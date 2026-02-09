വീടിനു മുന്നിൽ തൂത്തുവാരുന്നതിനിടെ ആക്രമണം; യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, കേസെടുത്ത് പൊലീസ്
യുവതിക്ക് നേരെ കെമിക്കല് സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമണം. സംഭവസ്ഥലത്ത് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അന്വേഷണം ഊര്ജിതമാക്കി പൊലീസ്.
ബെംഗളൂരു: കവർച്ച സംഘത്തിൻ്റെ അക്രമണത്തില് യുവതിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബൈക്കിലെത്തിയ സംഘം കഴുത്തിൽ നിന്ന് മാല പൊട്ടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം. കര്ണാടക സ്വദേശി ജ്യോതി (45)ആണ് മരിച്ചത്. സംഭവത്തില് മദനായകനഹള്ളി പൊലീസ് കേസെടുത്തു.
കര്ണാടകയിലെ ഹുസ്കുരു ഗ്രാമത്തില് ഇന്ന് രാവിലെയാണ് (ഫെബ്രുവരി 9) സംഭവം. വീടിന് മുന്നില് തൂത്തുവാരുന്നതിനിടയിലാണ് യുവതിക്ക് നേരെ അപ്രതീക്ഷിത അക്രമണം ഉണ്ടായത്. മുഖത്ത് കെമിക്കൽ സ്പ്രേ അടിച്ച് യുവതിയുടെ മാല പൊട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു സംഘം. പിന്നാലെ യുവതി സംഭവസ്ഥത്ത് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.
ബഹളം കേട്ട് ഓടിയെത്തിയെ നാട്ടുകാര് ജ്യോതിയെ ഉടന് നെലമംഗലയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി ബെംഗളൂരുവിലെ വിക്ടോറിയ ആശുപത്രിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മദനായകനഹള്ളി സ്റ്റേഷൻ പൊലീസ് സംഭവസ്ഥലം സന്ദർശിച്ച് പരിശോധന നടത്തി.
സംഭവത്തില് ദൃക്സാക്ഷികളെ ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താൻ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം ഇതിനോടകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. അപ്രതീക്ഷിത സംഭവം നാട്ടുകാരെ ഞെട്ടിച്ചു. നാട്ടുകാര് കൂടുതൽ സുരക്ഷാ നടപടികൾ അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയ മരണങ്ങളും പരിക്കുകളും: ബിദറിലെ ഹംനാബാദ് താലൂക്കിൽ ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ദമ്പതികളും മകളും സംഭവസ്ഥലത്ത് തന്നെ മരിച്ചു. മകന് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. ഹംനാബാദ് താലൂക്കിലെ ഹല്ലിഖേഡ് (ബി) പട്ടണത്തിന് സമീപം സ്കൂട്ടി റോഡരികിലെ പാലത്തിൽ ഇടിച്ച് അപകടം. കുടുംബം ബിദറിൽ നിന്ന് സ്വദേശമായ രാജേശ്വറിലേക്ക് സ്കൂട്ടിയിൽ മടങ്ങുമ്പോളാണ് അപകടം. വെങ്കട്ട് രാമറാവു (40), ഭാര്യ ശിൽപ (35), മകൾ രക്ഷിത (11) എന്നിവർ മരിച്ചു.
അതുപോലെ, ചിക്കബല്ലാപൂരിലെ ചിന്താമണി താലൂക്കിലെ ബാംഗ്ലൂർ-മദനപ്പള്ളി റോഡിൽ ജെ.കെ. ഭവന് സമീപം ഇന്നലെ കാറും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ മരിച്ചു. ബൈക്ക് യാത്രക്കാർ കടമച്ചനഹള്ളി റോഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വരികയായിരുന്ന ഒരു കാർ ബൈക്കിൽ ഇടിച്ചു. കല്ലഹള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ നാഗരാജ് (68), മുന്തകദിരേനഹള്ളി ഗ്രാമത്തിലെ വെങ്കട റെഡ്ഡി (58) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. അപകടത്തിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽ ബൈക്കും കാറും തകർന്നു. കാറിലുണ്ടായിരുന്നവർ കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പൊലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്.
