ബംഗാളിൽ കളമൊരുങ്ങുന്നത് ചതുർമുഖ പോരാട്ടത്തിനോ? തിരിച്ചു പിടിക്കുമോ ഇടതുപക്ഷം?
14 വർഷമായി ബംഗാള് ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചുവപ്പ് അണഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട്. വീണ്ടും ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി അണിയറയിൽ ഒരുങ്ങുമ്പോള്, ഇടതു മുന്നണിക്ക് ഒരു തിരിച്ച് വരവ് നടത്താൻ കഴിയുമോ?
Published : October 26, 2025 at 11:14 AM IST
കൊൽക്കത്ത: ബംഗാളിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുകയാണ്. 2026 ൽ വിധിയെഴുതാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കേരളത്തിനൊപ്പം ബംഗാളും ഉണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് ചുവപ്പ് കോട്ട ആയിരുന്ന ബംഗാളിൽ ഇത്തവണ ഇടതപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലും ചലനം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആകാംക്ഷ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
2011 ലാണ് ബംഗാളിൽ ഇടതുമുന്നണിയുടെ തകർച്ച ആരംഭിക്കുന്നത്. 34 വർഷത്തിനുശേഷം പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറിക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടതിൻ്റെയും തീവ്ര ഇടതിൻ്റെയും ഒക്കെ കേന്ദ്രമായിരുന്ന കോട്ട ജനവിധിയിൽ തകർന്നുവീണു.
അതിനുശേഷം 14 വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി. സിപിഎം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതു മുന്നണിയിലെ എല്ലാ ജ്വാലകളും ഒന്നൊന്നായി അണഞ്ഞുപോയി. നിലവിൽ നിയമസഭയിൽ ഇടതുപക്ഷം ഇല്ല. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്ന് ലോക്സഭയിലും ഒരു ഇടതുപക്ഷ എംപിയില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഒരു അഗ്നിപരീക്ഷയാണ്.
പ്രത്യേകിച്ച് തൃണമൂൽ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഒരു തിരിച്ചുവരവ് നടത്താൻ ഇടതുപക്ഷം കിണഞ്ഞ് പരിശ്രമിക്കേണ്ടി വരും എന്നതാണ് വസ്തുത. കക്ഷി ചേരാതെ സ്വതന്ത്ര മത്സരത്തിന് പാർട്ടികള് ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ചതുർമുഖ പോരാട്ടത്തിന് ബംഗാള് രാഷ്ട്രീയം സാക്ഷ്യം വഹിക്കേണ്ടി വരും.
2011 ൽ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ, അവർ 62 സീറ്റുകൾ നേടി. അഞ്ച് വർഷത്തിന് ശേഷം, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടിയില്ല. പകരം, തൃണമൂലിനെതിരെ പോരാടാൻ അവർ കോൺഗ്രസുമായി കക്ഷി ചേർന്നു.
2021 ൽ ഇടതുപക്ഷം കോൺഗ്രസുമായുള്ള സഖ്യം തുടർന്നു. ഐഎസ്എഫും ആ സഖ്യത്തിൽ ചേർന്നു.പക്ഷേ ഇടതുപക്ഷത്തിനും കോൺഗ്രസിനും ഒരു സീറ്റ് പോലും ലഭിച്ചില്ല. ഐഎസ്എഫ് ഒരു സീറ്റ് മാത്രം നേടി.
2014 മുതൽ ബംഗാളിൽ ബിജെപി ശക്തമാകാൻ തുടങ്ങി. സീറ്റുകളുടെ എണ്ണവും വോട്ട് ശതമാനവും വർധിച്ചു. 2021 ൽ അവർ നിയമസഭയിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയായി. എന്നാൽ 2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സീറ്റുകൾ പത്തൊമ്പത് ആയി കുറഞ്ഞു. 26 ൽ ബിജെപിയുടെ സ്ഥിതി കൂടുതൽ മോശമാകുമെന്നാണ് തൃണമൂൽ ആവർത്തിച്ച് അവകാശപ്പെടുന്നത്. പ്രധാന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടിയുടെ പദവി പോലും ബിജെപിക്ക് ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.
അങ്ങനെയെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് ഇടതുപക്ഷത്തെ ആവർത്തിച്ച് പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബിജെപിയുടെ വോട്ട് ബാങ്ക് തിരിച്ചു പിടിക്കാനും വീണ്ടും കാലുറപ്പിക്കാനും ഇടതുപക്ഷത്തിന് അവസരമുണ്ടാകും. എന്നാൽ കോൺഗ്രസില്ലാതെ പോരാടേണ്ടിവന്നാൽ, ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഈ വിടവ് നികത്താൻ കഴിയുമോ എന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഉയരുന്ന സുപ്രധാന ചോദ്യമാണ്.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ 'ഏക്ല ചലോ' നയം
2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പായി ബിജെപിയെ എതിർക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് 'ഇന്ത്യ' സഖ്യം രൂപീകരിച്ചത്. സഖ്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷവും കോണ്ഗ്രസും തൃണമൂലും എല്ലാം ഒറ്റക്കെട്ട്. എന്നാൽ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും തൃണമൂലിൻ്റെയും നിലപാട് വിപരീത ധ്രുവങ്ങളിലാണ്.
വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഈ നിലപാട് തന്നെ തുടരാനാണ് സാധ്യത. ഇത്തവണ ഒരു സഖ്യത്തിലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ അഭ്യൂഹം. അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കും. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഡൽഹിയിൽ 'ഇന്ത്യ' സഖ്യകക്ഷിയായ അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളിൻ്റെ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്കെതിരെ മത്സരിച്ചതു പോലെ.
പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റായി അധീർ രഞ്ജൻ ചൗധരിയിൽ നിന്ന് ശുഭങ്കർ സർക്കാർ ചുമതലയേറ്റതിനുശേഷം വിധാൻ ഭവനിൽ ഒറ്റ സീറ്റ് മത്സരത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആരും ഇക്കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. "രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കോൺഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം ആ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്" എന്നും നേതൃത്വം പറയുന്നു.
സഖ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി
പ്രദേശ് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, അവസാന നിമിഷം ഹൈക്കമാൻഡ് ഒരു സഖ്യത്തിന് സമ്മതിച്ചാൽ അവർ അത് അനുസരിക്കും. ഇവിടെയാണ് ഇടതുപക്ഷം പ്രതിസന്ധിയിലാവുക. ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കാൻ തയ്യാറെടുക്കണോ അതോ സഖ്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അവർ ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ബിഹാറിലെ വോട്ടെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതിനുശേഷം, സഖ്യം പ്രായോഗികമായി തകർന്നു. ബംഗാളിൽ ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ നേതൃത്വം കരുതിയിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
തൃണമൂലും ബിജെപി വിരുദ്ധ ശക്തികളും ഒന്നിക്കണമെങ്കിൽ വിട്ടുവീഴ്ചകള് വേണ്ടിവരും. ഇത്രയും കാലം ഇടതുപക്ഷ സഖ്യകക്ഷികൾ മത്സരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഇനി പിടിവാശി കാണിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും ഒരേസ്വരത്തിൽ പറയുന്നത്. ആർക്കൊക്കെ ഏത് സീറ്റിൽ മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ ഇടതുമുന്നണി ചെയർമാൻ ബിമൻ ബസു സഖ്യകക്ഷികളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൺഗ്രസിനെയോ മറ്റേതെങ്കിലും പാർട്ടിയെയോ സഖ്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാൽ സീറ്റ് വിഭജനത്തിലെ സങ്കീർണതകൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഇടതുപക്ഷത്തിന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ, തൃണമൂലിനും ബിജെപിക്കും ഉള്ള അത്ര ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ സിപിഎമ്മിനും മറ്റ് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികള്ക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാവില്ല.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ, തൃണമൂലിനെയും ബിജെപി വിരുദ്ധ ശക്തികളെയും ഒന്നിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് വിവിധ ഇടതുമുന്നണി സഖ്യകക്ഷികൾ അവകാശപ്പെടുന്നു. നൗഷാദ് സിദ്ദിഖിയുടെ ഐഎസ്എഫ് അല്ലെങ്കിൽ സിപിഐഎം ലിബറേഷനെ തൃണമൂൽ-ബിജെപി വിരുദ്ധ ജനാധിപത്യ ശക്തികളിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും ഇടതുമുന്നണി തയ്യാറാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സംസ്ഥാന ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ വിപുലമായ ചർച്ച നടന്നത്.
എസ്ഐആറും ബംഗാളിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യവും
ഇത്തരമൊരു രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസിഫൈഡ് സർവേ അല്ലെങ്കിൽ എസ്ഐആറിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എസ്ഐആർ സമയത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കും അനുയായികൾക്കും, സാധാരണ വോട്ടർമാർക്കും ഒരു പ്രശ്നവും നേരിടേണ്ടിവരാതിരിക്കാൻ, ജില്ല തിരിച്ച് ബിഎൽഎകൾ ക്രമീകരിക്കണമെന്ന് ഇടതുമുന്നണി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോട് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, ഒക്ടോബർ 29 ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുന്നിൽ ഒരു റാലി നടത്താൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സിപിഎം, സിപിഐ, ലിബറേഷൻ, എസ്യുസിഐ എന്നിവയുൾപ്പെടെ 10 ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളുടെ പേരിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഒരു മെമ്മോറാണ്ടവും സമർപ്പിക്കും. സുതാര്യതയോടെ കൃത്യമായ വോട്ടർ പട്ടിക സൃഷ്ടിക്കണമെന്ന് ഈ മെമ്മോറാണ്ടത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടും.
അതേസമയം ഇതുവരെ സഖ്യ സൂചനകളൊന്നും നൽകാത്തിനാൽ, കോൺഗ്രസ് ഇത്തവണ ഒറ്റക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടാനാണ് പദ്ധതി ഇടുന്നതെന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങള് വിലയിരുത്തുന്നത്. അങ്ങനെ എങ്കിൽ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒരു ചതുർമുഖ പോരാട്ടം ആസന്നമാണ്.
ചതുർമുഖ പോരാട്ടം ആർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും?
ഭരണകക്ഷിയായ തൃണമൂലിനും പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപിക്കുമാണ് ഇതിൽ നിന്നും യഥാർഥ നേട്ടം കൊയ്യാനാകുക. "ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കോൺഗ്രസ് വരണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷേ, കോൺഗ്രസ് ബിഹാറിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ്. അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വ്യക്തമാകും." എന്നാണ് സിപിഎം നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ കാത്തിരിപ്പും ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയ സാധ്യത വർധിപ്പിക്കുകയാണ്. പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ അതൃപ്തിയുണ്ട്. സഖ്യം രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചുള്ള തീരുമാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ അന്തിമമാക്കണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുന്ന വിഷയം പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും സഖ്യത്തിലെ പലരും കരുതുന്നു.
അതേസമയം, ഒരു മാസം മുമ്പ്, നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സംഘടനാ നേതാവ് കെ.സി. വേണുഗോപാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ എത്തി കോൺഗ്രസിൻ്റെ "ഏക്ലാ ചലോ" നയത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. "കോൺഗ്രസ് അതിൻ്റെ ശക്തി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ആവശ്യത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. അവർ സ്വന്തം രീതിയിൽ ശക്തി വർധിപ്പിക്കട്ടെ." എന്നായിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലിമിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഇടതു കക്ഷികളുടെ നിലപാട്
ചതുർമുഖ പോരാട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുമ്പോഴും, സിപിഎം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇടതുപക്ഷം കോൺഗ്രസിനായി സഖ്യ രൂപീകരണത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വ്യക്തമാണ്. "ലിബറേഷൻ കോൺഗ്രസ് ഐഎസ്എഫ് തൃണമൂൽ-ബിജെപി വിരുദ്ധ ശക്തിയായി വരട്ടെ. ഇടതുമുന്നണി യോഗത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇടതുമുന്നണി ചെയർമാൻ ബിമൻ ബസുവും മറ്റ് നേതാക്കളും സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത്തവണ കോൺഗ്രസ് വന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് പൂർണമായും അവരുടെ കാര്യമാണ്. ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങും." സിപിഐയുടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാന കൗൺസിൽ നേതാവ് പ്രബീർ ദേബിൻ്റെ വാക്കുകള് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു.
സിപിഎം ലിബറേഷൻ നേതാക്കളും സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ ഇടതുപക്ഷ ഐക്യത്തിന് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നവംബർ 18-20 തീയതികളിൽ നൈഹട്ടിയിൽ നടന്ന അവരുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുദ്രാവാക്യം ബംഗാളിലെ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനത്തിൽ ഊന്നിയത്.
"ബംഗാളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പുനരുജ്ജീവനമാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 29-ാം തീയതി എസ്ഐആറിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് മുന്നിൽ നടക്കുന്ന റാലിയിൽ നാമെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടാകും. ഞങ്ങളുടെ സംസ്ഥാന സമ്മേളനം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം മാത്രമേ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ആരംഭിക്കൂ." ലിബറേഷൻ പാർട്ടി പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി നേതാവ് പാർത്ഥ ഘോഷ് പറഞ്ഞു.
"പാർട്ടിയുടെ പ്രഖ്യാപിത നയത്തിനെതിരെ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല. ഇടതുപക്ഷം പോരാടിയ കോൺഗ്രസുമായി നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ കഴിയും?" എന്നാണ് എസ്യുസിഐയുടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി ചണ്ഡിദാസ് ഭട്ടാചാര്യ ചോദിക്കുന്നത്.
അതേസമയം എസ്യുസിഐയുമായി കൂടുതൽ വലിയ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ പല സിപിഎം നേതാക്കളും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം എസ്യുസിഐയെ വിശ്വസനീയമായ സഖ്യകക്ഷിയായി അവർ കണക്കാക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കൊൽക്കത്തയിൽ സാമ്രാജ്യത്വത്തിനും വർഗീയതയ്ക്കുമെതിരെ നടന്ന വിവിധ യോഗങ്ങളിലും ജാഥകളിലും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് സലീമും എസ്യുസിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ചണ്ഡിദാസ് ഭട്ടാചാര്യയും ഒരുമിച്ച് കാണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ വിജയ സാധ്യത സഖ്യ രൂപീകരണത്തെയും ഏതൊക്കെ പാർട്ടികൾ അണിനിരക്കും എന്നതിനെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും.
