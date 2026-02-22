ETV Bharat / bharat

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ അസം സന്ദര്‍ശനം കോണ്‍ഗ്രസിന് കരുത്താകുമോ?

ഏപ്രിലില്‍ നടക്കുന്ന സുപ്രധാന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രിയങ്കയുടെ അസം സന്ദര്‍ശനം പാര്‍ട്ടി പരിപാടികള്‍ക്ക് പുതുരൂപം നല്‍കാനാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Congress General Secretary and Chairperson of the party's Assam Screening Committee Priyanka Gandhi Vadra greets during the party meeting ahead of the state Legislative Assembly election, in Guwahati, Assam, Friday, Feb. 20, 2026 (PTI)
By Amit Agnihotri

Published : February 22, 2026 at 7:41 PM IST

3 Min Read
ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാനം നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും ലോക്‌സഭാംഗവുമായ പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി വാദ്രയുടെ അസം സന്ദര്‍ശനം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് പുതിയൊരൂര്‍ജ്ജം പകര്‍ന്നിരിക്കുന്നുവെന്ന് മുതിര്‍ന്ന പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകര്‍. പ്രിയങ്കയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യ സര്‍ക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രചാരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ചൂട് പിടിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്നും അവര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

അഖിലേന്ത്യാ കോണ്‍ഗ്രസ് സമിതിയുടെ അസമിന്‍റെ സ്‌ക്രീനിങ് പാനലിനെ നയിക്കുന്ന പ്രിയങ്ക ഈ മാസം 19നും 20നുമാണ് ഇവിടെ സന്ദര്‍ശനം നടത്തിയത്. പാര്‍ട്ടി ഭാരവാഹികള്‍, ബ്ലോക്ക് തലവന്‍മാര്‍, ജില്ലകളുടെ ചുമതലയുള്ളവര്‍, എംഎല്‍എമാര്‍, എംപിമാര്‍, രാഷ്‌ട്രീയകാര്യസമിതി അംഗങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവരുമായി അവര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി. ഇവരില്‍ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് പോകുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ താഴെത്തട്ടിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

16 അംഗ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രിലില്‍ ആകും നടക്കുക. 2016 മുതല്‍ സംസ്ഥാനത്ത് എന്‍ഡിഎയാണ് അധികാരത്തിലുള്ളത്. കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രതിപക്ഷമായി വര്‍ത്തിക്കുന്നു.

അസമിലെ രണ്ട് ദിവസത്തെ സന്ദര്‍ശനം പൂര്‍ത്തിയാക്കി തിരിച്ചെത്തിയ പ്രിയങ്ക വടക്ക് കിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ട തന്ത്രങ്ങളക്കുറിച്ച് മറ്റ് പ്രധാന നേതാക്കളുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തി. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ മൊത്തം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചുമതലയുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയം താനൊറ്റയ്ക്ക് നടത്തില്ലെന്ന സൂചനയാണ് പ്രിയങ്ക നല്‍കുന്നത്. എന്‍ഡിഎയുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന പ്രാദേശിക പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്നുള്ള കിട്ടുന്ന അഭിപ്രായങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കാന്‍ അവര്‍ പിന്നീട് സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.

നിലവില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അഴിമതികള്‍ക്കെതിരെ പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം പ്രചാരണം തീവ്രമാക്കാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതോടൊപ്പം തൊഴിലില്ലായ്‌മ, ബിജെപിയുടെ ഭിന്നിപ്പിക്കല്‍ രാഷ്‌ട്രീയം എന്നിവ തുറന്ന് കാട്ടാനും പ്രതിരോധിക്കാനും പാര്‍ട്ടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും പാര്‍ട്ടി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Guwahati: Congress General Secretary and Chairperson of the party's Assam Screening Committee Priyanka Gandhi Vadra with LoP in the state Assembly and party leader Debabrata Saikia, and AICC in-charge of Assam Jitendra Singh Alwar during unveiling of a 'charge sheet' against the state's BJP government, in Guwahati, Thursday, Feb. 19, 2026 (PTI)

പാര്‍ട്ടിയുടെ സംഘടനാശേഷി പരിശോധിക്കാന്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും പ്രിയങ്കയുടെ സന്ദര്‍ശനം. ഒപ്പം പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകരില്‍ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തേടലും. പാര്‍ട്ടി ഓഫീസില്‍ എത്തിയ ഉടന്‍ തന്നെ പ്രാദേശിക നേതാക്കളുമായി അവര്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തി. ഓരോരുത്തരെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായി കണ്ടായിരുന്നു ചര്‍ച്ചകള്‍. രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെ ചര്‍ച്ചകള്‍ നീണ്ടു. പ്രിയങ്കയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്ക്ക് ശേഷം സംസ്ഥാനത്തെ നേതാക്കള്‍ക്കും പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും പുതിയ ഒരു ഊര്‍ജ്ജം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും അസമിന്‍റെ ചുമതലയുള്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി പ്രിഥ്വിരാജ് സാതെ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

പാര്‍ട്ടിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങള്‍ക്ക് രൂപം കൊടുക്കാന്‍ ആവശ്യമായ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പ്രിയങ്കയ്ക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Guwahati: Congress General Secretary and Chairperson of the party's Assam Screening Committee Priyanka Gandhi Vadra with state Congress President Gaurav Gogoi during unveiling of a 'charge sheet' against the state's BJP government, in Guwahati, Thursday, Feb. 19, 2026 (PTI)

അസമിലെ സമാന മനസ്‌കരായ മറ്റ് കക്ഷികളുമായി സീറ്റ് പങ്കിടല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ എത്രയും വേഗം നടത്തുക എന്നതാണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി. കോണ്‍ഗ്രസ് ഇടതു പാര്‍ട്ടികളുമായും രജിജോര്‍ ദള്‍, അസം ജാതീയ പരിഷത്ത്, ജാതീയ ദള്‍ അസോം(ജെഡിഎ)ഓള്‍ പാര്‍ട്ടി ഹില്‍ലീഡേഴ്‌സ് കോണ്‍ഫറന്‍സ് (എപിഎച്ച്എല്‍സി) തുടങ്ങിയ കക്ഷികളുമായുമാണ് സഖ്യം. കോണ്‍ഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് ദേബബ്രത് സൈക്കിയ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കും.

സീറ്റ് പങ്കിടല്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടന്ന് വരികയാണ്. പ്രാദേശിക കക്ഷികള്‍ക്ക് അവരുടേതായ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. എന്‍ഡിഎയ പരാജയപ്പെടുത്തുക എന്ന മുഖ്യ ഉദ്ദേശ്യവുമായി കൊടുക്കല്‍ വാങ്ങല്‍ മുന്നിട്ടായിരിക്കും ചര്‍ച്ചകളെന്നും അസമിന്‍റെ ചുമതലയു്ള എഐസിസി സെക്രട്ടറി മനോജ് ചൗഹാന്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

Guwahati: Karnataka Deputy Chief Minister DK Shivakumar with Congress MP Priyanka Gandhi Vadra during a visit to the 'Maa Kamakhya Temple', in Guwahati, Assam, Thursday, Feb. 19, 2026 (PTI)

ഏറ്റവും അനുയോജ്യരായ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികെ കണ്ടെത്തുക എന്നതും മറ്റൊരു വെല്ലുവിളിയാണ്. സ്‌ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങള്‍ സംസ്ഥാനത്തെമ്പാടും സന്ദര്‍ശനം നടത്തി. പ്രവര്‍ത്തകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള്‍ തേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപയോഗിച്ചാകും സ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളുടെ ചുരുക്കപ്പട്ടിക തയാറാക്കുക. പാര്‍ട്ടി കൂറും ജയ സാധ്യതയുമാകും പ്രധാനമായും പരിഗണിക്കുക എന്നും ചൗഹാന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

പ്രിയങ്കയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ഭുപന്‍ ബോറ പാര്‍ട്ടി വിട്ടത്. അദ്ദേഹം ഔദ്യോഗികമായി ബിജെപിയില്‍ ചേരുകയും ചെയ്‌തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് നേതാക്കള്‍ വരികയും പോകുകയും ചെയ്യും. ബോറ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വച്ച് പാര്‍ട്ടിക്ക് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതുണ്ടെന്നും സാതെ പറഞ്ഞു.

In this image posted on Feb. 19, 2026, Congress General Secretary and Chairperson of the party's Assam Screening Committee Priyanka Gandhi Vadra addresses during a party meeting, in Guwahati. State Congress President Gaurav Gogoi is also seen (PTI)

ഉടന്‍ തന്നെ പ്രിയങ്ക വീണ്ടും സംസ്ഥാനത്ത് എത്തും. സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി നിര്‍ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ സന്ദര്‍ശനം. 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കേവലം 29 സീറ്റുകളില്‍ മാത്രമാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന് ജയിക്കാനായത്. ബിജെപിക്കാകട്ടെ അറുപത് സീറ്റുകള്‍ കിട്ടി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ കോണ്‍ഗ്രസിന് വലിയ പോരാട്ടം തന്നെ വേണ്ടി വരും. ഇക്കുറി 100 സീറ്റുകളില്‍ മത്സരിക്കാനാണ് പാര്‍ട്ടി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

രണ്ട് തവണ തുടര്‍ച്ചയായി അധികാരത്തിലിരുന്ന എന്‍ഡിഎയ്ക്കെതിരെയുള്ള ഭരണ വിരുദ്ധ വികാരം മുതലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്. മൂന്ന് തവണ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന തരുണ്‍ ഗോഗോയിയുടെ മകന്‍ ഗൗരവ് ഗോഗോയ് കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം പാര്‍ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വന്നിരുന്നു.

ഗൗരവിനെ പാര്‍ട്ടിയുടെ മുഖമായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടാനാണ് ശ്രമം. പ്രിയങ്ക അദ്ദേഹത്തിന് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടായ പ്രവര്‍ത്തനം കാഴ്‌ച വയ്ക്കണമെന്നും അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് പോകരുതെന്നും പ്രിയങ്ക നിര്‍ദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

