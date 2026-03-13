ETV Bharat / bharat

ഹൃദയസ്‌പർശിയായ രംഗം; വർഷങ്ങൾക്കിപ്പറും ദാതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടി, അറിയാം അനന്തുവിൻ്റെയും സ്വാതിയുടെയും കഥ

പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അനന്തു സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റിന് വിധേയനായത്. നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ദാതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് അന്തുവും കുടുംബവും.....

സ്റ്റെം സെൽ ദാതാവ് കർണാടക അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ bone Marrow
Anandu (left) and Swathi (Right) (ETV Bharat)
ബെംഗളൂരു: വർഷം 2022. അന്ന് അനന്തു പത്താ ക്ലാസ് വിദ്യാർഥിയാണ്. പഠിക്കാനും മറ്റും മിടുമിടുക്കൻ. അങ്ങനെയിരിക്കെ അനന്തുവിന് തുടർച്ചയായി പനിയും മറ്റ് ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങളും അലട്ടാൻ തുടങ്ങി. പരീക്ഷയുടെയും മറ്റും ടെൻഷനായിരിക്കാം എന്നാണ് ആദ്യം കരുതിയത്. പനി വരുമ്പോൾ ചികിത്സിച്ച് ബേധമാവുമെങ്കിലും കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വരും.

പിന്നീട് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അനന്തുവിന് അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ എന്ന രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി. (അസ്ഥിമജ്ജ അഥവ ബോൺ മോരോയെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണിത്). അങ്ങനെയാണ് കോഴിക്കോട് എംവിആർ കാൻസർ സെൻ്റർ ആൻഡ് റിസർച്ച് ഇൻസ്‌റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ എത്തുന്നത്. അവിടെ പീഡിയാട്രിക് ഹെമറ്റോ-ഓങ്കോളജി ആൻഡ് ബിഎംടിയിലെ കൺസൾട്ടൻ്റായ ഡോക്‌ടർ വിപി കൃഷ്‌ണൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു ദാതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്‌റ്റെ സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റിന് വിധേയനായി. പതിയെ പഴയ ജീവിതത്തിലേക്ക് അനന്തു മടങ്ങി വന്നു.

15 വയസ് വരെ ഞാൻ ആരോഗ്യവാനായിരുന്നു. പത്താം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാാണ് ആവർത്തിച്ച് പനിയും മറ്റും അനുഭവപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത്. തുടക്കത്തിൽ സാധാരണ പനിയാകുമെന്നാണ് കരുതിയത്. പിന്നീട് പരിശോധനയിലൂടെയാണ് രോഗം കണ്ടെത്തിയത്. അപകടകരമാം വിധം രക്തത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയും. പിന്നാലെ പ്രതിരോധശേഷിയും. ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റിന് മുമ്പ് രോഗ ബാധിച്ച സെൽ നശിപ്പിക്കാനായി കണ്ടീഷനിങ് പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയനായി. എന്നാൽ അത് ഫലം കണ്ടില്ല. അതിനിടയിലാണ് എനിക്ക് ദാതാവിനെ ലഭിക്കുന്നത്. ട്രാൻസ്‌പ്ലാൻ്റിന് ശേഷം തൊണ്ടയിൽ ഗുരുതരമായ അണുബാധ വന്നു. അതോടെ ദാതാവിൻ്റെ കോശങ്ങൾ എൻ്റെ ശരീരവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ കുറച്ചധികം സമയമെടുത്തുവെന്നും പതിയെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുത്തുവെന്നും ഇടിവി ഭാരതിനോട് അനന്തു പറഞ്ഞു.

നാല് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം

വർഷം കടന്നു പോയി. തുടക്കത്തിൽ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിച്ചെങ്കിലും പിന്നീട് ആരോഗ്യവനായി മാറി. ഇപ്പോൾ 12-ാം ക്ലാസ് പബ്ലിക് എക്‌സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. വീഡിയോഗ്രാഫിയിലും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിലുമാണ് അനന്തുവിന് താത്‌പ്പര്യം. അങ്ങനെയിരിക്കെ ബെംഗളൂരിവിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയിൽ അനന്തു തൻ്റെ ദാതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടി. വേറെ ആരുമല്ല, 32 കാരിയായ സ്വാതി.

രക്താർബുദത്തിനും രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് രോഗങ്ങൾക്കും എതിരെ പോരാടുന്നതിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലാഭേച്ഛയില്ലാത്ത സംഘടനയാണ് ഡികെഎംഎസ്. ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന പരിപാടിയിലാണ് ഇരുവരും ആദ്യമായി കണ്ടുമുട്ടിയത്. തനിക്ക് പുതുജീവൻ നൽകിയ ദാതാവിനെ നേരിട്ട് കണ്ട സന്തോഷത്തിലാണ് അനന്തുവും കുടുംബവും. അതുപോലെ സ്വാതിയും.

2016ലാണ് ഐടി കൺസൾട്ടൻ്റായ സ്വാതി സ്‌റ്റം സെൽ ദാതാവായി രജിസ്‌റ്റർ ചെയുന്നത്. 2022ലാണ് ആ കോൾ വരുന്നത്. കുടുംബത്തിൻ്റെയും പിന്തുണയുമുണ്ടായിരുന്നു. സെൽ മാത്രമല്ല, എൻ്റെ മുടിയും ഞാൻ അന്ന് ദാനം ചെയ്‌തിരുന്നു. പിന്നീടാണ് അറിഞ്ഞത് കോശം ദാനം ചെയ്‌തത് ഒരു ചെറിയ കുട്ടിക്കാണെന്നും മറ്റും. അനുയോജ്യമായ സ്‌റ്റം സെൽ ദാതാവിനെ ലഭിക്കുക എന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടേറിയ കാര്യമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഒരു ദശലക്ഷത്തിൽ ഒന്ന്. എന്നാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ രജിസ്‌റ്റർ ചെയ്‌താൽ കൂടുതൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. 18 നും 55 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ള നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് സൈൻ അപ്പ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്വാതി വ്യക്തമാക്കി.

സ്റ്റെം സെൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻ്റുകൾ എങ്ങനെ

അസ്ഥിമജ്ജയിലെ സ്‌റ്റെം സെല്ലുകളാണ് രക്തം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കോശങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ മറ്റോ ചെയ്‌താൽ ശരീരത്തിൻ്റെ രക്തം ഉത്‌പ്പാദനത്തെ ബാധിക്കും. കൂടാതെ ചുവപ്പ്, വെള്ള രക്താണുക്കൾ, പ്ലേറ്റ്‌ലെറ്റുകൾ, അവശ്യ പ്രോട്ടീനുകൾ എന്നിവ രൂപപ്പെടാതെ വരും. അതോടെ ശരീരത്തിൽ ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും ആരോഗ്യം നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡോ ഗോവിന്ദ് എറിയറ്റ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് വിശദീകരിച്ചു.

അതേസമയം ഇത്തരം രോഗം പിടിപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും നല്ല പരിഹാരം കോശങ്ങൾ മാറ്റിവയ്‌ക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ദതാവിനെ ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രായാസം. പുതിയ സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ രോഗിയുടെ കോശങ്ങളുമായി അടുത്ത് പൊരുത്തപ്പെടണം. ഇലെങ്കിൽ രോഗം പൂർണമായി മാറ്റാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ ജീവൻ തന്നെ ഭീഷണിയാണ്. ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണനിരക്ക് വർധിക്കുമെന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

ആർക്കൊക്കെ ദാതാവാകാം?

സാധാരണയായി 18 മുതൽ 55 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്കാണ് കോശങ്ങൾ ദാനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. എച്ച്ഐവി, കാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ദാതാവിൻ്റെയും രോഗിയുടെയും ടിഷ്യു യോജിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് HLA Match എന്ന പരിശോധനയിലൂടെ കണ്ടെത്തുന്നു. ശേഷം ഡോക്‌ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരമായിരിക്കും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ. ഏകദേശം നാല് മുതൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ശസ്‌ത്രക്രീയയാണിത്. ഒരു യന്ത്രം വഴി സ്റ്റെം സെല്ലുകൾ ശേഖരിക്കുകയും അവ രോഗിയുടെ ചികിത്സക്കായി ഉപോയഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സ്റ്റെം സെൽ ദാതാവ്
കർണാടക
അപ്ലാസ്റ്റിക് അനീമിയ
BONE MARROW
STEM CELL TRANSPLANT SURVIVOR

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

