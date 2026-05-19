ഇതൊരു 'ഒന്നൊന്നര മദർഹുഡ്'; പാലൂട്ടുന്നത് 27 അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാർക്ക്, അനിതയുടെ വീട്ടിലെ 'ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ' വിസ്‌മയം

Anita with her Squirrels (ETV Bharat)
Published : May 19, 2026 at 3:11 PM IST

ബിരാദവോലു (ആന്ധ്രപ്രദേശ്) : അണ്ണാരക്കണ്ണാ വാ, പൂവാലാ ചങ്ങാത്തം കൂടാൻ വാ.... നമ്മുടെയൊക്കെ ബാല്യകാല ഓർമ്മകളില്‍ ഒളിമങ്ങാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമാകും മാവിൻ ചുവട്ടിലെത്തുന്ന പൂവാലനായ അണ്ണാരക്കണ്ണൻ. പ്ലാവിലും തെങ്ങിലുമൊക്കെ വലിയ ശബ്‌ദമുണ്ടാക്കി ചാടിനടക്കുന്ന അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാർ കഥകളിലൊക്കെ ഓമനത്തത്തിന്‍റെ പ്രതീകമാണ്. പ്രത്യേക വാത്സല്യം തോന്നുന്ന ശരീര പ്രകൃതം തന്നെയാണ് അണ്ണാരക്കണ്ണനെ ഇത്രയ്‌ക്ക് ഓമനത്തമുള്ളതാക്കുന്നത്.

വളർത്ത് മൃഗങ്ങള്‍ക്ക് പുറമെ തെരുവില്‍ നിന്നൊക്കെ രക്ഷിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയുമൊക്കെ സ്‌നേഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിരവധി മൃഗസ്‌നേഹികള്‍ നമുക്ക് ചുറ്റുമുണ്ട്. പക്ഷേ ബിരാദവോലുവിലെ ആളുകള്‍ക്ക് പറയാനുള്ളത് മനോഹരമായൊരു സ്‌നേഹത്തിന്‍റെയും കരുതലിന്‍റെയും കഥയാണ്. അല്‍പം ഹൃദയസ്‌പർശിയാണ് ബിരാദവോലുവില്‍ നിന്നുള്ള അനിതയുടെ കഥ.

അനിതയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന അതിഥികളെ വരവേല്‍ക്കുക, മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ ഓമനത്തം തുളുമ്പുന്ന കുഞ്ഞൻ മൃഗമാണ്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല, 27 അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാരാണ് അനിതയുടെ വീട്ടിലുള്ളത്. വീടിന്‍റെ മുക്കിലും മൂലയിലും അവരെത്തും. ഫർണിച്ചറുകളില്‍ കയറി കളിക്കുക ഈ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞന്മാരുടെ ഇഷ്‌ടവിനോദമാണ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാല്‍ ഇവിടുള്ള അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാർ വീട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ പോലെയാണ്. അനിത അവർക്ക് അമ്മയെ പോലെയും.

രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തില്‍ തുടങ്ങിയ സ്‌നേഹക്കഥ...

പരിക്കേറ്റതും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടതുമായ അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാരെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് തന്‍റെ തുടക്കമെന്ന് അനിത പറയുന്നു. പിന്നീട് നിരവധി അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാർ അനിതയുടെ വീട്ടില്‍ അഭയം തേടി. ഇന്നിപ്പോള്‍ 27 പേരുണ്ട് അവർ. ഇന്നവർ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിയുകയാണ്. പ്രശംസനീയമാണ് അനിതയുടെ പരിചരണം. അണ്ണാൻ കഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് കുപ്പി ഉപയോഗിച്ചാണ് പാല്‍ നല്‍കുന്നത്. നിർജലീകരണം തടയാനായി കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഒആർഎസ് ലായനി നല്‍കുന്നു. ഓരോ മണിക്കൂറിലും അവയ്‌ക്ക് ഭക്ഷണം നല്‍കാനും അനിത ശ്രദ്ധിച്ചു പോരുന്നു. വളരെ ചെറിയ കുഞ്ഞാണങ്കില്‍ നിരന്തരമായ ശ്രദ്ധ അതിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് അനിതയുടെ പക്ഷം.

പരിക്കേറ്റും മറ്റും അനിതയുടെ വീട്ടിലെത്തുന്ന അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാർ സുഖപ്പെട്ടാലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ കൂട്ടാക്കാറില്ല. അത്രയ്‌ക്കാണ് അനിതയുടെ പരിചരണം. അനിതയുടെ വീട്ടിലെ അണ്ണാരക്കണ്ണന്മാർ നാട്ടുകാർക്ക് അത്ഭുതമാണ്. മനുഷ്യനെ ഭയക്കാതെ അവ സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കുന്നതും വിസ്‌മയത്തോടെയാണ് അവർ നോക്കി കാണുന്നത്. അനിതയും അണ്ണാൻ കൂട്ടവും തമ്മിലുള്ള സൗഹൃദവും നാട്ടുകാരില്‍ അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്നു. ഈ ഇത്തിരിക്കുഞ്ഞൻ മൃഗങ്ങളോടുള്ള അനിതയുടെ കാരുണ്യത്തില്‍ പ്രകൃതിയോടും വന്യജീവികളോടും ഉള്ള അപൂർവമായ ദയയും സമർപ്പണവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

നാട്ടിലെ മൃഗസ്‌നേഹികള്‍ക്ക് പ്രചോദനമാണ് ഇന്ന് അനിത. ദുർബലരായ ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിലെ ചെറിയ കാരുണ്യ പ്രവൃത്തിക്ക് പോലും എത്രത്തോളം കാര്യമായ മാറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ജീവിതത്തിലൂടെ കാണിക്കുകയാണ് അനിത.

