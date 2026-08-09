വിദേശത്ത് ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് പൂനെ സ്വദേശിനിയെ വിറ്റതായി പരാതി; പ്രതികൾ കൈപ്പറ്റിയത് ലക്ഷങ്ങൾ, എട്ടുപേർക്കെതിരെ കേസ്
28കാരി നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂനെയിലെ എയർപോർട്ട് പൊലീസ് എട്ട് പേർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.
Published : August 9, 2026 at 3:22 PM IST
മുംബൈ: വിദേശത്ത് ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലി വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് 28 കാരിയായ പൂനെ സ്വദേശിനിയെ വിദേശത്ത് വിൽക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പരാതി. സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയുള്ള തട്ടിപ്പിൽ പെട്ട യുവതിയാണ് പൂനെ വിമാത്താവളം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. സംഭവത്തിൽ എട്ടുപേർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
പ്രതിമ ഭാട്ടി, അമിത്കുമാർ ഝാ, അസ്ഹർ ഷെയ്ഖ്, കപിൽ മിശ്ര, പോർച്ചുഗലിൽ ഉള്ളവരായ വംശി, ചൈതന്യ, ഹിമ്മത് സിങ്, അനിൽ കുമാർ എന്നിവർക്കുമെതിരെയാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ 'We Migrate' എന്ന കമ്പനിയുടെ പേജിൽ കണ്ട പരസ്യം കണ്ടാണ് യുവതി വിദേശ ജോലിക്കായി ബന്ധപ്പെടുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി 14 ന് യുവതിയും ഭർത്താവും ഇവരുടെ ഓഫിസ് സന്ദർശിച്ചു. അവിടെ വെച്ച്, പ്രതികൾ പോർച്ചുഗൽ, നെതർലാൻഡ്സ്, സ്പെയിൻ, ഡെൻമാർക്ക്, പോളണ്ട് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലായി ഉയര്ന്ന ശമ്പളത്തിൽ ബ്ലൂ കോളർ ജോലി' നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് യുവതിയോട് പറഞ്ഞു. മാസം രണ്ട് മുതല് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരെ ശമ്പളം ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതികള് യുവതിയെ പറഞ്ഞ് വിശ്വസിപ്പിച്ചത്. തുടർന്ന് ജോലി വിസ, വർക്ക് പെർമിറ്റ്, വിമാന ടിക്കറ്റ്, മറ്റ് ചെലവുകൾ എന്നിവയ്ക്കായി വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലായി പ്രതികൾ യുവതിയിൽ നിന്ന് മൊത്തം എട്ട് ലക്ഷം രൂപയും കൈപ്പറ്റി. തുടർന്ന് ഇവരെ സ്പെയിൻ വഴി പോർച്ചുഗലിലേക്ക് അയച്ചു.
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പോർച്ചുഗലിൽ എത്തിയപ്പോൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ജോലി നൽകുന്നതിനുപകരം, തന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു മുറിയിൽ അടച്ചുപൂട്ടിയതായി പരാതിക്കാരി ആരോപിക്കുന്നു. തന്നെ അവിടെ വിറ്റതായി അവൾ മനസലാക്കി, പിന്നീട് പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകാൻ പ്രതികൾക്ക് 40,000 രൂപ നൽകി. തുടർന്ന്, ഒരു കടയിൽ ശുചീകരണ ജോലി ചെയ്യാൻ അവളെ നിര്ബന്ധിച്ച് അയച്ചു. വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടുവെന്ന് മനസിലാക്കിയതിന് ശേഷം, യുവതി ഭർത്താവിനെ വിവരം അറിയിച്ച് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തു.
ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയപ്പോൾ, പ്രതികളോട് ഇവർ പണം തിരികെ നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തുവെന്ന് യുവതി ആരോപിക്കുന്നു. പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ പ്രശാന്ത് മാനെ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
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