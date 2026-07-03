എൽ നിനോ വേഗത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കും, ആഗോളതലത്തിൽ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനും സാധ്യതയെന്ന് ലോക കാലാവസ്ഥ സംഘടന
ഈ വർഷം ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ എൽ നിനോ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഡബ്ല്യുഎംഒ ഗ്ലോബൽ സീസണൽ ക്ലൈമറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : July 3, 2026 at 6:22 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: പസഫിക്ക് ഉഷ്ണ മേഖലയിലെ എൽ നിനോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനങ്ങൾ വരും മാസങ്ങളിൽ വേഗത്തിൽ ശക്തിപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങൾ, വരൾച്ച, കനത്ത മഴ, തീവ്ര കാലാവസ്ഥാകാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ എന്നിവ വർധിക്കാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന (ഡബ്ല്യുഎംഒ).
ഈ വർഷം ജൂലൈ-സെപ്റ്റംബർ മാസങ്ങളിൽ എൽ നിനോ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നാണ് ഡബ്ല്യുഎംഒ ഗ്ലോബൽ സീസണൽ ക്ലൈമറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എൽ നിനോ സതേൺ ഓസിലേഷൻ്റെ (ഇഎൻഎസ്ഒ) മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് എൽ നിനോ. മധ്യ, കിഴക്കൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ ഉഷ്ണ മേഖലയിലെ താപനിലയിലെ മാറ്റങ്ങളും അന്തരീക്ഷത്തിന് മുകളിലൂടെയുള്ള ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളും കാലാവസ്ഥയെ ബാധിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്.
എൽ നിനോയ്ക്ക് അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിൽ താപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണെങ്കിൽ ലാ നിന എന്നറിയപ്പെടുന്ന എൽ നിനോയുടെ വിപരീത ഘട്ടം സാധാരണയായി അന്തരീക്ഷത്തിലെ തണുപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. ഇഎന്എസ്ഓ ക്ക് മിതമായ ഒരു ഘട്ടം കൂടിയുണ്ട്. നേരത്തെ പ്രവചിച്ചതുപോലെ എൽ നിനോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് ഉടന് തന്നെ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നും WMO സെക്രട്ടറി ജനറൽ സെലസ്റ്റ് സൗലോ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
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ഇത് വരൾച്ചയ്ക്കും കനത്ത മഴയ്ക്കുമുള്ള സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയും ലോകത്തിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും കരയിലും കടലിലും ഉഷ്ണ തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നും ജൂൺ 12 ന് ഇന്ത്യയിലെ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് (IMD) പറഞ്ഞു. എൽ നിനോ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ സീസണിൽ അവ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്നും കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറയുന്നു.
എൽ നിനോ യുടെ സമയത്ത് സാധാരണയായി ഇന്ത്യയിൽ മഴ കുറയുവാൻ കാരണമാകും. ജൂണിൽ രാജ്യം മുഴുവൻ ഏകദേശം 40 ശതമാനം മഴക്കുറവ് ലഭിച്ചതിൻ്റെയും മധ്യ ഇന്ത്യയിൽ 50.4 ശതമാനം മഴക്കുറവിൻ്റെയും പ്രധാന കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അവയായിരുന്നു. ജൂൺ 30 ലെ പ്രവചനത്തിൽ, ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രതിമാസ ശരാശരി മഴ സാധാരണയിലും താഴെയായിരിക്കുമെന്ന് ഐഎംഡി പറഞ്ഞു.
ദീർഘകാല ശരാശരി മഴയുടെ (1971-2020) 94 ശതമാനം ജൂലൈയിൽ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് പറഞ്ഞു. ജൂലൈയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ലഭിച്ച എൽപിഎ മഴ ഏകദേശം 280.4 മില്ലിമീറ്ററാണ്. ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിൽ, ഒരു മാസമോ ഒരു സീസണോ പോലെ ദീർഘകാലത്തേക്ക് സാധാരണയായി 30 മുതൽ 50 വർഷം വരെ ശരാശരി രേഖപ്പെടുത്തിയ മഴയെയാണ് എൽപിഎ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
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