ETV Bharat / bharat

യുവതിയെ സഹോദരീ ഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്‌തു, ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം ഉത്തരാഖണ്ഡില്‍

പ്രതികൾ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പരാതിയിൽ... ആക്രമണത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ പ്രതി വീഡിയോ വൈറലാക്കുമെന്നും കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി...

UTTARAKHAND BIL FRIENDS RAPED WOMAN UTTARAKHAND INDECENT ASSAULT ON A WOMAN UTTARAKHAND GANG RAPE
Representational image (IANS)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 1:20 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ഡെറാഡൂണ്‍: ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ യുവതി കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയായി. ഉദ്ധം സിങ് നഗർ ജില്ലാ ആസ്ഥാനമായ രുദ്രാപൂരിലെ കോട്‌വാലി പ്രദേശത്താണ് നടുക്കുന്ന സംഭവം. ഇന്നലെ രാത്രി രുദ്രാപൂരിലെ ഗ്രാമീണ കരകൗശലത്തൊഴിലാളികളുടെ വിപണന മേളയില്‍ പങ്കെടുത്ത് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നതിനിടെ മൂന്ന് യുവാക്കൾ യുവതിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

പ്രതികൾ തോക്ക് ചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ആക്രമണത്തിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തിയ പ്രതി വീഡിയോ വൈറലാക്കുമെന്നും കൊല്ലുമെന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. സംഭവത്തില്‍ പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

മേള കണ്ട ശേഷം യുവതി സഹോദരീ ഭർത്താവിനോടൊപ്പം വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് മോട്ടോർ സൈക്കിളുകളിലായി വന്ന മൂന്ന് യുവാക്കൾ തടഞ്ഞു നിർത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിന് നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. സഹോദരീഭർത്താവിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു അവരെന്നും അതിനാലാണ് ആക്രമണത്തെ ചെറുക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

പരാതി പ്രകാരം, തുടക്കത്തിൽ സഹോദരീ ഭർത്താവുമായി ഇവരുമായി സാധാരണ രീതിയില്‍ സംഭാഷണം നടത്തി. എന്നാൽ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് പ്രതി ഒരു പിസ്റ്റൾ പുറത്തെടുത്ത് ഇരുവരെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങി. കുറ്റവാളികൾ സ്ത്രീയെ വെടിവയ്ക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ നിർബന്ധിച്ച് കയറ്റി ആളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് ആരോപണം.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

സഹോദരീ ഭർത്താവ് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും സാധിച്ചില്ല. തൻ്റെ ബന്ധുവിൻ്റെ മുന്നിൽ വച്ച് പ്രതികൾ ഓരോരുത്തരായി തന്നെ ബലാത്സംഗം ചെയ്‌തതായി അതിജീവിത പരാതിയിൽ പറയുന്നു. എതിർത്തപ്പോൾ, പ്രതികളിലൊരാള്‍ർ കുത്തിപ്പരിക്കേല്‍പ്പിച്ചു. പ്രതികൾ ആക്രമണത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ദൃശ്യവും ചിത്രീകരിക്കുകയും പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയാൽ വീഡിയോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്‌തു.

കുറ്റകൃത്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത്, കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിനും മറ്റ് പ്രസക്തമായ വകുപ്പുകൾക്കുമനുസരിച്ച് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. "ഫോറൻസിക് സംഘം തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചു. അതിജീവിതയുടെ വൈദ്യപരിശോധന നടത്തി. പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഊര്‍ജിത തെരച്ചില്‍ നടത്തി വരികയാണ്. ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല" രുദ്രാപൂർ സിറ്റി സിഒ പ്രശാന്ത് കുമാർ പറഞ്ഞു.

ALSO READ: 'ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷന് മതം പ്രശ്‌നമല്ല, ഇത്തരം ബന്ധം കുറ്റകരമല്ല': അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി

TAGGED:

UTTARAKHAND
BIL FRIENDS RAPED WOMAN UTTARAKHAND
INDECENT ASSAULT ON A WOMAN
UTTARAKHAND GANG RAPE
BIL FRIENDS RAPED WOMAN UTTARAKHAND

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.