ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യ; സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത് പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം
കർണാടകയിലെ മുഡിഗരെ താലൂക്കിലാണ് ഈ ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവം നടന്നത്. സിറിൽ മോണിസ് എന്നയാളാണ് മരിച്ചത്. ഭാര്യക്ക് മാനസീകമായി ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Published : April 9, 2026 at 4:36 PM IST
ബെംഗളൂരു: ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം പത്ത് ദിവസം താമസിച്ച് ഭാര്യ. കർണാടകയിലെ മുഡിഗരെ താലൂക്കിലാണ് ഈ ഹൃദയഭേദകമായ സംഭവം നടന്നത്. ബണക്കലിൽ സ്വദേശിയായ സിറിൽ മോണിസ് എന്ന ആളാണ് മരിച്ചതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
സിറിൽ മരിച്ച് പത്ത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് സംഭവം പുറംലോകം അറിയുന്നത്. അതുവരെ ഇയാളുടെ ഭാര്യ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം കഴിയുകയായിരുന്നു. സ്ത്രീ മാനസീകമായി ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിട്ടിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
മുഡിഗരെയിലെ ബണക്കലിലാണ് സിറിലും കുടംബവും താമസിച്ചിരുന്നത്. ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം സിറിൽ എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളാണുള്ളത്. ഒരു മകൻ ബെംഗളൂരുവിൽ ജോലി ചെയ്യുകയായിരുന്നു. മറ്റൊരു മകൻ വിദേശത്തുമായിരുന്നു.
രണ്ട് കുട്ടികളും ദിവസവും വീട്ടിൽ വിളിച്ച് അച്ഛനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അമ്മ പറഞ്ഞിരുന്നത് അച്ഛൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നും കുഴപ്പൊന്നുമില്ലെന്നുമായിരുന്നു. അമ്മയുടെ വാക്കുകൾ വിശ്വസിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ആദ്യം യാതൊരുവിധ സംശയവും തോന്നിയില്ല.
പിന്നീട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാതയതോടെ മക്കൾക്ക് സംശയം തോന്നി തുടങ്ങി. അപ്പോഴും അമ്മ അച്ഛൻ സുഖമായിരിക്കുന്നുവെന്നായിരുന്നു മറുപടി പറഞ്ഞ് കൊണ്ടിരുന്നത്. എങ്കിലും അവർ അവരുടെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയി അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു.
തുടർന്ന് സുഹൃത്ത് വീട്ടിൽ പോയി അകത്ത് കയറി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് സിറിൽ മരിച്ച വിവരം പുറത്ത് അറിയുന്നത്. മൃതദേഹം പൂർണമായും അഴുകിയ നിലയായിരുന്നു. എന്നിട്ടും ഈ കാര്യം അരെയും അറിയിക്കാതെ ഭർത്താവിൻ്റെ മൃതദേഹത്തോടൊപ്പം കഴിയുകയായിരുന്നു ഭാര്യ.
സംഭവത്തെ തുടർന്ന് ഉടൻ തന്നെ സുഹൃത്ത് വിവരം ഇവരുടെ കുട്ടികളെ അറിയിച്ചു. വിവരം അറിഞ്ഞെത്തിയ ബണക്കൽ നിവാസികൾ ഉടൻ തന്നെ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. സംഭവം അറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബണക്കൽ പൊലീസിനെ വിളിച്ച് വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നു എന്ന് ബണക്കൽ സ്വദേശിയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായ ആരിഫ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"വീട്ടിൽ നിന്നും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉടൻ തന്ന സ്ഥലത്ത് എത്തണമെന്നും ഒരു പ്രദേശവാസി എന്നെ വിളിച്ച് പറയുകയായിരുന്നു. ഞാനും ബണക്കൽ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറും ചേർന്നാണ് സിറിലിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആദ്യം അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല.
ദീർഘ നേരത്തിന് ഒടുവിൽ ഞങ്ങൾ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചു. ആ സമയത്താണ് സിറിലിൻ്റെ മൃതദേഹം കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് ദിവസമായെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസിലായി. അദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യക്ക് ഇത്തരത്തിൽ മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ആർക്കും അറിയില്ലായിരുന്നു", ആരിഫ് പറഞ്ഞു.
തങ്ങൾ അകത്ത് കയറിയപ്പോൾ സിറിലിൻ്റെ മൃതദേഹം അഴുകിയ നിലയായിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും സാന്നിധ്യത്തിലാണ് മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് ക്രിസ്ത്യൻ സെമിത്തേരിയിൽ അന്ത്യകർമങ്ങൾ നടത്തിയെന്നും ആരിഫ് പറഞ്ഞു.
ഇവരുടെ മക്കൾ ബെംഗളുരുവിലും വിദേശത്തുമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളെവിടെയായാലും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കഴിവതും ഒപ്പം താമസിപ്പിക്കണമെന്നും ആരിഫ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ ബണക്കൽ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും കുടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട് അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
Also Read: ഗൂഗിൾ പേയിലെ 'പോക്കറ്റ് മണി' തട്ടിപ്പോ? വാട്സ് ആപ്പ് ഓഡിയോ കേട്ട് പേടിച്ചോ?; അറിയാം വാസ്തവം എന്തെന്ന്