'ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ വേപ്പിൻ വടികൊണ്ട് മർദനം'; കുഴഞ്ഞ് വീണ ഭാര്യയെ ഭർത്താവ് മർദിച്ച് കൊന്നു

കുഴഞ്ഞ് വീണ മുക്തഭായിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് പകരം ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിച്ചു. എന്നിട്ടും ക്ഷീണിതയായ ഭാര്യയെ വീട്ടിലെത്തി വടികൊണ്ട് മർദിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 28, 2025 at 3:55 PM IST

2 Min Read
ബെംഗളൂരു: കർണാടകയിലെ കലബുറഗിയിൽ ഭൂതബാധയുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ മർദിച്ച് കൊന്നു. യുവതിയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രേതബാധയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് ഭർത്താവും കുടുംബവും ചേർന്ന് വേപ്പുവടികൊണ്ട് മർദിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നു. വെങ്കിടേശ്വര നഗർ ബ്ലോക്കിലെ മുക്തഭായി (38) എന്ന യുവതിയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

10 വർഷം മുൻപാണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുറും ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഗിദ്ദെപ്പ എന്നയാളെ യുവതി വിവാഹം കഴിച്ചത്. ദമ്പതികൾക്ക് അഞ്ച് വയസുള്ള ഒരു മകനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ച മുക്തബായി ഭർത്താവിനൊപ്പം അലന്ദ് പട്ടണത്തിലെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് കുടുംബ ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവത്തിന് പങ്കെടുത്ത ശേഷം ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോയ ശേഷം മുക്തബായി കുഴഞ്ഞുവീണു. ഇതോടെയാണ് യുവതിയ്‌ക്ക് പ്രേതബാധയുണ്ടെന്ന് ഭർത്താവും കുടുംബവും ആരോപിച്ചത്.

കുഴഞ്ഞ് വീണ മുക്തഭായിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കുന്നതിന് പകരം, കലബുറഗി ജില്ലയിലെ ദേവൽ ഗംഗാപൂരിലെ ദത്താത്രേയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം കൊണ്ടുപോയത്. സംഗമ നദിയിൽ കുളിപ്പിച്ച് പ്രാർഥനകള്‍ നടത്തിയിട്ടും യുവതി ക്ഷീണിതയായിരുന്നു. ഇതോടെ യാദ്ഗിർ ജില്ലയിലെ ആള്‍ദൈവത്തെയും സന്ദർശിച്ചു. എന്നിട്ടും ഭേദമാകാത്തതോടെ വീട്ടിലെത്തി വടികൊണ്ട് അടിച്ച് അവശയാക്കി കൊല്ലുകയായിരുന്നു.

ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടുകാർ തന്നെ ഇക്കാര്യം മുക്തബായിയുടെ വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചറിയിക്കുകയും ചെയ്‌തു. മകൾക്ക് ഭൂതബാധയുണ്ട്, അതിനാൽ ഭൂതത്തെ പുറത്താക്കാൻ ഞങ്ങൾ വേപ്പിൻ വടികൊണ്ട് അടിക്കുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ മുറും ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് മുക്തബായിയുടെ വീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ വീട്ടുകാർ എത്തി അവശയായ യുവതിയെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

അതേസമയം മകളെ മർദിക്കരുതെന്ന് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടും ഗിദ്ദെപ്പയും വീട്ടുകാരും കേള്‍ക്കാൻ തയാറായില്ലെന്ന് യുവതിയുടെ അമ്മ ടിപ്പാവ പറഞ്ഞു. ഭർത്താവും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് അഞ്ച് വയസുള്ള മകൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ച് വേപ്പിൻ വടികൊണ്ട് ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്നും യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. ഭർത്താവിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നാടകം കളിച്ച് മുക്താഭായിയെ കൊല്ലുകയായിരുന്നുവെന്ന് സഹോദരി ശ്രീദേവി ആരോപിച്ചു.

ജിഐഎംഎസ് മോർച്ചറിയിൽ വച്ച് പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികള്‍ നടത്തി. വടികൊണ്ട് തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതാണ് മരണകാരണമെന്ന് ആശുപത്രി അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൽ ആലന്ദ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

