വി ഡി സതീശനെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേരളത്തിലെ പുതിയ സര്ക്കാരിന് കേന്ദ്രത്തിന്റെ പൂര്ണ പിന്തുണ
മലയാളത്തിലാണ് മോദിയുടെ എക്സിലെ കുറിപ്പ്.
Published : May 18, 2026 at 12:44 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: കേരളത്തിന്റെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റെടുത്ത വി ഡി സതീശന് അഭിനന്ദനങ്ങള് നേര്ന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി.
കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത വി ഡി സതീശൻ ജി ക്ക് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തിന് എൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകരിക്കുന്നതിനായി, പുതുതായി രൂപീകൃതമായ കേരള ഗവൺമെൻ്റിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ വിധ പിന്തുണയും…— Narendra Modi (@narendramodi) May 18, 2026
എക്സിലൂടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങള് അറിയിച്ചത്.
മലയാളത്തിലാണ് മോദിയുടെ എക്സിലെ കുറിപ്പ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണകാലത്തിന് തന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നുവെന്നും മോദി കുറിച്ചു. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങള് സഫലീകരിക്കുന്നതിനായി പുതുതായി രൂപീകൃതമായ കേരള സര്ക്കാരിന് കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന്റെ എല്ലാ പിന്തുണയും മോദി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
