴും ശുഭറാണിയുടെ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ് എന്നത് തീർച്ചയാണ്.
