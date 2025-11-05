ETV Bharat / bharat

മുറ്റത്തേക്ക് വേപ്പിന്‍ കമ്പെറിഞ്ഞു; വഴക്കും പിന്നാലെ ക്രൂരമര്‍ദനവും, മധ്യവയസ്‌കയെ കൊന്ന് അയല്‍വാസി

മധ്യവയസ്‌കയായ രാധാബായി ബഗേലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ദുർഗില്‍ ബോറിഡ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.

Murderer Hemabharathi (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 5, 2025 at 3:32 PM IST

2 Min Read
ഛത്തീസ്‌ഗഡ്: ആര്യവേപ്പിൻ കമ്പിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് അയൽവാസിയെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ യുവതി അറസ്റ്റിൽ. മധ്യവയസ്‌കയായ രാധാബായി ബഗേലാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ദുര്‍ഗ്‌ സ്വദേശി ഹേമഭാരതിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഛത്തീസ്‌ഗഢിലെ ദുർഗ് ജില്ലയിലെ ബോറിഡ് ഗ്രാമത്തിൽ തിങ്കളാഴ്‌ചയായിരുന്നു നാടിനെ നടുക്കിയ സംഭവം. റാണിതറൈ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് കൊലപാതകം നടന്നതെന്ന് ദുർഗ് റൂറൽ എഎസ്‌പി അഭിഷേക് ഷാ പറഞ്ഞു.

പ്രകോപനമായത് പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേപ്പിൻ കമ്പ്: വടക്കേ ഇന്ത്യക്കാരില്‍ പലരും പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആര്യവേപ്പിൻ്റെ ചെറിയ കമ്പുകളാണ്. ഇതേ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിലേയ്ക്ക് നയിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി പൊലീസ്. എന്നും രാവിലെ രാധാബായി പല്ല് തേച്ചതിന് പിന്നാലെ അതിന്‍റെ ബാക്കി വന്ന കമ്പുകള്‍ ഹേമഭാരതിയുടെ മുറ്റത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയും. നേരത്തെ നിരവധി തവണ ഹേമഭാരതി ഇത് വിലക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ വീണ്ടും ഇത് ആവര്‍ത്തിച്ചതാണ് വഴക്കിന് കാരണമായത്.

പ്രകോപിതയായ ഹേമഭാരതി രാധാബായിയെ മര്‍ദിച്ചു. ആക്രമണത്തില്‍ ആന്തരികാവയവങ്ങള്‍ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ രാധാബായി സംഭവ സ്ഥലത്തു വച്ചുതന്നെ മരിച്ചു. മരിച്ച നിലയിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതായി ആശുപത്രി അധികൃതർ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സ്റ്റേഷൻ ഇൻ-ചാർജ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഹേമഭാരതി മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് രാധാബായിയുടെ ഭർത്താവ് രൂപാം ബാഗേൽ പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

നിയമ നടപടികൾ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് മജിസ്ട്രേറ്റിൻ്റെ മുമ്പാകെ പൂർത്തീകരിച്ചതായി ദുർഗ് റൂറൽ എഎസ്‌പി അഭിഷേക് ഷാ പറഞ്ഞു. ക്രിമിനൽ നടപടി ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് (സിആർപിസി) സെക്ഷൻ 103 പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കൊലപാതകം നടന്ന സ്ഥലം അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുകയും ആവശ്യമായ തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചതായും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മർദനം മൂലമാണ് രാധാബായി മരിച്ചതെന്നാണ് മൊഴികളുടെയും പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൻ്റെയും അവലോകനത്തിൽ വ്യക്തമായത്. ചോദ്യം ചെയ്‌ത ശേഷം ചൊവ്വാഴ്‌ച ഉച്ചയോടെയാണ് പ്രതിയായ ഹേമഭാരതിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മതിയായ തെളിവുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെത്തുടർന്ന് കുറ്റാരോപിതയായ ഹേമഭാരതിയെ റിമാൻഡിൽ അയച്ചു.

മധ്യവയസ്‌കയെ മർദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയ ഹേമഭാരതി (ETV Bharat)

തർക്കത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ കൊലപാതകങ്ങൾ

വാക്കുതർക്കത്തെ തുടർന്ന് 19 കാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊലപ്പെടുത്തി കൊക്കയിലേയ്ക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ സംഭവം നാടിനെ ഒന്നാകെ ഞെട്ടിച്ച സംഭവമായിരുന്നു. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ ദൗലത്താബാദിൽ ജൂലൈയിലായിരുന്നു സംഭവം. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കീഴടങ്ങിയെന്നും കൊലപാതക കുറ്റം ഏറ്റുപറഞ്ഞൂവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

കുട്ടികൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് 11 വയസുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ ചെവി കടിച്ച് മുറിച്ച അയൽവാസിയുടെ കേസും ഭീതിജനകമാണ്. ഹരിയാനയിലെ കർണാൽ ജില്ലയിൽ സെപ്‌റ്റംബറിലായിരുന്നു സംഭവം. ബിഹാർ സ്വദേശി പങ്കജ് എന്നയാളാണ് 11കാരിയുടെ ചെവി കടിച്ച് മുറിച്ചത്. കുട്ടിയുടെ ചെവി പൂർണമായും ഇയാള്‍ കടിച്ചെടുത്തെന്ന് മാതാപിതാക്കള്‍ പറഞ്ഞു. കുട്ടികള്‍ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ മാതാപിതാക്കള്‍ ഇടപെട്ടതാണ് പ്രശ്‌നത്തിന് കാരണമായത്.

