ഭർതൃഗൃഹത്തിലെ മാനസിക പീഡനം; ബെംഗളൂരുവിൽ 24കാരി ജീവനൊടുക്കി, ഭർത്താവും മാതാവും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ
വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതാണിരുവരും. എന്നാൽ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും നാട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും മരണക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.
By ANI
Published : May 20, 2026 at 2:36 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഭർത്താവിൻ്റെയും ഭർതൃമാതാവിൻ്റെയും തുടർച്ചയായ മാനസിക പീഡനത്തിൽ മനംനൊന്ത് ഇരുപത്തിനാലുകാരി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കർണാടക ബല്ലാരി ജില്ലയിലെ കാംപ്ലി നഗരത്തിലാണ് സംഭവം. ഐശ്വര്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയാണ് മരിച്ചത്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പെൺകുട്ടി എഴുതിയ മരണക്കുറിപ്പും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു.
സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ കാംപ്ലി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായ ഭർത്താവിനെയും അമ്മയെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം പെൺകുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം കുടംബാംഗങ്ങൾക്ക് വിട്ടുനൽകും എന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
പെൺകുട്ടി നേരിട്ടത് നിരന്തര മാനസിക പീഡനങ്ങൾ
സംസ്ഥാന മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിലെ ഡോക്ടറായ പ്രദീപ് കുമാറും അമ്മയും നിരന്തരം പെൺകുട്ടിയെ മാനസികമായി പീഢിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പെൺകുട്ടി എഴുതിയ മരണക്കുറിപ്പിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്.
വീട്ടുകാരുടെ എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നിട്ടും പ്രണയിച്ച് വിവാഹം കഴിച്ചതിനാൽ തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും എന്നാൽ നാട്ടിലേയ്ക്ക് തിരിച്ച് പോകാൻ സാധിക്കാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും മരണക്കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. ഇത്തരമൊരു നിസഹായാവസ്ഥയിൽ നിന്നാകാം പെൺകുട്ടി ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചത് എന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിഗമനം.
നിശബ്ദത പാലിച്ച് ഭർത്താവ്
ഐശ്വര്യയും പ്രദീപും വിവാഹം കഴിഞ്ഞെത്തിയ ആദ്യം ദിവസം മുതൽ പ്രദീപിൻ്റെ അമ്മ പെൺകുട്ടിയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു. പ്രണയവിവാഹത്തോട് അമ്മയ്ക്കുള്ള അതൃപ്തിയാകാം കാരണം. പലപ്പോഴും അമ്മ ഐശ്വര്യയെ ശകാരിക്കുമ്പോഴും മറ്റും പ്രദീപ് ഒന്നും കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ച് നിശബ്ദത പാലിച്ചിരുന്നു. കൂടാതെ പ്രദീപിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പീഢനങ്ങളും തുടർന്നിരുന്നു.
എന്നാൽ അമ്മായിയമ്മയുടെ ഉപദ്രവങ്ങൾ സഹാക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ പെൺകുട്ടി ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി. പിന്നീട് തിരിച്ചെത്തിയതായിരുന്നു. അപ്പോഴും അവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് മരണക്കുറിപ്പിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. അമ്മായിയമ്മയുടെ പീഡനം കാരണമാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മരണക്കുറിപ്പിൽ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശ്രദ്ധിക്കുക: ആത്മഹത്യ ഒന്നിനും പരിഹാരമല്ല, മാനസികാരോഗ്യ വിദഗ്ധരുടെ സഹായം തേടുക, അതിജീവിക്കാന് ശ്രമിക്കുക. അത്തരം ചിന്തകളുളളപ്പോള് 'ദിശ' ഹെല്പ് ലൈനില് വിളിക്കുക. Toll free helpline number: 1056, 0471-2552056)
Also Read: പ്രണയബന്ധത്തിൽ മകൾ തടസം; ആറുവയസുകാരിയെ കൊലപ്പെടുത്തി അമ്മ, ആസൂത്രിത കൊലപാതകമെന്ന് പൊലീസ്