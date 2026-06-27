ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനിടെ കുരങ്ങുകൾ പാഞ്ഞെത്തി; ഭക്ഷണം നല്കുന്നതിനിടെ യുവതി മലമുകളിൽനിന്ന് വീണുമരിച്ചു
തമിഴ്നാട് കഴുഗുമലൈ കഴുഗസാലമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലുള്ള ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ സന്നിധിക്കടുത്താണ് അപകടം.
Published : June 27, 2026 at 4:15 PM IST
ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിൽ ക്ഷേത്ര സന്ദർശനത്തിനിടെ യുവതി മലമുകളിൽനിന്ന് വീണുമരിച്ചു. യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കുരങ്ങുകൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകുന്നതിനിടെ കാൽതെറ്റി താഴ്ചയിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തൂത്തുക്കുടി സ്വദേശി അനിത (24) ആണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്.
തമിഴ്നാട് കഴുഗുമലൈ കഴുഗസാലമൂർത്തി ക്ഷേത്രത്തിന് മുകളിലുള്ള ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ സന്നിധിക്കടുത്താണ് അപകടം നടന്നത്. ദർശനത്തിന് ശേഷം കുരങ്ങുകൾക്ക് പഴം നൽകുന്നന്നതിനിടെ മറ്റ് കുരങ്ങുകൾ കൂട്ടമായി എത്തിയപ്പോൾ പരിഭ്രാന്തയായി പിന്നിലോട്ട് നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് അടിതെറ്റി വീണത് എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. അനിത സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.
ഒരു മാസം മുമ്പാണ് അനിത ഒറ്റപ്പിഡാരം താലൂക്കിലെ ഒസനുത്തു സ്വദേശിയായ സുരേഷിനെ (29) വിവാഹം കഴിക്കുന്നത്. തൂത്തുക്കുടി ജില്ലയിലെ കോവിൽപട്ടിക്കടുത്തുള്ള സൗത്ത് തിട്ടൻകുളം നിവാസിയായിരുന്നു അനിത. ഭർത്താവ് വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്ത് വരികയാണ്. ഇരുവരും ഒന്നിച്ചാണ് ക്ഷേത്രദർശനത്തിനായി എത്തിയത്. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഭർത്താവ് നാട്ടിൽ എത്തുന്നത്. പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തിയ ശേഷം ദമ്പതികൾ മലമുകളിലുള്ള ഉച്ചിപ്പിള്ളയാർ കോവിലിൽ എത്തി. അവിടെ വത്താണ് ദാരുണ സംഭവം.
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അപകടത്തിന് പിന്നാലെ അഗ്നിരക്ഷാ സേനയും പോലീസും എത്തിയാണ് മൃതദേഹം വീണ്ടെടുത്തത്. മൃഗങ്ങളോട് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ളതിനാൽ, ദമ്പതികൾ കൊണ്ടുവന്ന പഴങ്ങൾ കുന്നിൻ മുകളിലുള്ള കുരങ്ങുകൾക്ക് നൽകുകയായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് കുരങ്ങുകൾ കൂട്ടമായി യുവതിയെ വളഞ്ഞു. ഇതോടെ അനിത പരിഭ്രാന്തയായി നിലതെറ്റി മലമുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നുവെന്നും തലയ്ക്ക് ഗുരുതര പരിക്കേറ്റുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴുഗുമല ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ സർവീസസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.
പിന്നാലെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി കോവിൽപട്ടി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. കഴുഗുമല പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും മരണകാരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. മറ്റ് ദുരുഹകതൾ ഉണ്ടോ ഇല്ലെയോ എന്ന് കണ്ടെത്താൻ റവന്യൂ ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർ (ആർഡിഒ) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. മരണ വാർത്തയിൽ ഞെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അനിതയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും കുടുംബവും നാട്ടുക്കാരും.
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