ETV Bharat / bharat

ആംബുലന്‍സ് കിട്ടിയില്ല; മധ്യപ്രദേശില്‍ ഒരു വഴിയോരത്ത് പ്രസവിച്ചു

പലപ്രാവശ്യം വിളിച്ചിട്ടും ആംബുലന്‍സ് എത്താതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രസവ വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ട് എത്തിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് വഴിയില്‍ വച്ച് പ്രസവം നടന്നത്.

WOMAN DELIVERS AMBULANCE WOMAN GIVES BIRTH ON ROAD WOMAN IN LABOUR
A local resident seen warming a pregnant woman who delivered her child on a main road in Madhya Pradesh's Vidisha district during the wee hours on Friday (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 8:59 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വിദിഷ: ആംബുലന്‍സ് ലഭ്യമാകാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് യുവതി വഴിയോരത്ത് പ്രസവിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ വിദിഷ ജില്ലയില്‍ പത്താരി മേഖലയിലാണ് സംഭവം. ജനനി എക്‌സ്പ്രസിലേക്ക് ആവര്‍ത്തിച്ച് വിളിച്ചിട്ടും സഹായം ലഭ്യമാക്കാത്തിനെ തുടര്‍ന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ കാല്‍നടയായി ഗര്‍ഭിണിയെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു വഴിയില്‍ വച്ച് അവര്‍ പ്രസവിച്ചത്.

Also Read: ആര്‍ത്തവ ആരോഗ്യം മൗലികാവകാശം, വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ സൗജന്യമായി സാനിറ്ററി പാഡുകള്‍ നല്‍കണം, സുപ്രധാന വിധിയുമായി സുപ്രീം കോടതി

ഛപ്ര ഗ്രാമത്തിലെ സന്ധ്യ എന്ന ആദിവാസി യുവതിക്കാണ് റോഡരികില്‍ പ്രസവിക്കേണ്ടി വന്നത്. പലവട്ടം വിളിച്ചിട്ടും ആംബുലന്‍സ് എത്തിയില്ല. വേദന കൊണ്ട് പുളഞ്ഞ യുവതിയെ ഒടുവില്‍ എങ്ങനെയും ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന്‍ കുടുംബം തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു. ഹരി ഭായി എന്ന ഒരു സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരിയാണ് ഇവര്‍ക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങള്‍ നല്‍കിയത്. അടുത്തുള്ള മിഡ്‌വൈഫ് രാജ് ഭായിയും ഇവരുടെ സഹായത്തിനെത്തി. നാട്ടുകാര്‍ കുഞ്ഞിനെ പൊതിയാനുള്ള തുണികളും മറ്റും എത്തിച്ച് കൊടുത്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റും തീയും മറ്റും കൊണ്ട് ഇവര്‍ക്ക് ചൂട് പകരാനും ശ്രമിച്ചു. പിന്നീട് പുലര്‍ച്ചെ 3.20ന് ഒരു വാന്‍ ഡ്രൈവറെത്തി അമ്മയെയും കുഞ്ഞിനെയും ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

വളരെ ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് തങ്ങള്‍ കടന്ന് പോയതെന്ന് സന്ധ്യയുടെ ഭര്‍ത്താവ് സഞ്ജയ് ആദിവാസി പറഞ്ഞു.

TAGGED:

WOMAN DELIVERS
AMBULANCE
WOMAN GIVES BIRTH ON ROAD
WOMAN IN LABOUR
DELIVERS BABY ON ROAD

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.