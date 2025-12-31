ETV Bharat / bharat

ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറില്‍ യുവതിയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി; റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു: അറസ്റ്റ്

ഓടുന്ന കാറില്‍ യുവതിക്ക് കൂട്ടബലാത്സംഗം. രണ്ട് പ്രതികള്‍ അറസ്റ്റില്‍. ബലാത്സംഗത്തിന് പിന്നാലെ വഴിയരികില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച യുവതിക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്. പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊര്‍ജിതം.

WOMAN GANG RAPE HARYANA POLICE FARIDABAD GANG RAPE CASE FARIDABAD CIVIL HOSPITALS
Representational Image. (IANS)
ചണ്ഡീഗഡ്: ഹരിയാനയില്‍ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറില്‍ യുവതിയെ കൂട്ട ബലാത്സംഗത്തിനിരയാക്കി വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ച സംഭവത്തില്‍ രണ്ട് പേര്‍ അറസ്റ്റില്‍. ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ്‌ സ്വദേശികളാണ് അറസ്റ്റിലായത്. ഇവര്‍ കുറ്റം സമ്മതിച്ചതായി പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തി.

കേസിലെ പരാതിക്കാരി നിലവില്‍ ചികിത്സയില്‍ തുടരുകയാണ്. കാറില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ട യുവതിയുടെ മുഖത്തും തലയിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടതിന് ശേഷം യുവതിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. അതേസമയം തിരിച്ചറിയല്‍ പരേഡ് പൂര്‍ത്തിയായാല്‍ ഉടന്‍ പ്രതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത് വിടുമെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

ഹരിയാനയിലെ ഫരീദാബാദിൽ ഇക്കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്‌ചയാണ് (ഡിസംബര്‍ 29) കേസിനാസ്‌പദമായ സംഭവം. ഓടുന്ന വാനില്‍ വച്ച് സ്‌ത്രീയെ ക്രൂരമായി ബലാത്സഗം ചെയ്‌ത് റോഡില്‍ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. പ്രതികള്‍ ഉത്തർപ്രദേശ്, മധ്യപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണെന്ന് ഫരീദാബാദ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ യശ്‌പാൽ യാദവ് പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ഇവര്‍ ഫരീദാബാദിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. പ്രതികളെ ഇരയ്ക്ക് പരിചയമില്ല.

"പ്രതികളെ പിടികൂടി ചോദ്യം ചെയ്‌ത് വരികയാണ്. അവരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും. തിരിച്ചറിയൽ പരേഡ് ഇനിയും നടത്താത്തതിനാൽ പ്രതികളുടെ പേരും ഫോട്ടോയും ഈ ഘട്ടത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല" ഫരീദാബാദ് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ യശ്‌പാൽ യാദവ് പറഞ്ഞു.

സംഭവം ഇങ്ങനെ:

തിങ്കളാഴ്‌ച വൈകുന്നേരം സെക്‌ടർ 23ലെ തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി മടങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് യുവതി ബലാത്സംഗത്തിനിരയായത്. രാത്രി ഏറെ വൈകിയാണ് ഇര സുഹൃത്തിൻ്റെ വീട്ടില്‍ നിന്ന് മടങ്ങിയത്. ഇര തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിനായി വാഹനം അന്വേഷിച്ച് സമീപത്തുള്ള ബസ് സ്റ്റോപ്പില്‍ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. രണ്ട് പേര്‍ വാനില്‍ വന്ന് ലിഫ്‌റ്റ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തു. ഇതോടെ യുവതി വാനില്‍ കയറി.

യുവതി കയറിയതിന് പിന്നാലെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് പകരം ഇരുവരും ഗുരുഗ്രാമിലേക്ക് വണ്ടിയോടിച്ച് പോയി. ഇതിനിടയില്‍ യുവതിയെ അവര്‍ ബലാത്സഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പ്രതികള്‍ രാത്രി മുഴുവന്‍ ഏകദേശം 90 കിലോമീറ്ററോളം വാന്‍ ഓടിച്ചു. സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രാജ ചൗക്കിന് സമീപം പുലർച്ചെ 3 മണിയോടെ യുവതിയെ സംഘം വഴിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു.

മുഖത്തും തലയിലും ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അവര്‍ തൻ്റെ സഹോദരിയെ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു. വിവരം അറിഞ്ഞ സഹോദരി സ്ഥലത്തെത്തി ബാദ്ഷാ ഖാൻ സിവിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. പരിക്കുകളുടെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് ഡോക്‌ടർമാർ യുവതിയെ ഡൽഹിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചു.

എന്നാല്‍ കുടുംബം അവരെ ഫരീദാബാദിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. "എൻ്റെ സഹോദരിയെ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളിയിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. അവരുടെ അവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്ത് ഞങ്ങൾ അവളെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു" ഇരയുടെ സഹോദരി പറഞ്ഞു.

