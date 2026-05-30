പത്തുമാസം ഗർഭകാല ചികിത്സ; ഒടുവിൽ പ്രസവദിവസം വീട്ടമ്മ ഗർഭിണിയല്ലെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി ഡോക്ടർ!
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഗർഭാവസ്ഥയുടെ വിവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച യുവതി ഇത്രയും കാലം ചികിത്സ തുടരുകയായിരുന്നു. ഗർഭിണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടി വിവിധ മരുന്നുകളും കുത്തിവയ്പ്പുകളും യുവതി സ്വീകരിച്ചുണ്ടെന്നും കുടുംബം അവകാശപ്പെടുന്നു.
Published : May 30, 2026 at 5:48 PM IST
കൊൽക്കത്ത: അവൾ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ വീട്ടിൽ എല്ലാവരും വളരെ അധികം സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ പത്തുമാസമായി അവർ ചികിത്സയിലുമായിരുന്നു. എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം പോലെ ഒരു കുഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വരാൻ പോകുന്നു. അവൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം വാങ്ങി കൊടുക്കാനും അവളെ പരിപാലിക്കാനുമെല്ലമായി ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എല്ലാം ഒരൊറ്റ നിമിഷം കൊണ്ടാണ് തകിടം മറിഞ്ഞത്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കത്വാ സ്വദേശിയായ യുവതിയെ വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത്. പരിശോധനക്കായി ലേബർ റൂമിൽ കയറിയ ഡോക്ടർ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം കേട്ട് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒന്നാകെ ഞെട്ടി. യുവതി ഗർഭിണിയല്ലെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത്.
കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി ഗർഭാവസ്ഥയുടെ വിവിധ ശാരീരിക ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച യുവതി ഇത്രയും കാലം ചികിത്സ തുടരുകയായിരുന്നു. ആരുടെ പിഴവാണ് ഇതിന് കാരണമെന്ന് മനസിലാകുന്നില്ലെന്ന് കുടുംബങ്ങൾ പറഞ്ഞു. മാതൃ ശിശു സംരക്ഷണ കാർഡും ഗർഭിണിയാണെന്ന് ചൂണ്ടികാട്ടി വിവിധ മരുന്നുകളും കുത്തിവയ്പ്പുകളും യുവതി സ്വീകരിച്ചുണ്ടെന്നും കുടുംബം അവകാശപ്പെടുന്നു.
വേദനയെ തുടർന്നാണ് യുവതിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡോക്ടർമാർ ഇവരെ പ്രസവമുറിയിലേക്ക് മാറ്റി പരിശോധിച്ചു. ലേബർ റൂമിൽ കയറ്റി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇവർ ഗർഭിണിയല്ലെന്ന കാര്യം മനസിലാവുന്നത്. ഇത് സത്യമാണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ ആൾട്രാസോണോഗ്രാഫി (യുഎസ്ജി) നടത്തി. അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിലും യുവതി ഗർഭിണിയല്ലെന്നാണ് ഫലം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർ വ്യക്തമാക്കി.
'സ്യൂഡോ സൈസിസ്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണിത്. ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു സ്ത്രീ യഥാർഥത്തിൽ ഗർഭിണിയല്ലെങ്കിലും ഗർഭിണികൾക്കുണ്ടാവുന്ന സമാന ലക്ഷണങ്ങൾ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചേക്കാം. വയറുവേദന, ഛര്ദ്ദി, ആർത്തവം നിലക്കൽ എന്നീ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചേക്കാം. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും താൻ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിയേക്കാമെന്നും ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു. എങ്കിലും, ഇത്രയും നാൾ ചികിത്സയിലായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാര്യം വ്യക്തമായില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് ബാക്കിയാവുന്നത്.
പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ ഉചിതമായ രോഗനിർണയ പരിശോധനകൾ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. ചികിത്സയുടെ പേരിൽ പല മരുന്നുകളും നൽകിയെങ്കിലും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് പരിശോധന നടത്താൻ ആരും നിർബന്ധിച്ചില്ലെന്നാണ് കുടുംബത്തിൻ്റെ പരാതി. എന്നാൽ, താൻ ഒരിക്കലും വീട്ടമ്മ ഗർഭിണിയാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പരിശോധനകൾ നടത്താൻ നിർദ്ദേശിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്നുമാണ് ഒരു ഡോക്ടറുടെ വാദം. ഇതോടെ, സംഭവത്തിലെ വീഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ആരുടെ അനാസ്ഥയാണെന്നതിനെ ചൊല്ലി തർക്കം രൂക്ഷമായിരിക്കുകയാണ്. സംഭവം പ്രദേശത്താകെ വൻ പ്രതിഷേധത്തിനും കാരണമായിട്ടുണ്ട്.
"ഈ വിഷയത്തിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടന്നുവരികയാണ്. ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ബ്ലോക്ക് തല ആരോഗ്യപ്രവർത്തകർക്കും ചികിത്സ നൽകിയ മെഡിക്കൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകും. വീഴ്ച വരുത്തിയവർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ ദുരന്തം മാത്രമല്ല, ഗ്രാമീണ ആരോഗ്യരംഗത്തെ നേർച്ചിത്രം കൂടിയാണ് പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്. തുടക്കത്തിൽ കൃത്യമായ രോഗനിർണയവും അവബോധവുമില്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഗുരുതരമായ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എന്നതിൻ്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് കാത്വയിലുണ്ടായ ഈ സംഭവം." കത്വ സബ് ഡിവിഷണൽ ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ബിപ്ലബ് മണ്ഡൽ പറഞ്ഞു.
Also Read: സ്വാര്ഥതയുടെ ലോകത്ത് സത്യസന്ധതയുടെ മുഖം; 20 ലക്ഷം രൂപ വില വരുന്ന സ്വർണം തിരികെ നൽകി യുവാവ്