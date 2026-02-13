കാട്ടാന ആക്രമണം; ഒരു കുടുംബത്തിലെ നാല് പേർ ഉൾപ്പെടെ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
നാട്ടുകാര് പരിഭ്രാന്തിയായില്.
Published : February 13, 2026 at 4:31 PM IST
റാഞ്ചി: ഝാര്ഖണ്ഡിൽ കാട്ടാന ആക്രമണത്തിൽ ആറ് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മരിച്ചവരിൽ നാല് പേരും ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ളവരാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഹസാരിബാഗ് ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 13) പുലർച്ചെയായിരുന്നു സംഭവം.
ഭക്ഷണം തേടി ജനവാസമേഖലയിൽ എത്തിയ അഞ്ച് ആനകളുടെ ഒരു കൂട്ടം വീട് തകർക്കുകയും ഉറങ്ങിക്കിടന്ന കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ബാക്കി രണ്ട് പേർ വീടിന് സമീപത്തുള്ളവരാണ്. സംഭവത്തിൽ നാട്ടുകാര് പരിഭ്രാന്തിയിലായിരിക്കുകയാണ്. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടനെ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തുകയും വേണ്ട നടപടികൾ എടുത്തുവെന്നും ഡിവിഷണൽ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ വികാസ് കുമാർ ഉജ്ജ്വാൾ പറഞ്ഞു.
കാട്ടാന ആക്രമം രൂക്ഷം
കാട്ടാനയുടെ ആക്രമണം രൂക്ഷമായതോടെ ജീവനും കൊണ്ട് നെട്ടോട്ടമോടുകയാണ് ഝാര്ഖണ്ഡിലെ കാട്ടാനക്കലിയിലെ ജനങ്ങള്. ഇതുവരം 22 ജീവനുകളാണ് ഇവിടെയൊരു കാട്ടാനയെടുത്തതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവില് കാട്ടാനയെ ഭയന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയിലാണ് ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാര്. അധികൃതര് പതിനെട്ടടവും പഴറ്റിയിട്ടും ആനയെ തളയ്ക്കാനോ പിടികൂടാനോ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ഝാർഖണ്ഡ്, ഒഡീഷ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സംയുക്ത വനം വകുപ്പ് സംഘവും വിദഗ്ധ അന്വേഷണ സംഘവും ആനയെ തുരുത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ഡ്രോൺ ക്യാമറകൾ ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ആനയെ ഇതുവരെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ആനയുടെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി നിലവിൽ വിദഗ്ധ സംഘം നോമുണ്ടി പ്രദേശത്ത് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വനം വകുപ്പും പട്രോളിംഗ് സംഘങ്ങളും ഈ പ്രദേശങ്ങൾ നിരന്തരം നിരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ബെനിസാഗർ, ഖാർപോസ് എന്നിവിടങ്ങളിലും സമീപ ഗ്രാമങ്ങളിലും പതിവായി ആനകളുടെ ആക്രമണം പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് അന്തി ഉറങ്ങാൻ ആളുകൾ ഭയപ്പെടുന്നു. പല ഗ്രാമങ്ങളിലും 15 മുതൽ 20 വരെ ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നു. രാത്രിയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഒഴിവാക്കാണമെന്ന് വനം വകുപ്പ് ഗ്രാമവാസികളോട് നിർദേശിച്ചു. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആളുകളെ കൂട്ടി മാത്രം വനത്തിലേക്ക് പോകുക.
സംശയാസ്പദമായ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടൻ കൺട്രോൾ റൂമിലോ അടുത്തുള്ള ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസിലോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നും വനം വകുപ്പ് ഗ്രാമവാസികളോട് നിർദേശിച്ചു. കൂടാതെ, ആനയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുകയോ, അതിൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കാനോ ശ്രമിക്കരുത്. ഇത് കാട്ടനയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ കാരണമാകുകയും ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുകയും ചെയ്യും. ആന തമ്പടിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തിൻ്റെ സിഗ്നൽ കിട്ടിയാലുടൻ ആനയെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വനം വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
