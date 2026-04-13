5 ലക്ഷം പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച വനിതാ മാവോയിസ്റ്റ് 'രൂപി' കൊല്ലപ്പെട്ടു; മാവോയിസ്റ്റുകളോട് കീഴടങ്ങാൻ അഭ്യർഥിച്ച് പൊലീസ്

രൂപിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ പിസ്റ്റൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും കാങ്കർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് നിഖിൽ രഖേച്ച പറഞ്ഞു.

WOMAN MAOIST RUPI KILLED MAOISM CHHATTISGARH ENCOUNTER
By PTI

Published : April 13, 2026 at 1:46 PM IST

റായ്‌പൂർ: ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 5 ലക്ഷം രൂപ പ്രതിഫലം പ്രഖ്യാപിച്ച വനിതാ മാവോയിസ്റ്റ് 'രൂപി' കൊല്ലപ്പെട്ടു. കാങ്കർ ജില്ലയിൽ മാവോയിസ്റ്റുകളുമായി നടന്ന ഏറ്റമുട്ടലിനിടെയാണ് വനിതാ മാവോയിസ്റ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മാവോയിസ്റ്റുകളുടെ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗവും കാങ്കർ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഛത്തീസഗഢിലെ ബസ്‌തർ മേഖലയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യവും അവസാനത്തെ തെലുങ്ക് കേഡറുമാണ് രൂപി.

രൂപിയുടെ മൃതദേഹത്തിൽ പിസ്റ്റൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും പ്രദേശത്ത് ഇപ്പോഴും തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും കാങ്കർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് നിഖിൽ രഖേച്ച പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മാൻപൂർ-മോഹ്ല-അംബരഗ്രഹ് ചൗക്കി ജില്ല പ്രദേശത്ത് നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ദണ്ഡകാരണ്യ സ്പെഷ്യൽ സോണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം വിജയ് റെഡ്ഡിയുടെ ഭാര്യയാണ് രൂപി.

ഛോട്ടെബെതിയ-പാർതാപൂർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിലുള്ള മച്ച്പള്ളി ഗ്രാമത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു വനത്തിൽ രാവിലെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായത്. പ്രത്യേക ഇൻ്റലിജൻസ് വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘം നക്‌സലൈറ്റ് വിരുദ്ധ ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായതെന്ന് കാങ്കർ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് നിഖിൽ രഖേച്ച പറഞ്ഞു.

മാർച്ച് 31 ന് സായുധ മാവോയിസ്റ്റ് മുക്തമായി ഛത്തീസ്‌ഗഢ് സർക്കാർ സംസ്ഥാനത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച് 12 ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് മാവോയിസ്റ്റും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മിൽ ഏറ്റുമുട്ടൽ നടന്നത്. മാവോയിസ്റ്റുകളോട് കീഴടങ്ങാനും പുനരധിവാസ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടാനും സർക്കാർ നിരന്തരം അഭ്യർഥിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ബസ്തർ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ സുന്ദർരാജ് പി പറഞ്ഞു. ഇത് മൂലം സമീപ മാസങ്ങളിൽ നിരവധി മാവോയിസ്റ്റുകൾ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. എന്നാൽ രൂപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില കേഡർമാർ അക്രമത്തിൻ്റെ പാതയിൽ തുടർന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സമാധാനപരവും മാന്യവുമായ ജീവിതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പരിമിതമായ സമയമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്, അക്രമം ഉപേക്ഷിച്ച് മുഖ്യധാരയിൽ ചേരാൻ ഐജി സുന്ദർരാജ് പി ബാക്കിയുള്ള മാവോയിസ്റ്റ് കേഡർമാരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഈ വർഷം ഇതുവരെ ഛത്തീസ്‌ഗഢിൽ നടന്ന വ്യത്യസ്ത ഏറ്റുമുട്ടലുകളിലായി കുറഞ്ഞത് 28 മാവോയിസ്റ്റുകളെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലുകളിൽ സുരക്ഷാ സേന 285 മാവോയിസ്റ്റുകളെ വധിച്ചു. രാജ്യത്ത് നിന്ന് ഇടതുപക്ഷ തീവ്രവാദത്തെ തുടച്ചുനീക്കാൻ 2026 മാർച്ച് 31 വരെ കേന്ദ്രം സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു.

WOMAN MAOIST RUPI KILLED
MAOISM
CHHATTISGARH
ENCOUNTER
WOMAN MAOIST RUPI KILLED

