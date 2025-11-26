80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ വിപണി കീഴടക്കാൻ പുത്തൻ പതാക; അതും കമ്പളി നൂലിൽ നിർമിച്ചത്
ഇതുവരെ 25,000 ദേശീയ പതാകകളാണ് നിർമിച്ച് കഴിഞ്ഞത്. ഗിന്നസ് വേള്ഡ് റെക്കോർഡ് ജേതാവായ മാധവിയാണ് പതാക നിർമാണത്തിന് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നത്.
Published : November 26, 2025 at 7:21 PM IST
അമരാവതി: കോട്ടൺ, പോളിസ്റ്റർ എന്നിവ കൊണ്ട് പല വലിപ്പത്തിലുള്ള ദേശീയ പതാകകൾ വിപണിയിൽ സുലഭമായി കാണാറുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം അടുക്കാറാകുമ്പോൾ. ഖാദി, സിൽക്ക് എന്നിവ കൊണ്ട് നിർമിച്ചതും പേപ്പർ കൊണ്ടുള്ള ചെറിയ പതാകകളും ലഭ്യമാണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഒഴിവാക്കി പൂർണമായും പ്രകൃതി സൗഹൃദ വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഉത്പന്നങ്ങളാണ് ഓരോ വർഷവും വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്.
എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന 80-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ പതാകകളും കാണാം. എന്താണെന്നല്ലേ? വിശാഖപട്ടണത്തെ ഒരു കൂട്ടം സ്ത്രീകളാണ് കമ്പിളി നൂല് ഉപയോഗിച്ച് ദേശീയ പതാക നിർമിക്കുന്നത്. മനോവികാസ് സൻസ്ഥാൻ്റെ സ്ഥാപകയായ സൂരിഭട്ടല മാധവിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് 2026 ഓഗസ്റ്റ് 15 നകം 50,000 ദേശീയ പതാകകൾ നിർമിക്കുന്നത്.
സ്ത്രീകളെയും പെൺകുട്ടികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് കമ്പിളി ഉത്പന്നങ്ങൾ നിർമിക്കുന്നതിലാണ് മാധവി എന്ന സംരംഭക ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയാകുന്നത്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതിന് എട്ട് തവണ ഗിന്നസ് ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തും വിദേശത്തുമുള്ള ആളുകൾക്ക് നെയ്ത്തിൽ ഓൺലൈൻ പരിശീലനവും മാധവി നൽകുന്നുണ്ട്.
പ്രചോദനം ഹർ ഘർ തിരംഗ
നിലവിൽ, ഏകദേശം 300 സ്ത്രീകളാണ് ദേശീയ പതാക നിർമാണത്തിൽ പങ്ക് ചേർന്നിരിക്കുന്നത്. 'ഹർ ഘർ തിരംഗ'യുടെ പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ പുത്തൻ ആശയവുമായി ഇവർ രംഗത്ത് എത്തിയത്. വിവിധ സ്കൂളുകൾ, കോളജുകൾ, സർക്കാർ ഓഫിസുകൾ, സമൂഹത്തിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ എന്നിവർക്ക് പതാക വിതരണം ചെയ്യാനും അവർ പദ്ധതിയിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ഇതുവരെ 25,000 ദേശീയ പതാകകളാണ് നിർമിച്ച് കഴിഞ്ഞത്. 'പ്രാദേശിക ഉത്പന്നങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും കരകൗശല വസ്തുക്കൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ പദ്ധതി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത്. താമസിയാതെ, 100 സ്ത്രീകൾ കൂടി ഇതിൽ പങ്കാളികളാകും. പതാകകൾ നിർമിച്ച ശേഷം, ഒരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് അവ വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യു'മെന്ന് മാധവി പറഞ്ഞു.
എങ്ങനെ മടക്കണം
ആദ്യം ദേശീയ പതാക തിരശ്ചീനമായി പിടിക്കണം. ശേഷം കുങ്കുമവും പച്ചയും നിറത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങള് വെളുത്ത ഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വരും വിധത്തില് മടക്കണം. മടക്കിയതിന് ശേഷം, കൈ വെള്ളയില് വച്ച് തന്നെ പതാക സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെത്തിക്കണം. കൈകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയതോ മെഷീന് നിര്മിതമോ ആയ ദേശീയ പതാകയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്നും ദീര്ഘ ചതുരാകൃതിയിൽ 3:2 അനുപാതത്തിൽ നീളവും ഉയരവും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്നും ഫ്ലാഗ് കോഡിൽ പറയുന്നു.
