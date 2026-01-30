ETV Bharat / bharat

'നടു റോഡിൽ ശവ സംസ്‌കാരം'; പ്രമാണിമാർ ശ്‌മശാനത്തിലേക്കുള്ള വഴി തടഞ്ഞതിൽ പ്രതിഷേധം

സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രാദേശിക ശ്‌മശാനത്തിലേയ്ക്ക് മൃതദേഹം ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയവരെ യാതൊരു ദയയും കൂടാതെ പ്രമാണിമാർ ആട്ടിപ്പായിക്കുകയായിരുന്നു.

Woman cremated on road in vaishali bihar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 30, 2026 at 2:26 PM IST

പട്‌ന: സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ ശ്‌മശാനത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴി തടഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് റോഡിന് നടുവിൽ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ച് പ്രതിഷേധിച്ച് കുടുംബാംഗങ്ങൾ. ബിഹാറിലെ വൈശാലി ജില്ലയിലെ സോന്ധോ അന്ധാരി ഗച്ചി ചൗക്കിലാണ് സംഭവം.

സോന്ധോ വാസുദേവ് നിവാസിയായ 91 കാരി ജാപ്‌സിദേവിയുടെ മൃതദേഹമാണ് റോഡിൽ സംസ്‌കരിച്ചത്. സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പ്രാദേശിക ശ്‌മശാനത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴി സ്ഥലത്തെ പ്രമാണിമാർ കാലങ്ങളായി കൈയ്യേറിയതിൽ ഉണ്ടായ പ്രതിഷേധത്തെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധിച്ചതെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

മുൻപും ശ്‌മശാനത്തിലേക്കുള്ള വഴികൾ പ്രമാണിമാർ തടഞ്ഞിരുന്നതായി നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു. മരിച്ച ജാപ്‌സിദേവിയുടെ കുടുംബാംഗമായ ശംഭു മാഞ്ചിയുടെ അമ്മയുടെ മൃതദേഹവും ശ്‌മശാനത്തിൽ സംസ്‌കരിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ലെന്നും മൃതദേഹം ചുമന്നുകൊണ്ടുപോയവരെ യാതൊരു ദയയും കൂടാതെ പ്രമാണിമാർ ആട്ടിപ്പായിച്ചിരുന്നു എന്നും നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. കാലങ്ങളായി ഈ പ്രശ്‌നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും ദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ് പ്രമാണിമാർ നിരന്തരം ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതെന്നും നാട്ടുകാർ ആരോപിച്ചു.

റോഡിൽ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ചെന്ന വിവരം ലഭിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഉടൻ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തി സ്ഥിതിഗതികൾ പരിഹരിച്ചെന്ന് ഗൊറൗൾ പോലീസ് പറഞ്ഞു. രോഷാകുലരായ ജനക്കൂട്ടത്തെ ശാന്തരാക്കുകയും അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിച്ചെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സ്ഥലത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷ്‌മമായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണെന്നും ഗൊറൗൾ അഡീഷണൽ സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർ പ്രശാന്ത്‌കുമാർ പറഞ്ഞു.

"റോഡിൽ മൃതദേഹം സംസ്‌കരിച്ച വിവരം ലഭിച്ചയുടൻ പൊലീസ് സംഭവ സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നു. ജനങ്ങളെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ധരിപ്പിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ ശാന്തമാക്കി. എന്നാൽ, സ്ഥലത്തെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷ്‌മായി നിരീക്ഷിച്ചുവരികയാണ്," - പ്രശാന്ത്‌കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കും

ശ്‌മശാനത്തിലേയ്ക്കുള്ള വഴി തടഞ്ഞവർക്ക് എതിരെ കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഗൊറോൾ ബ്ലോക്ക് വികസന ഓഫീസർ പങ്കജ്‌കുമാർ നിഗം പറഞ്ഞു. ശ്‌മശാനം സർക്കാർ ഭൂമിയിലാണെന്നും പൊതുഗതാഗതത്തിനുള്ള റോഡ് തടസപ്പെടുത്തുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പങ്കജ്‌കുമാർ നിഗം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ശ്‌മശാനത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തതിനാലാണ് റോഡിൽ ശവസംസ്‌കാരം നടത്തിയതെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. റോഡ് കൈയേറിയതും സർക്കാർ ഭൂമി കൈയേറിയതുമായ സംഭവങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്," - പങ്കജ്‌കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ ശ്‌മശാനം കൈയേറിയതിന് എതിരെയും കൈയേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും പങ്കജ്‌കുമാർ വ്യക്തമാക്കി. സംസ്‌കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തിയ റോഡ് വൃത്തിയാക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർക്ക് നിർദേശം നൽകി.

