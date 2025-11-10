ETV Bharat / bharat

അമ്മ പരീക്ഷാ ഹാളില്‍, നിര്‍ത്താതെ കരഞ്ഞ കുഞ്ഞിന് മുലപ്പാലൂട്ടി പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ, മാലാഖയെന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

കാക്കിക്കുളിലെ മാതൃസ്‌നേഹത്തെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്.

ODISHA CONSTABLE BREASTFED INFANT ODISHA POLICE RI AND AMIN RECRUITMENT EXAMINATION
Constable Rajani holding baby (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 10, 2025 at 7:14 PM IST

2 Min Read
ഭുവനേശ്വർ: പെറ്റമ്മ സര്‍ക്കാര്‍ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഇതിനിടെയായിരുന്നു കുഞ്ഞ് നിർത്താതെ കരയാൻ തുടങ്ങിയത്. കണ്ടുനിൽക്കാൻ രജനി മാഝിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓടിയെത്തിയ അവര്‍ കുഞ്ഞിനെ വാത്സല്യത്തോടെ പാലൂട്ടി. ഒഡീഷയിലെ മാൽക്കാൻഗിരിയില്‍ നിന്നാണ് മനസിന് കുളിര്‍മയേകുന്ന രംഗം.

കുഞ്ഞ് സ്വന്തം അമ്മയുടെ നെഞ്ചിലെന്ന പോലെ രജനി മാഝിയുടെ ചൂടേറ്റു കിടക്കുന്ന ചിത്രം ഇതിനകം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് കഴിഞ്ഞു. പൊലീസ് കോൺസ്‌റ്റബിളായ രജനി മാഝിയാണ് സ്നേഹാമൃതം ചുരത്തിയ ആ അമ്മ. കാക്കിക്കുള്ളിലെ മാതൃസ്‌നേഹത്തെ പ്രശംസിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്ത് എത്തിയത്.

പരീക്ഷയ്ക്ക് ശേഷം കുഞ്ഞിനെയും എടുത്ത് അമ്മ. അടുത്ത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും (ETV Bharat)

ആർഐ ആൻഡ് അമിൻ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന ഭൈരവി മണ്ഡൽ എന്ന യുവതിയുടെ 45 ദിവസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് കരഞ്ഞതിനെ തുടർന്നാണ് വനിത കോൺസ്‌റ്റബിൾ പാലൂട്ടിയത്. ഭൈരവിയുടെ പരീക്ഷ പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെ അവർ ആ കുഞ്ഞിനെ പരിചരിച്ചു. മൂന്ന് വയസുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ അമ്മ കൂടിയാണ് രജനി മാഝി.

'ഞാൻ ഒരു അമ്മയാണ്, മറ്റൊരു അമ്മയുടെ മാനസികാവസ്ഥ എനിക്ക് മനസിലാവും' എന്ന് രജനി മാഝി പറഞ്ഞു. പരീക്ഷാ കേന്ദ്രത്തിന് പുറത്ത് മറ്റൊരു അമ്മ കുഞ്ഞിനെ ആശ്വസിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു. പരീക്ഷ എഴുതി പുറത്തിറങ്ങുന്നതുവരെ കുഞ്ഞിനെ താൻ നോക്കിക്കോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രജനി കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി. എന്നാൽ കരച്ചിൽ നിർത്താതെ ആയപ്പോഴാണ് പാൽ കൊടുത്തതെന്നു അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മധുരം നുകർന്ന സംഭവങ്ങൾ

റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്‌മെൻ്റ് ബോർഡിൻ്റെ പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന യുവതിയുടെ രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് റെയിൽവേ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ മൂലയൂട്ടിയതും നേരത്തെ വൈറലായിരുന്നു. യുവതി പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിച്ച് ലോഗിൻ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയാക്കിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് കുഞ്ഞ് നിർത്താതെ കരയാൻ തുടങ്ങിയത്. ഒട്ടും മടിക്കാതെ യുവതിയുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ കൈയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങി മുലപ്പാൽ നൽകി.

അമ്മയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ല

മുലയൂട്ടല്‍ എന്നത് അമ്മയുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമല്ലെന്നാണ് ഈ സംഭവങ്ങള്‍ നമ്മെ ഓര്‍മിപ്പിക്കുന്നത്. അതൊരു സമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കുടുംബത്തിന്‍റെ പിന്തുണ, ഭര്‍ത്താവിന്‍റെയും മറ്റ് മുതിര്‍ന്ന അംഗത്തിന്‍റെയും പിന്തുണ എന്നിവയും ഉണ്ടാകണം. തൊഴിലിടങ്ങളിലെ സൗകര്യങ്ങള്‍, മുലയൂട്ടലിന് ഇടവേളകള്‍ നല്‍കല്‍ എന്നിവയും ഉറപ്പാക്കണം. മുലയൂട്ടല്‍ സാധാരണമാണെന്ന് സമൂഹത്തെ ബോധവത്ക്കരിക്കണം, പൊതുയിടങ്ങളിലും മുലയൂട്ടലിനുള്ള സംവിധാനങ്ങള്‍ ഒരുക്കണം.

