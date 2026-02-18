ETV Bharat / bharat

വിവാഹ ശേഷം വാക്ക് പാലിച്ചില്ല; ഭർത്താവിനെയും വീട്ടുകാരെയും തീ തീറ്റിച്ച് യുവതി

വിവാഹ ശേഷം പഠനം തുടരാൻ ഭർതൃവീട്ടുകാർ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 400 കെവി വൈദ്യൂതി ടവറിൽ കയറിയ യുവതിയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തെയാകമാനം മുള്‍മുനയിൽ നിർത്തിയത്.

MARRIED WOMAN CLIMB TOWER WOMAN DEMAND CONTINUE STUDIES INDORE HIGH VOLTAGE DRAMA RIGHT TO CONTINUE STUDIES
Married Woman Climbs 400 kV High-Tension Tower In Indore (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 18, 2026 at 4:32 PM IST

ഭോപ്പാൽ: സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയ്‌ക്ക് അകത്തും പുറത്തും ചർച്ചയായ അവാർഡുകള്‍ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു ചിത്രമുണ്ട്... ലാപതാ ലേഡീസ്. പ്രണയവും നർമവും കലർത്തി ചിത്രീകരിച്ച ഒരു സ്‌ത്രീപക്ഷ സിനിമ. ചിത്രത്തിൽ രണ്ട് നായികമാർ വിവാഹ ശേഷം പരസ്‌പരം മാറിപ്പോകുന്നതും തുടർന്നുള്ള സംഭവ വികാസങ്ങളുമാണ് ഇതിവൃത്തം. ഇതിൽ ഒരു നായിക മനപൂർവം നാടുവിടുന്നതാണ്. കാരണമാകട്ടെ തുടർന്നും പഠിക്കണമെന്നതാണ്...

അന്താരാഷ്‌ട്ര തലത്തിൽ ഓസ്‌കാർ എൻട്രിക്ക് വരെ പരിഗണിച്ച ഈ ചിത്രം പറഞ്ഞുവയ്‌ക്കുന്ന ഒരു മഹത്തായ സന്ദേശമുണ്ട്. സമാനമായ സംഭവമാണ് മധ്യപ്രദേശിൽ നിന്നും പുറത്ത് വരുന്ന മറ്റൊരു വാർത്ത. ഇവിടെ നായിക നാടുവിടുകയല്ല ചെയ്‌തത്. പകരം ഒരു നാടിനെ മുഴുവൻ മുള്‍മുനയിൽ നിർത്തുകയായിരുന്നു.

'കല്ല്യാണത്തിന് ശേഷവും പഠിച്ചൂടെ' എന്ന ചോദ്യം കേൾക്കാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ ചുരുക്കമായിരിക്കും. പലർക്കും വിവാഹ ശേഷം പഠനം എന്നത് വെറും സ്വപ്‌നമായി മാത്രം മാറുകയാണ് പതിവ്. കല്ല്യാണത്തിന് മുൻപ് നൽകിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങളെല്ലാം പല ഭർതൃവീട്ടുകാരും വിവാഹ ശേഷം സൗകര്യപൂർവം മറക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടിയായി കുടുംബമായി അങ്ങനെ തുടർ പഠനം എന്നുള്ളത് വെറും സ്വപ്‌നം മാത്രമായി മാറും.

എന്നാൽ പഠനത്തിന് വേണ്ടി ഏതറ്റം വരെ പോവാൻ തയാറായ ഒരാളെയാണ് ഈ വാർത്ത പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വിവാഹ ശേഷം പഠനം തുടരാൻ ഭർതൃവീട്ടുകാർ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് 400 കെവി വൈദ്യൂതി ടവറിൽ കയറിയ യുവതിയാണ് ഒരു ഗ്രാമത്തെയാകമാനം മുള്‍മുനയിൽ നിർത്തിയത്.

ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് യുവതി വിവാഹിതയാവുന്നത്. പഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം നടന്നത്. ബോർസി എന്ന ഗ്രാമത്തിലാണ് യുവതിയും ഭർത്താവും വിവാഹ ശേഷം പിന്നീട് താമസിച്ചിരുന്നത്. വിവാഹത്തിന് ശേഷവും പഠിക്കണം എന്നത് അവളുടെ വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും വിവാഹ ശേഷം അവളെ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല.

ഒരുപാട് തവണ തൻ്റെ ആവശ്യം ഭർതൃവീട്ടുകാരെ അറിയിച്ചിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കാൻ ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും തയാറായിരുന്നില്ല. ഇതിൽ നിരാശയായ യുവതി ഒടുവിൽ സഹികെട്ട് വീടിന് അൽപം അകലെയുള്ള കൃഷിയിടത്തിലെ വൈദ്യതി ടവറിൽ കയറുകയുയായിരുന്നു.

സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഗ്രാമവാസികൾ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസും മധ്യപ്രദേശ് ട്രാൻസ്‌മിഷൻ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സ്ഥലത്തെത്തി. അവർ യുവതിയെ താഴെയിറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പഠനം തുടരാൻ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കാതെ താൻ താഴെ ഇറങ്ങില്ലെന്ന് യുവതി ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് പറഞ്ഞു.

തുടർന്ന് വീട്ടുകാരോട് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കാര്യം വീട്ടുകാരോട് അവതരിപ്പിക്കുകയും, പഠനം തുടരാൻ സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്‌തു. നീണ്ട മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് യുവതി താഴെ ഇറങ്ങാൻ സമ്മതിച്ചത്. യുവതിയെ സുരക്ഷിതമായി താഴെയിറക്കി കൗൺസിലിങ് നൽകിയതായി അഡീഷണൽ പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് രപേഷ് സ്വിവേദി പറഞ്ഞു. പരിക്കുകളെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ലെന്നും യുവതി സുരക്ഷിതയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

