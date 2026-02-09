മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി വിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക്; ലാഭം കൊയ്യും മത്സ്യക്കൃഷി, ഇത് ഭവാനി ഝായുടെ വിജയഗാഥ

മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി വിട്ട് കൃഷിയിലേക്ക്; ലാഭം കൊയ്യും മത്സ്യക്കൃഷി, ഇത് ഭവാനി ഝായുടെ വിജയഗാഥ
മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂർ സ്വദേശിയാണ് ഭവാനി. മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിലെ ജോലി മടുത്തതോടെയാണ് ഭവാനി മത്സ്യ കൃഷിയിലേക്ക് തിരിയുന്നത്. ടണ് കണക്കിന് മത്സ്യമാണിപ്പോള് ഫാമില് നിന്നും വില്പന നടത്തുന്നത്.
Published : February 9, 2026 at 3:36 PM IST
ഭോപ്പാൽ: മനുഷ്യരായാൽ ജീവിതത്തിൽ കുറച്ച് റിസ്ക്കെല്ലാം എടുക്കണം. ചിലപ്പോൾ പാതി വഴിയിൽ വീണു പോയേക്കാം എങ്കിലും ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടരുത്. അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുത്ത ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോവുന്നത്. മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയിലെ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ച് മത്സ്യ കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഭവാനി ഝാ.
മധ്യപ്രദേശിലെ ജബൽപൂർ സ്വദേശിയാണ് ഭവാനി. 2007ൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്നും ബിരുദം നേടി. പിന്നീട് സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലും ശേഷം ഒരു മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിലും രണ്ട് വർഷം ജോലി ചെയ്തു. ഇവിടെ നിന്നാണ് കൗസ്തുഭ് എന്ന ആളെ പരിചയപ്പെടുന്നതും വിവാഹം കഴിക്കുന്നതും.
പതിയെ പതിയെ മൾട്ടിനാഷണൽ കമ്പനിയിലെ ജോലി ഇരുവരിലും മടുപ്പുളവാക്കി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഇരുവരും രാജിവച്ച് ജബൽപൂരിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇവിടെ എത്തിയ ശേഷം ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒരു കോച്ചിങ് സെൻ്റർ ആരംഭിച്ചു.
കുറെക്കാലം കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചും അവർക്ക് വഴിക്കാട്ടിയായും കോച്ചിങ് സെൻ്റർ നന്നായി തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചു. എന്നാൽ കൊവിഡ് കാരണം ലോക്ഡൗൺ വന്നതോടെ സെൻ്റർ അടച്ച് പൂട്ടേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ വരുമാനം നിലച്ച സ്ഥിതിയായി.
പിന്നീട് കൗസ്തുഭിന് ഒരു സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ജോലി ലഭിച്ചു. അപ്പോഴും ഭവാനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഇരിപ്പായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് സ്വന്തമായി ഒരു സംരംഭം തുടങ്ങിയാലോയെന്ന ആലോചന ഭവാനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്.
കൂൺ കൃഷി, ആട് വളർത്തൽ, കോഴി വളർത്തൽ, മത്സ്യ കൃഷി എന്നിവയിലെല്ലാം പരിശീലനം നേടി. ഭർത്താവ് കൗസ്തുഭ് ആദ്യം എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചെങ്കിലും ഒടുവിൽ ഇരുവരും ചേർന്ന് മത്സ്യ കൃഷിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവാൻ തയ്യാറാവുകയായിരുന്നു.
മത്സ്യ കൃഷിയിൽ ഒരു മുൻപരിചയവും ഭവാനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ജീവിതത്തിൽ താൻ എടുക്കാൻ തയ്യാറായ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് ആയിരുന്നു അതെന്ന് ഭവാനി പറഞ്ഞു. ജബൽപൂരിൽ നിന്ന് 15 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഹിനോഷ്യ ഗ്രാമത്തിൽ 4.5 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ഭവാനി കൃഷിക്കായി വാങ്ങിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
പാറക്കെട്ടുള്ള സ്ഥലത്താണ് അവർ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ കുളം കുഴിച്ചത്. ഒരു കുളം കുഴിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം നിറയുമെന്നും മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിക്കാമെന്നും കരുതിയെങ്കിലും കുളം കുഴിച്ച് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ അതിലുള്ള വെള്ളമെല്ലാം വറ്റി പോയെന്നും ഭവാനി പറഞ്ഞു.
പ്രദേശം മുഴുവൻ മണലും ചരലും നിറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയെങ്ങും വെള്ളം തങ്ങി നിൽക്കില്ലെന്ന് പിന്നീട് എനിക്ക് മനസിലായി. എൻ്റെ മുഴുവൻ സമ്പാദ്യവും ചെലവഴിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ ഈ സംരംഭത്തിന് ഇറങ്ങിതിരിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മടക്കം എനിക്ക് അസാധ്യമായിരുന്നുവെന്നും ഭവാനി പറഞ്ഞു.
പിന്നീട് ഭുവനേശ്വറിലെ സെൻട്രൽ ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വാട്ടിക്സ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും മുംബൈയിലെ സെൻട്രൽ ഫിഷറീസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലും മത്സ്യ കൃഷിയിൽ പരിശീലനം നേടാൻ ഭവാനി തീരുമാനിച്ചു. അവിടെയുള്ള ഹൃസ്വകാല കോഴ്സുകൾ പൂർത്തിയാക്കി. പോളിത്തീൻ ഷീറ്റ് കുളത്തിൽ ഉപയോഗിച്ച് മത്സ്യ കൃഷി ചെയ്യാമെന്ന കാര്യ മനസിലാക്കിയതോടെ തൻ്റെ കുളത്തില് അതും പരീക്ഷിച്ച് ഭവാനി മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങി. 'ഈ രീതി അൽപം ചെലവേറിയാണ്. ചതുരശ്ര മീറ്ററിന് 100 രൂപ ചെലവാകും' ഭവാനി പറഞ്ഞു.
ഛത്തീസ്ഗഢിൽ നിന്നുമാണ് ഭവാനി മത്സ്യങ്ങൾക്കുള്ള തീറ്റ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇവയ്ക്കുള്ള തീറ്റ ർകുളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടുകയാണെങ്കിൽ അത് അമോണിയ ഉത്പാദനത്തിന് കാരണമാവുമെന്ന് ഭവാനി പറഞ്ഞു. ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഭവാനി മത്സ്യകൃഷി ആരംഭിച്ചത്.
ആറ് കുളങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഭവാനിക്ക് സ്വന്തമായുള്ളത്. പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 20 മുതൽ 30 ടൺ മത്സ്യം വരെ ഇവർ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. കിലോയ്ക്ക് 120 രൂപ വരെയാണ് മത്സ്യങ്ങൾക്ക് വില. മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുമായി നിരവധി ആളുകളാണ് മത്സ്യം വാങ്ങിക്കാനായി ഭവാനിയെ തേടിയെത്തുന്നത്.
Also Read: ഭയമില്ലാതെ പരീക്ഷയെ സമീപിക്കുക; വിദ്യാര്ഥികള്ക്ക് പ്രചോദനം നല്കി പ്രധാനമന്ത്രി, വികസിത ഭാരതമെന്ന സ്വപ്നത്തിന് പ്രശംസ