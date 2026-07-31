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'എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല'; നാഗ്‌പൂരില്‍ ജീവനൊടുക്കി ക്രിക്കറ്റ് താരം

വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് സെലക്ഷന്‍ ലഭിക്കാത്തതില്‍ സമ്മര്‍ദത്തിലായിരുന്നു താരം. ആത്മഹത്യ കുറിപ്പും കണ്ടെടുത്തു.

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Representative image. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 31, 2026 at 11:37 AM IST

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മുംബൈ: നാഗ്‌പൂരില്‍ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ജീവനൊടുക്കി. അകോല സ്വദേശിനിയായ അദിതി ചൗകണ്ടെയാണ് (17) മരിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെയാണ് സംഭവം.

വിസിഎയില്‍ (വിദർഭ ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷന്‍) സെലക്ഷന്‍ ലഭിക്കാത്തതില്‍ കടുത്ത മാനസിക സമ്മര്‍ദത്തിലായിരുന്നു താരം. ഇതായിരിക്കാം മരണ കാരണമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും ആത്മഹത്യ കുറിപ്പും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. അതില്‍ 'എന്നെ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ല' എന്ന് മാത്രം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ യഥാര്‍ഥ കാരണം പോസ്‌റ്റ്‌മോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചാല്‍ മാത്രമെ മനസിലാക്കാന്‍ സാധിക്കൂവെന്ന് ബജാജ് നഗര്‍ പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്‍ഷമായി നാഗ്‌പൂരിലെ ലക്ഷ്‌മി നഗർ പ്രദേശത്തെ ഉമാലക്ഷ്‌മി അപ്പാർട്ട്മെന്‍റിലാണ് അദിതി ചൗകണ്ടെ താമസിച്ചിരുന്നത്.

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ക്രിക്കറ്റില്‍ ഉയരം കീഴടക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന അദിതി നാഗ്‌പൂരിലെ സർവേ ക്രിക്കറ്റ് അക്കാദമിയിൽ പരിശീലനം തുടരുകയായിരുന്നു. അദിതിയുടെ സഹോദരനും ഒരു ക്രിക്കറ്റ് താരമാണ്.

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TAGGED:

WOMAN CRICKETER DIED
CRICKETER COMMITS SUICIDE IN NAGPUR
GIRL DEATH IN MAHARASHTRA
WOMAN CRICKETER SUICIDE IN NAGPUR

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