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വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യത്തെച്ചൊല്ലി തർക്കം; ഭർത്താവിനെ ആദ്യ ഭാര്യ തലയ്ക്കടിച്ച് കൊന്നു

മഞ്ചേരിയാലിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ടാക്സ് ഓഫിസറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കോത്തി വെങ്കടേശ്വർലു(60) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്

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file photo Kothi Venkateshwarlu (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 18, 2026 at 10:34 AM IST

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ഹൈദരാബാദ്: വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളെയും സ്വത്തുതർക്കത്തെയും തുടർന്നുണ്ടായ വഴക്കിനൊടുവിൽ ഭർത്താവിനെ ആദ്യ ഭാര്യ അമ്മിക്കല്ല് കൊണ്ട് തലയ്ക്കടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. തെലങ്കാനയിലെ സിദ്ദിപേട്ട് ജില്ലയിലുള്ള ഹുസ്നാബാദിലാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്.

മഞ്ചേരിയാലിൽ അസിസ്റ്റൻ്റ് കൊമേഴ്സ്യൽ ടാക്സ് ഓഫിസറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന കോത്തി വെങ്കടേശ്വർലു(60) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഹുസ്നാബാദിലെ ഹനുമാൻ നഗർ സ്വദേശിയായ ഇദ്ദേഹം ദീർഘകാലത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം ഓഗസ്റ്റ് 31ന് സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിക്കാൻ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഹുസ്നാബാദ് മണ്ഡലിലെ മിർജാപൂർ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ ഓക്സിലറി നഴ്സ് മിഡ്‌വൈഫ് ആയി ജോലി ചെയ്യുന്ന രാജാമണിയാണ് പ്രതി. 35 വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഇവരുടെ വിവാഹം. ഈ ബന്ധത്തിൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമുണ്ട്. സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ ഇരുവരും തമ്മിൽ നേരത്തെ തന്നെ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നതായി സൂചനയുണ്ട്.

രണ്ടാം വിവാഹവും സ്വത്തുതർക്കവും
20 വർഷം മുൻപ് വെങ്കടേശ്വർലു മറ്റൊരു വിവാഹം കഴിച്ചിരുന്നു. ഈ ബന്ധത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പെൺമക്കളും ഒരു മകനുമുണ്ട്. മഞ്ചേരിയാലിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്കും മക്കൾക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു വെങ്കടേശ്വർലുവിൻ്റെ സ്ഥിരമായ താമസം. എങ്കിലും സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹം ആദ്യ ഭാര്യയായ രാജാമണിയെയും മക്കളെയും സന്ദർശിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു.

വെങ്കടേശ്വർലുവിൻ്റെ വിരമിക്കൽ തീയതി അടുത്തതോടെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. വിരമിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വലിയ തുകയുടെ സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും മറ്റ് സ്വത്തുക്കൾ ഭാഗം വയ്ക്കുന്നതിനെച്ചൊല്ലിയും ആദ്യ ഭാര്യയുമായി നിരന്തരം തർക്കങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി പലതവണ മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകളും നടത്തിയിരുന്നു.

കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ച തർക്കം
കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഹുസ്നാബാദിൽ വച്ച് സമുദായ നേതാക്കളുടെയും നാട്ടിലെ മുതിർന്നവരുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ വീണ്ടും മധ്യസ്ഥ ചർച്ചകൾ നടന്നു. രാത്രി വൈകിയും നീണ്ടുനിന്ന ചർച്ചകൾക്കിടയിൽ പണത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം രൂക്ഷമാവുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ പ്രകോപിതയായ രാജാമണി അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന അമ്മിക്കല്ല് എടുത്ത് വെങ്കടേശ്വർലുവിൻ്റെ തലയിൽ അതിശക്തമായി അടിച്ചു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ തന്നെ പ്രാദേശിക ആശുപത്രിയിലും തുടർന്ന് കരിംനഗറിലെ മറ്റൊരു ആശുപത്രിയിലും എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായി ഡോക്ടർമാർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പൊലീസ് അന്വേഷണം
സംഭവത്തിൽ ഹുസ്നാബാദ് പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. വെങ്കടേശ്വർലുവിൻ്റെ സഹോദരൻ ദേവയ്യ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൊലീസ് എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചത്. തൻ്റെ സഹോദരന് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ മുഴുവനായും രണ്ടാമത്തെ ഭാര്യയ്ക്ക് നൽകുമോ എന്ന ഭയവും വിരോധവുമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്ന് ദേവയ്യയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

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സംഭവത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിക്കെതിരെ നിയമപരമായ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും ഹുസ്നാബാദ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ലക്ഷ്മ റെഡ്ഡി വ്യക്തമാക്കി. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടം നടപടികൾക്കായി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. കുടുംബപ്രശ്നങ്ങൾ ദാരുണമായ കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ.

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WIFE KILLS HUSBAND TELENGANA
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