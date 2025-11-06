ETV Bharat / bharat

Published : November 6, 2025 at 5:35 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജില്ലാ കലക്‌ട്രേറ്റിൽ ഇൻചാർജ് കലക്‌ടർ ആണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് കലക്‌ടർ ചേംബറിൽ ഇരുന്ന് യുവതി. പിന്നാലെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌ത് പൊലീസ്. കാമറെഡി ജില്ലയിലെ കലക്‌ട്രേറ്റിലാണ് നാടകീയമായ രംഗങ്ങൾ അരങ്ങേറിയത്. നവംബർ നാലിനാണ് സംഭവം. നിലവിലുള്ള കാമറെഡി ജില്ലാ കലക്‌ടർ ആശിഷ് സാങ്‌വാൻ നവംബർ 2 മുതൽ അവധിയിലായിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് സ്‌ത്രീയുടെ കടന്നുവരവ്. സംഭവത്തിൽ ഇസ്രത്ത് ജഹാൻ എന്ന സ്ത്രീയെ പൊലീസ് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

ഹൈദരാബാദിലെ ജീഡിമെറ്റ്‌ലയിൽ നിന്നുള്ള ഇസ്രത്ത് ജഹാൻ എന്ന സ്ത്രീ കുടുംബാംഗങ്ങളോടൊപ്പം AP 26AY 5511 എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറുള്ള കാറിൽ കാമറെഡി കലക്‌ട്രേറ്റിൽ എത്തിയതായി വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നു. ഈ സമയം പകരം ചുമതലയുള്ള കലക്‌ടർ ബൻസ്വാഡ ഡിവിഷനിൽ സന്ദർശനത്തിനായി പോയിരുന്നു. കലക്‌ട്രേറ്റിൽ എത്തിയ ഉടൻ തന്നെ കലക്‌ടറുടെ ചേംബറിലേക്കാണ് സ്‌ത്രീ പോയത്.

ഇവിടെ എത്തിയതിന് പിന്നാലെ താൻ സർവേ, സെറ്റിൽമെൻ്റ്, ലാൻഡ് റെക്കോർഡ്‌സിൽ കമ്മിഷണറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന ഐഎഎസ്‌ ഉദ്യോഗസ്ഥയാണെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ആശിഷ് സാങ്‌വാൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നാലാം തീയതി മുതൽ തന്നെ ഇൻ ചാർജ് കലക്‌ടറായി നിയമിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവും കാണിച്ചു. പിന്നീട് തദ്ദേശ അധികാരികൾ ഈ ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് അഡിഷണൽ കലക്‌ടർ മധു മോഹന് അയച്ചു.

ഉത്തരവിൻ്റെ പകർപ്പ് സർക്കാർ ഭരണ വകുപ്പിന് അയച്ച ശേഷം തീരുമാനം അറിയിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞു. അതുവരെ ചേംബറിൽ ഇരുന്ന സ്‌ത്രീ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാറിൽ കയറി അവിടെനിന്നും പോകുകയും ചെയ്‌തു. സംശയം തോന്നിയ അഡിഷണൽ കലക്‌ടർ ദേവുനിപ്പള്ളി പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു.

വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും സ്‌ത്രീക്ക് വേണ്ടി തെരച്ചിൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ദേവുനിപ്പള്ളി എസ്ഐ ഭുവനേശ്വർ റാവുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പൊലീസ് സംഘം സിസിടിവി ക്യാമറകൾ പരിശോധിച്ചു. നീണ്ട നേരത്തെ തെരച്ചിലിനൊടുവിൽ സ്‌ത്രീയെ തൂപ്രാനിൽ നിന്ന് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തു.

2020 മുതൽ ഇവർ ജോലികൾക്കായി പരിശ്രമിച്ചുണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. വിവിധ മത്സരപ്പരീക്ഷകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ദേവുനിപ്പള്ളി എസ്ഐ പറഞ്ഞു. കൂടാതെ ആവർത്തിച്ചുള്ള പരാജയങ്ങളിൽ അവർ നിരാശ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. സ്‌ത്രീയുടെ കുടുംബവും ഏറെ വിഷമിച്ചിരുന്നു.

ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ജോലി ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് കാമറെഡി ജില്ലാ കലക്‌ടറായി നിയമനം നേടാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നും എസ്ഐ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തുടർന്ന് സ്‌ത്രീക്കെതിരെ വഞ്ചനാ കുറ്റത്തിനും മറ്റു വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും കേസ്‌ ഫയൽ ചെയ്‌തതായും എസ്ഐ അറിയിച്ചു. സ്‌ത്രീക്കെതിരെ മറ്റെന്തെങ്കിലും കേസുകൾ ഉണ്ടോയെന്ന് അന്വേഷിച്ച് വരികയാണെന്നും എസ്‌ഐ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

