ഭർത്താവുമായുള്ള തർക്കം അതിര് കടന്നു; ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകൾക്ക് തീയിട്ട് ഭാര്യ, ക്ഷേത്രവും കത്തിനശിച്ചു
മണികരൺ താഴ്വരയിലെ ദാധേയ് ഗ്രാമത്തിൽ ഡിസംബർ 7 ന് രാത്രിയിലാണ് പ്രതികൾ വീടുകൾക്ക് തീ ഇട്ടത്. തീപിടിത്തത്തിൽ നിരവധി വീടുകൾ കത്തി നശിച്ചു.
Published : December 24, 2025 at 11:05 AM IST
ഷിംല: ഭർത്താവുമായുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്ന് ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകൾക്ക് തീയിട്ട് ഭാര്യ. തീപിടിത്തത്തിൽ നിരവധി വീടുകൾ കത്തിനശിച്ചു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിലെ കുളു ജില്ലയിലെ മണികരൺ താഴ്വരയ്ക്ക് അടുത്തുള്ള ദാധേയ് ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് പുഷ്പ ദേവിയേയും സഹായികളായ ഭുവനേശ്വരി, പൂനം, ഖുഷ്ബു എന്നിവരേയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി കുളു പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് മദൻ ലാൽ കൗശൽ പറഞ്ഞു.
മണികരൺ താഴ്വരയിലെ ദാധേയ് ഗ്രാമത്തിൽ ഡിസംബർ 7 ന് രാത്രിയിലാണ് പ്രതികൾ വീടുകൾക്ക് തീ ഇട്ടത്. തീപിടിത്തത്തിൽ പ്രദേശവാസിയായ ശ്യാം സുന്ദറിൻ്റെ മൂന്ന് നില വീടും പ്യാരെ ലാലിൻ്റെ വീടും പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചു. 12 മുറികളുള്ളതും 18 മുറികളുള്ളതുമായ രണ്ട് വീടുകളാണ് കത്തി നശിച്ചത്. ഗ്രാമദേവതയായ 'അതര പേഡെ ദേവി'യെ കുടിയിരുത്തിയ നാല് നില ക്ഷേത്രവും കത്തി നശിച്ചു.
ഇന്ന് (ഡിസംബർ 24) വരെ നാല് പ്രതികളയും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചിരുന്നു. "നാല് സ്ത്രീകളെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറ്റകൃത്യത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പ്രതികളെ കർശനമായി ചോദ്യം ചെയ്തുവരികയാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ പൊലീസ് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്," കുളു എസ്പി മദൻ ലാൽ കൗശൽ പറഞ്ഞു.
ദാധേയ് ഗ്രാമത്തിലെ നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞത് അനുസരിച്ച്, ഭർത്താവ് മൂന്നാം വിവാഹം കഴിക്കുമെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് പുഷ്പ ദേവിയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ തർക്കങ്ങൾ പതിവായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് പുഷ്പ ദേവി ബന്ധുക്കളുടെ സഹായത്തോടെ ഗ്രാമത്തിലെ വീടുകൾക്ക് തീയിടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ, പൊലീസ് ഇതുവരെ ഇക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. സംഭവത്തിന് പിന്നിലെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.
