വനിതാ ദിനം 2026; ലുധിയാന റെയില്വേസ്റ്റേഷനിലെ ചുമട്ടുകാരായ ഈ പെണ്പോരാളികളെ പരിചയപ്പെടൂ
സ്വന്തം കഠിനാദ്ധ്വാനത്തിലൂടെയും സമര്പ്പണത്തിലൂടെയും ഈ നാല് പെണ്ണുങ്ങള് കഠിനകാലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് പ്രചോദനമാകുകയാണ്. ഒപ്പം രാജ്യാന്തര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ യഥാര്ത്ഥ ആത്മാവിഷ്കാരവും
Published : March 5, 2026 at 10:29 AM IST
വാരിന്ദര് തിന്ദ്
ലുധിയാന: തിരക്കേറിയ ട്രെയിനുകളുടെ കൂകിപ്പാച്ചിലുകള്ക്കിടെ പഞ്ചാബിലെ ഈ റെയില്വേസ്റ്റേഷനിലെ നാല് പെണ്ണുങ്ങളുടെ നിശ്ചയാര്ഢ്യത്തിന്റെയും സ്ഥൈര്യത്തിന്റെയും കഥകള് അല്പ്പം ഉച്ചത്തില് തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തിരിക്കുന്നു.
ലുധിയാന റെയില്വേസ്റ്റേഷനിലെ ഈ നാല് വനിതാ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികള് യാത്രക്കാരുടെ ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കള് മാത്രമല്ല ചുമലിലേറ്റുന്നത് മറിച്ച് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്ടമായതോടെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്ന കുടുംബത്തിന്റെ ചുമതലകള് അപ്പാടെയാണ്. അവരിലൊരാളാണ് നിഷാറാണി. 2024ല് ഭര്ത്താവ് മരിച്ചതോടെയാണ് അവര് ഈ കഠിന ജോലിയുടെ വഴിയിലേക്ക് എത്തിയത്. തന്റെ രണ്ട് ആണ്മക്കളെയും മകളെയും വളര്ത്താന് വേണ്ടിയാണ് ഒന്നരവര്ഷം മുമ്പ് കായികാദ്ധ്വാനം ഏറെ ആവശ്യമുള്ള ഈ തൊഴിലിലേക്ക് ഇവര് തിരിഞ്ഞത്.
തന്റെ ഭര്ത്താവിന്റെ മരണശേഷം സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് യാതൊരു സഹായവും ഉണ്ടായില്ലെന്ന് നിഷ പറയുന്നു. ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഇത്രയും ഭാരമെടുക്കാന് കഴിയുമോയെന്ന ആശങ്ക പലര്ക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല് ഒരിക്കല് താന് പണിയെടുക്കുന്നത് കണ്ട് കഴിഞ്ഞതോടെ ഇവരുടെയൊക്കെ സംശയം മാറിയെന്നും തനിക്ക് ജോലി തരുന്നുണ്ടെന്നും നിഷ പറയുന്നു.
ഒന്പതാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള നിഷ തന്റെ കുടുംബത്തിന്റെയും സ്റ്റേഷനില് യാത്രക്കാരുടെയും ഭാരങ്ങള് ലഘൂകരിക്കാന് വേണ്ടി പൊരുതുന്നു. മായ എന്ന അന്പതുകാരിയായ സ്ത്രീയുടെ കഥയും വ്യത്യസ്തമല്ല.ഭര്ത്താവിന്റെ മരണത്തോടെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളുടെ നടുക്കടലിലായ കുടുംബത്തെ പോറ്റാന് ഇവര് 2012 മുതലിവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അന്പതാം വയസില് ഈ ഭാരങ്ങള് കടുത്തതാണ്. പക്ഷേ തന്റ കുടുംബത്തോടുള്ള ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് തന്നെ ക്ഷീണം തോന്നിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാക്കൊല്ലവും ബജറ്റുകള് തയാറാക്കുകയും അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാല് തന്നെപ്പോലുള്ള സ്ത്രീകള്ക്കായി അതില് ഒന്നും ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും മായ പറയുന്നു. ആരെങ്കിലും തങ്ങളെ ഓര്ക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഓരോ കൊല്ലവും തള്ളിനീക്കുന്നത്. എന്നാല് ആരും തങ്ങളെ ഗൗനിക്കുന്നില്ലെന്നും മായ കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
ലജവര്മ്മ എന്ന നാല്പ്പത്തേഴുകാരി മൂന്ന് കുട്ടികളടങ്ങുന്ന കുടുംബത്തെ പോറ്റാന് പതിനൊന്ന് കൊല്ലമായി ഈ തൊഴില് ചെയ്യുന്നു. പുലര്ച്ചെ അഞ്ച് മുതല് വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ സ്റ്റേഷനില് ജോലി ചെയ്യുന്നുവെന്നും ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
എല്ലാ വര്ഷവും രാജ്യാന്തര വനിതാ ദിനം വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാന് തങ്ങള്ക്ക് എവിടെയാണ് നേരമെന്നും ലജ പറയുന്നു. തങ്ങള് പൂര്ണ ആത്മാര്പ്പണത്തോടെ ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങള്ക്ക് സ്റ്റേഷനില് ഇരിക്കാന് ഒരിടം പോലുമില്ലെന്നും ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുനര്നിര്മ്മാണം നടക്കുന്നതിനാല് പാലത്തിലൂടെയാണ് സാധനങ്ങള് ചുമക്കുന്നത്. കൂടുതല് സാധനങ്ങള് ഉള്ളപ്പോള് കൈവണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും ഇവര് പറയുന്നു.
നാല്പ്പത്തിനാലുകാരിയായ സുഷമയുടെ ഭര്ത്താവും ഈ റെയില്വേസ്റ്റേഷനിലെ ചുമട്ടുകാരനായിരുന്നു. ഇവര്ക്ക് സ്ത്രീകളുടെ കരുത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത്. സമൂഹത്തില് മറ്റുള്ളവര് തങ്ങളെ കുറിച്ച് മറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ആളുകള് തങ്ങളെ ദുര്ബലരായി കരുതുന്നു. എന്നാല് പ്രസവിക്കാനാകുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് യഥാര്ത്ഥ കരുത്ത് മനസിലാകും. ഈ ജോലിയും ജീവിതവും തങ്ങളെ കൂടുതല് കരുത്തരാക്കുന്നുവെന്നും അവര് പറയുന്നു.
ഈ സ്ത്രീകളെ തെല്ലും കുറച്ച് കാണരുതെന്നാണ് ഇവര്ക്കൊപ്പം വര്ഷങ്ങളായി പണിയെടുക്കുന്ന നരേഷ് കുമാര് എന്ന ചുമട്ടു തൊഴിലാളി പറയുന്നത്. അവര്ക്ക് ഞങ്ങള് മുന്ഗണന നല്കാറുണ്ട്. മിക്കപ്പോഴും അവര് തങ്ങളെക്കാള് കൂടുതല് ഭാരമേന്തുന്നു. അവര് കേവലം സാധനങ്ങള് മാത്രമല്ല ചുമക്കുന്നത് അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ ഭാരം കൂടിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
തീര്ച്ചയായും ദൗര്ഭാഗ്യകരമായ സാഹചര്യങ്ങള് കൊണ്ട് റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിലെ ചുമട്ടു തൊഴിലാളികളായി തീര്ന്നവരാണ് മായയും സുഷമയും നിഷയും ലജയുമെല്ലാം. എന്നാലും ഇവര് കഠിന കാലങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് പോകുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്വന്തം ധൈര്യത്തിലൂടെയും അര്പ്പണത്തിലൂടെയും പ്രചോദനമാകുന്നു. ഒപ്പം രാജ്യാന്തര വനിതാ ദിനത്തിന്റെ അന്തഃസത്തയുടെ യഥാര്ത്ഥ ആള്രൂപങ്ങളും.