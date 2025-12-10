ഭക്ഷണത്തില് ഉള്ളി ചേര്ക്കുന്നതില് വൻ തര്ക്കം, ഒടുവില് വിവാഹമോചനം നേടി ഭാര്യയും ഭര്ത്താവും
സ്വാമി നാരായണ വിഭാഗം വിശ്വാസിയായ ഭാര്യ പാകം ചെയ്യുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുന്നത് കർശനമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ സ്ഥിരം കലഹം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് വേർപിരിയാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയുമായിരുന്നു.
Published : December 10, 2025 at 6:11 PM IST
അഹമ്മദാബാദ്: വിവാഹ മോചനങ്ങൾക്ക് കാരണമായ വിവധ സന്ദർഭങ്ങൾ നാം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഭക്ഷണക്രമം കൊണ്ടും ഭക്ഷണ രീതികൊണ്ടും വിവാഹമോചിതരാകേണ്ടി വന്നാലോ? ഗുജറാത്തിലെ ദമ്പതികളാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വിവാഹ മോചിതരായിരിക്കുന്നത്.
സ്വാമി നാരായണ വിഭാഗം വിശ്വാസിയായ ഭാര്യ പാകം ചെയ്യുന്ന ആഹാരത്തിൽ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചേർക്കുന്നത് കർശനമായി ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ സ്ഥിരം കലഹം ഉണ്ടാവുകയും തുടർന്ന് വേർപിരിയാൻ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഭാര്യയുടെ ക്രൂരതയുടെ പേരിൽ വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഭർത്താവ് കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. 2007 ലാണ് ഭർത്താവ് കുടുംബകോടതിയിൽ ഹർജി സമർപ്പിക്കുന്നത്. വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ച കീഴ്ക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭാര്യ ഹൈക്കോടതിയിൽ എതിർ ഹർജി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബക്കോടതിയുടെ തീരുമാനം ശരിവച്ചുകൊണ്ട് ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഭക്ഷണക്രമത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം വിവാഹ മോചനത്തിന് പര്യാപ്തമാണെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ സംഗീത വിശെൻ, നിഷ ഠാക്കൂർ എന്നിവരടങ്ങിയ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. 2025 നവംബർ 27 ലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരമാണ് ദമ്പതികൾക്ക് വിവാഹമോചനം അനുവദിച്ചത്.
2002 ലാണ് അഹമ്മദാബാദ് ദമ്പതികൾ വിവാഹിതരായത്. ഭർത്താവും ഭർതൃവീട്ടുകാരും വെളുത്തുള്ളിയും ഉള്ളിയും കഴിക്കുന്നതിനെ ഭാര്യ എതിർത്തിരുന്നു. തുടർന്ന് വാക്കു തർക്കം ഉണ്ടാവുകയും 2013 ൽ കോടതി ഉത്തരവ് പ്രകാരം കുട്ടിയെയും കൂട്ടി സ്ത്രീ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു.
"ഇരു കക്ഷികളും തമ്മിൽ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങൾ തുടർന്നു. ഈ സംഘർഷം മകനെ ഭർത്താവിനൊപ്പം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകാൻ എതിർ കക്ഷിയെ നിർബന്ധിതയാക്കി. അവർ ഭർത്താവിനൊപ്പം മകനെയും ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്രൂരതയുടെ പേരിൽ ഭർത്താവ് വിവാഹമോചനത്തിന് അപേക്ഷ നൽകിയതിൽ കുടുംബ കോടതി വിവാഹ മോചനം അനുവദിക്കുകയായിരുന്നു," അഭിഭാഷകൻ ഭുനേഷ് രൂപേര പറഞ്ഞു.
കീഴ്ക്കോടതി വിധിയ്ക്ക് എതിരെ ഭാര്യ ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതിയിലാണ് അപ്പീൽ നൽകിയത്. എന്നിരുന്നാലും, കുടുംബ കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളും തീരുമാനവും ശരിയാണെന്നായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ നിലപാട്. ആയതിനാൽ അവരുടെ അപ്പീൽ തള്ളപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഭുനേഷ് രൂപേര കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇരുവരുടെയും വ്യത്യസ്ത ഭക്ഷണശീലങ്ങളാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ കേന്ദ്രബിന്ദു എന്ന് ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇരുവർക്കും വിവാഹമോചനവും സ്ത്രീയ്ക്ക് ജീവനാംശവും ഉറപ്പാക്കിയതായി കോടതി പറഞ്ഞു. ജീവനാംശം കോടതി രജിസ്ട്രിയിൽ ഗഡുക്കളായി നിക്ഷേപിക്കുമെന്നും അത് ഭാര്യക്ക് നൽകുമെന്നും ഭർത്താവ് ഹൈക്കോടതിയെ അറിയിച്ചു.
ALSO READ: 'ഒരുമിച്ചല്ല; രണ്ടുവര്ഷത്തെ ദാമ്പത്യം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു'- ഹരിത ജി നായര്