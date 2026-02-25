കുടിയന്മാര്ക്ക് "ലോക്കിട്ട്" ഒരു ഗ്രാമം, ഇവിടെ മദ്യപിച്ചാല് 21,000 രൂപ പിഴ
ലഹരിയിൽ നിന്നും പ്രദേശത്തെ മുക്തമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ... നിയമം ലംഘിച്ച് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുന്നറിയിപ്പ്...
Published : February 25, 2026 at 8:40 PM IST
ഡെറാഡൂൺ: സമൂഹത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഭീഷണിയായ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന് എതിരെ കടുത്ത പ്രതിഷേധവുമായി ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾ! ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലയിലുള്ള കുഞ്ഞേത്തി ഗ്രാമത്തിലാണ് ലഹരിയ്ക്ക് എതിരെ വേറിട്ട പ്രതിഷേധവുമായി നാട്ടുകാർ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഗ്രാമത്തലവൻ അനിൽ ആര്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പ്രതിഷേധം നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമസഭാ യോഗത്തിലാണ് മഹിളാ മംഗൾ ദള്ളും യുവക് മംഗൾ ദള്ളും അടക്കമുള്ള പ്രദേശിക സംഘടനകൾ സുപ്രധാന തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഗ്രാമത്തിൽ വച്ച് നടത്തപ്പെടുന്ന ഏതൊരു പൊതുപരിപാടിയിൽ നിന്നും മദ്യം പൂർണമായും വർജിക്കുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനം. വിവാഹം, മരണം, മറ്റ് പൊതുസമ്മേളനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പൊതുപരിപാടികളിൽ നിന്ന് മദ്യം പൂർണമായും നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ലഹരിയിൽ നിന്നും പ്രദേശത്തെ മുക്തമാക്കണമെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. നിയമം ലംഘിച്ച് മദ്യവും മയക്കുമരുന്നും വീണ്ടും ഉപയോഗിച്ചാൽ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും നാട്ടുകാർ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
നിയമലംഘകർക്കുള്ള ശിക്ഷാ നടപടികൾ
പൊതുസ്ഥലത്ത് വച്ചോ പൊതുപരിപാടിയിൽ വച്ചോ മദ്യം അടക്കമുള്ള ലഹരികൾ വിളമ്പുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്താൽ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗ്രാമസമിതി അറിയിച്ചു. നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ചാൽ ഉടൻ തന്നെ 21,000 രൂപ പിഴ ചുമത്തുമെന്നും ഗ്രാമസമിതി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഗ്രാമത്തിൻ്റെ സാമൂഹിക അച്ചടക്കവും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള "സീറോ ടോളറൻസ് പോളിസി" എന്ന നിലയ്ക്കാണ് പ്രദേശവാസികൾ ഗ്രാമസമിതിയുടെ തീരുമാനത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്.മമയക്കുമരുന്നിൻ്റെ ഉപയോഗം മൂലം കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ, സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങള് തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ആയതിനാൽ കർശന നടപടി ആവശ്യമാണെന്നും പ്രദേശവാസികൾ പറയുന്നു.
മുന്നിൽ സ്ത്രീകൾ
സ്ഥലത്തെ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗത്തിന് എതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധ നിരയിൽ മുൻ പന്തിയിൽ അണിനിരക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. "മയക്കു മരുന്ന് ഉപേക്ഷിക്കൂ, ഗ്രാമത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കൂ, ആരോഗ്യകരമായ സമൂഹം, ആരോഗ്യകരമായ ഭാവി പടുത്തുയർത്തൂ" എന്നാണ് സ്ത്രീകൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്ന സന്ദേശം.
മഹിളാ മംഗൾ ദള്ളിലെ സ്ത്രീകൾ ഗ്രാമത്തിലുടനീളം ബോധവൽക്കരണ റാലി നടത്തിയിരുന്നു. ഗ്രാമത്തെ മയക്കുമരുന്ന് രഹിതമാക്കാനുള്ള തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു.മമയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഗ്രാമ വികസനത്തിൽ പങ്കാളികളാകാനും സ്ത്രീകൾ യുവാക്കളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. മയക്കുമരുന്ന് ആസക്തി കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഒരുപോലെ ദോഷകരമാണെന്ന് മഹിളാ മംഗൾ ദൾ അധ്യക്ഷ ദീപാ ദേവി പറഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തെ മയക്കുമരുന്ന് രഹിതമാക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ കൂട്ടായ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കി. മഹിളാ മംഗൾ ദള്ളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി സ്ത്രീകളും യുവക് മംഗൾ ദൾ അംഗങ്ങളും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു.
പ്രോത്സാഹനവുമായി ജില്ലാ ഭരണകൂടവും
മാരക ലഹരിയ്ക്ക് എതിരെയുള്ള ഗ്രാമീണരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് പ്രശംസയുമായി രുദ്രപ്രയാഗ് ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് വിശാൽ മിശ്ര. പ്രദേശവാസികളുടെ ഇത്തരം കൂട്ടായ തീരുമാനങ്ങൾ സാമൂഹികമായി സമാധാന അന്തരീക്ഷം നിലനിർത്തും. ആരോഗ്യകരമായ അന്തരീക്ഷം വളർത്തുന്നതിന് സഹായകരമാകുമെന്നും വിശാൽ മിശ്ര കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മറ്റ് ഗ്രാമ സമിതികൾക്ക് പ്രചോദനാത്മകമായ മാതൃകയാണ് കുഞ്ഞേത്തി ഗ്രാമത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനമെന്നും വിശാൽ മിശ്ര വ്യക്തമാക്കി.
