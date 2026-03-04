'മിസൈല് വുമണ്' പറയുന്നു; വനിതകള്ക്ക് വേണ്ടത് പ്രാതിനിധ്യമല്ല, കഴിവിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പരിഗണന
ലോക വനിതാ ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇടിവി ഭാരത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായി ടെസി തോമസ് മനസ് തുറന്നു. ബാംഗ്ലൂരുവിലെ വസതിയില് ഡോ. അനുഭാ ജെയിനുമായി നടത്തിയ ദീര്ഘ സംഭാഷണത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങള്.
Published : March 4, 2026 at 8:25 PM IST
മിസൈല് മാന് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് രാജ്യം ഒരാളെയേ വിളിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മുന് രാഷ്ട്രപതി എപിജെ അബ്ദുള് കലാമിനെ. അതേ ആദരവോടെ ഭാരതീയര്ക്കിടയില് മിസൈല് വുമണ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരേയൊരു വനിതയേ ഉള്ളൂ. അത് രാജ്യത്തിന് ദീര്ഘദൂര മിസൈല് കരുത്ത് പകര്ന്നേകിയ ഡോ. ടെസി തോമസാണ്. ഡിആര്ഡി ഒയില് ശാസ്ത്രജ്ഞയായി തുടങ്ങി ഏറനോട്ടിക്കല് സിസ്റ്റം ഡയറക്ടര് ജനറല് വരെ ആയി ഉയര്ന്ന ഗവേഷക.
ഇന്ത്യയുടെ അഭിമാന ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈല് പദ്ധതികളായ അഗ്നി നാലിന്റേയും അഗ്നി അഞ്ചിന്റേയും പ്രോജക്റ്റ് ഡയറക്ടര്. തിരുവനന്തപുരത്തെ തുമ്പയില് നിന്ന് റോക്കറ്റുകള് പറന്നുയരുന്നത് വിസ്മയത്തോടെ കണ്ടു നിന്ന സാധാരണക്കാരിയായ പെണ്കുട്ടിയില് നിന്ന് ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്ര പ്രധാനമായ മിസൈല് പദ്ധതികളുടെ അമരക്കാരിയായി മാറിയ അവരുടെ ജീവിതം യഥാര്ഥ നേതൃപാടവം എന്താണ് എന്നതിന് തെളിവാണ്. കരളുറപ്പോടെ ഇവര്പറയുന്നു യഥാര്ഥ നേതാക്കള് വരുന്നത് പ്രാതിനിധ്യത്തിലൂടെയല്ല, മികവിലൂടെയാണ്, അചഞ്ചലമായ ശ്രദ്ധയിലൂടെയും ആത്മാര്പ്പണത്തിലൂടെയുമാണ്.
ചോദ്യം: ഈ വനിതാ ദിനത്തില് തങ്ങളുടേതായ മേഖലയില് വ്യക്തി മുദ്ര പതിപ്പിച്ച മാതൃകാ വനിതകളേയും വഴികാട്ടികളേയുമാണ് ഞങ്ങള് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വാര്ത്താശീര്ഷകങ്ങളിലേക്ക് എത്തും മുമ്പ് ഇന്നത്തെ ആദരവുകളൊക്കെ എത്തും മുമ്പ് ആരായിരുന്നു ടെസി തോമസ്. താങ്കളുടെ കൗതുകത്തെ തൊട്ടുണര്ത്തിയ അല്ലെങ്കില് പ്രചോദിപ്പിച്ച, ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പാതയിലേക്ക് വഴി തിരിച്ചു വിട്ട സ്വാധീന ശക്തി എന്തായിരുന്നു?
കേരളത്തിലെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയില് നിന്നുള്ള ഒരു കൊച്ചു പെണ്കുട്ടിയായിരുന്നു ഞാന്. കണക്കും സയന്സും ഏറെ താല്പ്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളായിരുന്നു. തുമ്പയിലെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തില് നിന്ന് റോക്കറ്റുകള് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് കാണാനിടയായത് എന്നെ വല്ലാതെ ആകര്ഷിച്ചു.
അത് എന്റെ ഉള്ളില് എന്തോ ഒരു വല്ലാത്ത ശക്തി ഉണര്ത്താന് കാരണമായി. ആ അനുഭവമാണ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പഠനത്തിന് ചേരാന് എനിക്ക് പ്രേരണയായത്. എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് ബിരുദം നേടിയ ശേഷം ഞാന് മിസൈല് ഗവേഷണ വികസന പദ്ധതിയിലേക്ക് ജോലിക്ക് അപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങിനെയാണ് ഞാന് ഇന്നു കാണുന്ന ഈ പാതയിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടത്.
ചോദ്യം: 1960-70 കാലഘട്ടത്തില് കേരളത്തില് വളര്ന്ന താങ്കള് ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള കൗതുകത്തിന്റേയും കമ്പത്തിന്റേയും പുറത്ത് മാത്രമാണോ ഈമേഖലയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത്, അതോ പൊതുവേ പുരുഷ മേധാവിത്തമുള്ള മേഖലയിലേക്കാണ് ചുവടുവെക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞു കൊണ്ടായിരുന്നോ ഈ വഴി തെരഞ്ഞെടുത്തത്?
തീര്ച്ചയായും ശാസ്ത്രത്തോടുള്ള അഭിനിവേശം ഒരു ഘടകമായിരുന്നു. ആ കാലത്ത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പഠിക്കാന് കഴിഞ്ഞതു തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഡി ആര്ഡി ഒ സ്പോണ്സര് ചെയ്ത ഒരു കോഴ്സിന് ഞാന് അപേക്ഷിച്ചു. അതോടെ എനിക്ക് ഈ മേഖലയിലേക്ക് വഴി തുറക്കുകയായിരുന്നു.
ശാസ്ത്രം നിത്യ ജീവിതത്തില് പ്രയോഗത്തില് വരുത്തുന്നതിന് ഉതകുന്ന തരത്തില് പ്രവൃത്തിക്കണമെന്ന താല്പ്പര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. എന്നും മനസില് ആ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. അതു കൊണ്ടു കൂടിയാണ് മിസൈല് ടെക്നോളജി കോഴ്സിന് അപേക്ഷിച്ചത്. അപേക്ഷിച്ചു, പ്രവേശനം കിട്ടി, അങ്ങിനെ ആ രംഗത്ത് എന്റെ പ്രയാണം തുടങ്ങി.
ചോദ്യം: വളരെക്കുറച്ച് പെണ്കുട്ടികള് മാത്രം എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് പഠനത്തിന് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന അക്കാലത്ത് ടെസി തോമസിന്റെ പഠന ലക്ഷ്യങ്ങള് രൂപപ്പെടുത്തുന്നതില് മാതാപിതാക്കള് എത്രമാത്രം പ്രോല്സാഹനം നല്കി? ഒപ്പം ഇതു പോലൊരു തൊഴില് മേഖലയില് തുടരാന് നിങ്ങള്ക്ക് സഹായ ഘടകമായത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു?
കേരളത്തിലായതു കൊണ്ടു തന്നെ പഠനത്തിന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തില് മുന്തിയ പരിഗണന നല്കിപ്പോന്നിരുന്നു. മാതാപിതാക്കളില് നിന്നുള്ള നിരന്തര പ്രോല്സാഹനവും എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് പ്രവേശനം കിട്ടിയപ്പോള് ആ തീരുമാനത്തോട് ഒപ്പം നില്ക്കുകയായിരുന്നു എന്റെ കുടുംബം. ജിജ്ഞാസയും യുക്തി ചിന്തയുമാണ് ജോലി തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും എനിക്ക് വഴികാട്ടിയായത്. അഞ്ച് പെണ്കുട്ടികളും ഒരു സഹോദരനുമുള്ള കുടുംബത്തില് നിന്നാണ് ഞാന് വരുന്നത്.
നാവിക സേനയില് നിന്ന് വിരമിച്ച ഓഫീസറായിരുന്ന ഭര്ത്താവും എന്റെ കര്മ്മ പാതയിലുടനീളം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെയൊക്കെ നിര്ലോഭമായ പ്രോല്സാഹനവും പിന്തുണയുമാണ് എന്റെ വിജയത്തിന് കാരണം. ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തില് വന്ന എനിക്ക് രാജ്യത്തിന്റെ തന്ത്രപ്രധാന മിസൈല് ശേഷി കൂടുതല് കരുത്തുറ്റതാക്കുന്നതില് അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമായ സംഭാവനകള് നല്കാന് സാധിച്ചത് ഇവരുടെയൊക്കെ പിന്തുണ കൊണ്ട് മാത്രമാണ്.
ചോദ്യം: ഇന്ത്യയുടെ മിസൈല് വനിത എന്ന വിശേഷണമുള്ള ടെസ്സി തോമസ് നമ്മുടെ ഏറെ പ്രധാനപ്പെട്ട അഗ്നി നാല് അഗ്നി അഞ്ച് മിസൈല് പ്രോജക്റ്റുകള്ക്ക് ചുക്കാന് പിടിച്ചു.ഇത്ര ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമ്പോഴുള്ള മാനസിക സംഘര്ഷം എങ്ങിനെയാണ് നേരിട്ടത്?
ഇത്തരം തന്ത്രപ്രധാന പദ്ധതികളില് പ്രവര്ത്തിക്കുക എന്നത് എന്റെ രാജ്യത്തോടുള്ള (ദേശീയ) ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. നമ്മള് എന്താണ് സംഭാവന ചെയ്യാന് പോകുന്നത് എന്നതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെപ്പറ്റി വ്യക്തമായ തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം. കാരണം അത് നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര സുരക്ഷയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന സുപ്രധാന പദ്ധതിയാണ്. രാജ്യം വളരെ നിര്ണ്ണായകമായ മിസൈല് സാങ്കേതിക വിദ്യകള് വികസിപ്പിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഞാന് ഡി ആര്ഡി ഒയില് ജോലിക്ക് ചേരുന്നത്.
രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി തദ്ദേശീയമായി ,പരാശ്രയമില്ലാതെ സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യങ്ങളുടെ ഭാഗമാകാന് എനിക്കും അവസരം കിട്ടി. അത്തരം സങ്കീര്ണ്ണമായ സാങ്കേതിക വിദ്യാ വികസന ദൗത്യത്തില് പ്രവൃത്തിക്കാന് അചഞ്ചലമായ ആത്മാര്പ്പണവും കാര്യ നിര്വഹണ ശേഷിയും അനിവാര്യമായിരുന്നു.രൂപ കല്പ്പന മുതല് പരീക്ഷണവും തിരുത്തലുകളും വരെ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ആദ്യാവസാനം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്നതായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി.
ചോദ്യം: അതിര്ത്തിക്കു പുറത്തു നിന്നുള്ള വെല്ലുവിളികള് എന്നത്തേക്കാളും കൂടി വരുന്ന ലോക സാഹചര്യത്തില് സ്വന്തം മിസൈല് സാങ്കേതിക വിദ്യയും മിസൈല് പ്രതിരോധ സംവിധാനവും എത്രത്തോളം നിര്ണായകമാണ്?
രാജ്യത്തിന്റെ മിസൈല് കരുത്തും പ്രതിരോധ ശേഷിയും പ്രകടമാക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ വായു ശക്തി പോലുള്ള അഭ്യാസപ്രകടനങ്ങള്. ഒപ്പം ഈ മിസൈലുകളും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമൊക്കെ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിക്കാന് നമുക്കുള്ള ശേഷിയും ഇത് പ്രകടമാക്കുന്നു. ഈ ശ്രേണിയിലുള്ള മിസൈല് സംവിധാനങ്ങള് നമുക്ക് വികസിപ്പിക്കാനാകുന്നുവെന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ കരുത്ത് വിളിച്ചോതുന്നതാണ്.
ഇന്നത്തെ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തില് നമ്മള് എപ്പോഴും സര്വ്വ സജ്ജരായിരിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. തന്ത്ര പ്രധാനമായ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളില് സ്വാശ്രയത്വം നേടേണ്ടത് അനിവാര്യവുമാണ്. ഈ സംവിധാനങ്ങളുടെ രൂപകല്പ്പനയും വികസനവും പരിപാലനവുമൊക്കെ തടസ്സമില്ലാതെ നടക്കുന്നതിനാവശ്യമായ പരിതസ്ഥിതി രൂപപ്പെടേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്. അത് നമ്മുടെ പ്രതിരോധ രംഗത്തെ സുസജ്ഝമാക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല എതിരാളികളെ ഭയപ്പെടുത്തുക കൂടി ചെയ്യും.
ചോദ്യം: വരുന്ന ദശകത്തില് ഏറോസ്പേസ് - മിസൈല് രംഗത്ത് ലോകത്തു തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം എന്തായിരിക്കുമെന്നാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായം?
ഏറോസ്പേസ് - മിസൈല് രംഗത്ത് നാം സ്വയം പര്യാപ്തത നേടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാന് നേരത്തേ പറഞ്ഞതു പോലെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ കരുത്ത് വെളിവാകുന്നത് അതിന്റെ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് കാര്യക്ഷമമാകുമ്പോഴാണ്. ആഗോള സാഹചര്യങ്ങള്ക്കനുസരിച്ച് നമ്മള് ആ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വേണം.
സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ കാര്യത്തില് ഇന്ന് നമുക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ നില കൈവരിക്കാന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതില് ഇനിയും മുന്നേറണം. ഭാരക്കുറവുള്ളതും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്നതുമായ നൂതനമായ സംയുക്ത മൂലകങ്ങള്, ഹൈപ്പര്സോണിക് വെഹിക്കിളുകള്, നിര്മ്മിതബുദ്ധി അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുന്ന പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങള് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പുത്തന് തലമുറ സംവിധാനങ്ങളില് നമ്മള് ശ്രദ്ധ പുലര്ത്തണം. ഏവിയോണിക്സ് ശക്തമാക്കുന്നതിലും നൂതനമായ സങ്കീര്ണ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ കൂട്ടിയിണക്കുന്നതിലും നമുക്ക് ഏറെ മുന്നേറാനുണ്ട്.
ചോദ്യം: വലിയ മുന്നേറ്റങ്ങള് പല മേഖലകളിലും ഉണ്ടായെങ്കിലും എഞ്ചിനീയറിങ്ങ് രംഗത്ത് ഇന്ത്യയില് ഇന്നും വനിതകള് കൂടുതലായി കടന്നു വരുന്നില്ല. താങ്കളുടെ അഭിപ്രായത്തില് ശാസ്ത്ര രംഗത്തെ വനിതകള്ക്ക് മറികടക്കേണ്ടി വരുന്ന പ്രധാന തടസങ്ങള് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും?
ഇന്ന് ഏതാണ്ടെല്ലാ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും വനിതകളും കടന്നു വരുന്നത് ദൃശ്യമാണ്. എങ്കിലും അദൃശ്യമായ ചില വിവേചനങ്ങള് ചിലേടത്തൊക്കെയുണ്ട്. ബോധപൂര്വ്വമായ ഇടപെടലുകളിലൂടെ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാനാവും. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പിന്തുണ ഇതില് അത്യാവശ്യമാണ്.
കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയും അതു പോലെ പ്രധാനമാണ്. ഇതു രണ്ടും ചേരുമ്പോളാണ് സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രൊഫഷണലായി ഉയരാനാവുന്നത്. തങ്ങളുടെ രംഗത്ത് വേണ്ട അറിവ് നേടാനും സാങ്കേതികമായി കരുത്താര്ജ്ജിക്കാനും സ്ത്രീകള് ശ്രമിക്കണം. ആത്മവിശ്വാസവും നൈപുണ്യവും ആണ് പ്രധാനം.
ചോദ്യം: സയന്സ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിങ്ങ്, ഗണിതം എന്നീ മേഖലകളില് കൂടുതല് വനിതാ പ്രതിഭകളെ എങ്ങിനെ നമുക്ക് വളര്ത്തിയെടുക്കാനാവും. മെന്റര്ഷിപ്പിന്റെ അഭാവമാണോ ഈ രംഗത്ത് ആവശ്യത്തിന് സ്ത്രീ പ്രതിഭകള് എത്താത്തതിന് കാരണം?
പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങൾ വളരാൻ ആവശ്യമായ ആത്മവിശ്വാസവും സ്ഥിരതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഏതൊരു വ്യക്തിയിലും കഴിവുകൾ വളർത്തുന്നതിൽ മെൻ്റർഷിപ്പ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിലൊന്നാണ്. തുടർച്ചയായ മാർഗനിർദ്ദേശം, പ്രോത്സാഹനം, സൃഷ്ടിപരമായ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിവ ഭാവി നേതാക്കളെ രൂപപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്നു.
അതേസമയം, ഒരാൾക്ക് കടമബോധം, പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള സന്നദ്ധത, അറിവോടെയുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാനുള്ള കഴിവ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നേതൃത്വ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് ഈ ഗുണങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, സാങ്കേതികവിദ്യ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം സ്വഭാവമായി മാറണം. നിങ്ങൾ അത് ശരിക്കും മനസിലാക്കുകയും ആന്തരികവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടാനും മേഖലയെ ഫലപ്രദമായി നയിക്കാനും കഴിയൂ.
ചോദ്യം: പ്രത്യേക അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞർമാരെ ആഘോഷിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഇത് പ്രതീകാത്മക അംഗീകാരമായി തുടരുന്നതിനുപകരം അർഥവത്തായ ഘടനാപരമായ മാറ്റത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നുവെന്ന് എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം?
അത് ശരിയാണ്! ഞങ്ങൾ പ്രതീകാത്മക അംഗീകാരത്തിനായി നോക്കുന്നില്ല. യഥാർഥത്തിൽ പ്രധാനം നമ്മുടെ ജോലി മെറിറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ്. അത് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ സ്ഥാപനപരവും ഘടനാപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം. ആളുകൾ കഴിവിനെയും നേതൃത്വത്തെയും മനസിലാക്കുന്ന രീതി വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
ചിന്തയിലെ മാറ്റം തന്നെ വലിയ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു. ആത്യന്തികമായി, ഏകാഗ്രമായ മനസ് വിജയം കൈവരിക്കുന്നു. ഒരാൾ അയാളുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ വ്യക്തത പുലർത്തുകയും, മികവിനായി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനായിരിക്കുകയും, മുന്നോട്ട് പോകാനും സ്ഥിരമായി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും വേണം.
ചോദ്യം: നേതൃത്വപരമായ റോളുകൾ, സങ്കീർണമായ മിസൈൽ പദ്ധതികൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മാതൃത്വവും കുടുംബാന്തരീക്ഷവുമെല്ലാം ഒരുമിച്ച് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്തു? ജീവിതത്തിൻ്റെ ഈ വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച അനുഭവം എങ്ങനെയായിരുന്നു? സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും എല്ലാം സന്തുലിതമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പരിശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അതേസമയം പുരുഷന്മാരിൽ അത് വളരെ അപൂർവമായി മാത്രമേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ?
അതെ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത്, വളർത്തലിലൂടെയും പാരമ്പര്യത്തിലൂടെയും, സ്ത്രീകൾ പലപ്പോഴും ജോലിസ്ഥലത്തും വീട്ടുമുറ്റത്തും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മിൽ പലർക്കും ഇത് ഒരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ്. എന്നിരുന്നാലും, കാര്യങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വ്യക്തിഗത അഭിലാഷങ്ങളെയും പ്രൊഫഷണൽ പ്രതിബദ്ധതകളെയും കുറിച്ച് കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മികച്ച ധാരണയുണ്ട്. വീട്ടിലെ പിന്തുണാ സംവിധാനം ശരിക്കും പ്രധാനമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന നൽകേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.
പ്രൊഫഷണൽ, വ്യക്തിഗത റോളുകൾ സന്തുലിതമാക്കാനുള്ള കഴിവ് വ്യക്തത, ആസൂത്രണം, പരസ്പര ധാരണ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുടുംബം പിന്തുണയ്ക്കുമ്പോൾ, ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് വളരെ എളുപ്പമാകും.
ചോദ്യം: ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ എന്ന നിലയിൽ മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ത്രീ എന്ന നിലയിലും ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പാരമ്പര്യമാണ് അവശേഷിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്?
നിങ്ങൾ ദൃഢനിശ്ചയമുള്ളവരാണെങ്കിൽ, ഉയരങ്ങള് കൈവരിക്കും. ശക്തമായ നിശ്ചയം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഞാൻ ഗവേഷണത്തിൽ ചേർന്നപ്പോൾ, പല സാങ്കേതികവിദ്യകളും വികസിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അവയെ അടിസ്ഥാനപരമായി കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിന് വളരെയധികം പരിശ്രമം, സ്ഥിരോത്സാഹം, പ്രതിബദ്ധത എന്നിവ ആവശ്യമായിരുന്നു.
ഇന്ന്, അറിവ് നമുക്ക് ചുറ്റും എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വിശാലമായ വിവരശേഖരം ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുമായി പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിയും. അവസരങ്ങളുണ്ട്, അത് ആത്യന്തികമായി അവയെ ഏറ്റെടുക്കാനും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോകാനും അവയിൽ നിന്ന് പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
