എടിഎമ്മില് നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ ഇനി കാര്ഡ് വേണ്ട, മൊബൈല് ഫോണ് മാത്രം മതി...
ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, പേടിഎം, ഭീം തുടങ്ങിയ യുപിഐ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എടിഎമ്മുകളില് നിന്ന് വളരെ വേഗം പണം പിന്വലിക്കാം. അറിയാം വളരെ വേഗതയേറിയ പുതിയ സംവിധാനം.
Published : November 6, 2025 at 2:58 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രാജ്യത്ത് ഓണ്ലൈന് പണമിടപാടുകള് വ്യാപകമായി വര്ധിച്ചു വരുകയാണ്. എങ്കിലും, അക്കൗണ്ടിലെ പണം കൈയ്യില് കിട്ടണമെങ്കില് ബാങ്കിലോ അല്ലെങ്കില് എടിഎമ്മിലോ പോയി പിൻവലിക്കണം. എടിഎമ്മുകൾ (ഓട്ടോമേറ്റഡ് ടെല്ലർ മെഷീനുകൾ ) എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. ബാങ്കിലെ നീണ്ട ക്യൂവില് നില്ക്കാതെ വളരെ പെട്ടന്ന് അക്കൗണ്ടിലെ പണം എടിഎമ്മിലൂടെ പിൻവലിക്കാന് കഴിയും.
സാധാരണയായി, എടിഎമ്മിൽ നിന്ന് പണം പിൻവലിക്കാൻ എടിഎം കാർഡ് അത്യാവശ്യമാണ്. അതായത് ഡെബിറ്റ് കാര്ഡ് കയ്യില് കരുതല് അത്യാവശമാണ്. എന്നാല് ഇതില് നിന്നുമെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായി രാജ്യവ്യാപകമായുള്ള എടിഎമ്മുകളില് ഒരു പുതിയ സംവിധാനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എടിഎം ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലും ഇനി പണം വളരെ സിമ്പിളായി പിന്വലിക്കാനാകും. ഇതിന് നിങ്ങളുടെ സ്മാര്ട്ട്ഫോണ് മാത്രം മതി.
ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, പേടിഎം, ഭീം തുടങ്ങിയ യുപിഐ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് എടിഎമ്മുകളില് നിന്ന് പണം പിന്വലിക്കാൻ സാധിക്കുക. പുതിയ കാർഡ്ലെസ് സംവിധാനം വളരെ വേഗതയേറിയതും സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമാണ്.
മൊബൈൽ ഫോൺ വഴി പണം പിൻവലിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം
- ഘട്ടം 1: ആദ്യം, അടുത്തുള്ള എടിഎം സന്ദർശിക്കുക.
- ഘട്ടം 2: എടിഎം സ്ക്രീനിൽ ക്യുആർ ക്യാഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കാനർ എന്ന് ലേബൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക
- ഘട്ടം 3: നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ ഫോണിലെ ഏതെങ്കിലും യുപിഐ ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ക്യുആർ കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ UPI ഐഡിയുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാന് ശ്രദ്ധിക്കുക.
- ഘട്ടം 4: ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പിൻവലിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തുക നൽകുക.
- ഘട്ടം 5: UPI പേയ്മെൻ്റുകൾ നടത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതേ പിൻ നമ്പർ നല്കുക.
- ഘട്ടം 6: വിത്ത്ഡ്രോവല് ഓപ്ഷനില് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എടിഎമ്മില് നിന്ന് പണം പിന്വലിക്കാവുന്നതാണ്.
പരിധികളും യോഗ്യതയും
എടിഎമ്മുകളിൽ യുപിഐ വഴിയുള്ള ഓരോ ഇടപാടിനും പിൻവലിക്കാവുന്ന തുകയുടെ പരിധി 10,000 രൂപയാണ്. നിങ്ങളുടെ യുപിഐ ഇടപാട് പരിധികളാണ് പ്രതിദിന പിൻവലിക്കൽ പരിധി നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഐസിസിഡബ്ല്യു ( (ഇൻ്റർഓപ്പറബിൾ കാർഡ്ലെസ് ക്യാഷ് വിത്ത്ഡ്രോവൽ) സജ്ജമാക്കിയ എടിഎമ്മുകളിൽ മാത്രമേ ഈ സേവനം ലഭ്യമാകൂ. എല്ലാ എടിഎമ്മുകളും യുപിഐ പണം പിൻവലിക്കലിനെ പിന്തുണയ്ക്കില്ല. പിന്തുണയ്ക്കുന്ന എടിഎമ്മുകളില് ഗൂഗിൾ പേ, ഫോൺപേ, പേടിഎം, ഭീം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇത് എന്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നു
യുപിഎ പണം പിന്വലിക്കലിലൂടെ കാര്ഡില്ലെങ്കിലും ഏതൊരു അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിലും പണം പിന്വലിക്കാന് കഴിയുന്നു. കാർഡ് സ്കിമ്മിങ്, ക്ലോണിങ്, കാർഡുകളുടെ നഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം എന്നീ അപകടസാധ്യതകള് ഇല്ലാതാക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
ചില മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാം
കാർഡ് രഹിത പിൻവലിക്കലുകൾ ചില അപകടസാധ്യതകൾ കുറയ്ക്കുമെങ്കിലും, ഉപയോക്താക്കൾ ചില മുന്കരുതലുകള് പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് . UPI പിൻ നമ്പർ വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഉപയോഗിക്കണം. അതുപോലെ എടിഎമ്മില് ക്യൂആര് കോഡ് സ്കാന് ചെയ്യുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
