ETV Bharat / bharat

സിനിമയെ വെല്ലുന്ന തിരക്കഥ, 2 കോടി ഇൻഷുറൻസ് തുക സ്വന്തമാക്കാൻ ഭര്‍ത്താവിനെ ഭാര്യയും കാമുകനും ചേര്‍ന്ന് കൊലപ്പെടുത്തി

കൊല്ലപ്പെട്ട സൈനി കുമാറിൻ്റെ ഭാര്യ ഭാരതിക്ക് നാട്ടുകാരനായ ലഗിസെട്ടി സുരേന്ദർ എന്നയാളുമായി പരവിവാഹബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. തങ്ങളുടെ ബന്ധത്തിന് തടസമായി നിന്ന കുമാറിനെ വകവരുത്താൻ ഇരുവരും ചേർന്ന് ഒന്നര വർഷം മുൻപ് തന്നെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി.

MANCHERIAL DEATH CASE MURDER FOR INSURANCE MONEY MAN DIED IN TELENGANA WIFE KILLED HUSBAND FOR MONEY
പ്രതികളെ പിടികൂടി പൊലീസ് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 27, 2026 at 1:24 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പരവിവാഹബന്ധത്തിനും ഇൻഷുറൻസ് തുക കൈക്കലാക്കാനുമായി ഭർത്താവിനെ വാടകക്കൊലയാളികളെ വിട്ട് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ഭാര്യയും കാമുകനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘം പൊലീസ് പിടിയിൽ. തെലങ്കാനയിലെ മഞ്ചേരിൽ ജില്ലയിലാണ് സിനിമാക്കഥകളെ വെല്ലുന്ന ആസൂത്രിത കൊലപാതകം അരങ്ങേറിയത്. ഗുഡിപേട്ട് സ്വദേശിയായ സൈനി കുമാർ (45) എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. റോഡപകടമെന്ന് കരുതിയ സംഭവത്തിൽ പൊലീസ് നടത്തിയ സമാന്തരമായ അന്വേഷണമാണ് ഞെട്ടിക്കുന്ന കൊലപാതകത്തിൻ്റെ ചുരുളഴിച്ചത്. മഞ്ചേരിൽ ഡിസിപി ഭാസ്‌കർ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലാണ് കേസിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.

ഒന്നര വർഷത്തെ നീണ്ട ആസൂത്രണം

തെലങ്കാനയിലെ ഗുഡിപേട്ട് സ്വദേശിയാണ് സൈനി കുമാറും ഭാര്യ ഭാരതിയും. ഭാരതിക്ക് പ്രദേശത്തെ സുരേന്ദർ എന്നയാളുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. സൈനി കുമാർ ഇവരുടെ ബന്ധത്തിന് തടസമാകുമെന്ന് മനസിലായതോടെ ഇയാളെ കൊല്ലാൻ ഇരുവരും പദ്ധതിയിടുകയായിരുന്നു.

2025 ജനുവരി മുതൽ സൈനി കുമാറിൻ്റെ പേരിൽ എൽഐസി അടക്കമുള്ള നിരവധി ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളിൽ പണം അടക്കുന്നതായി ഭാരതിക്ക് അറിയാം. സൈനി കുമാർ റോഡപകടത്തിൽ മരിച്ചാൽ കുടുംബത്തിന് ഏകദേശം 2 കോടി രൂപ ലിഭിക്കുമെന്നും ഭാരതി മനസിലാക്കി. ഈ തുക കൈകലാക്കുകയായിരുന്നു ഭാരതിയുടെയും സുരേന്ദറിൻ്റെയും ലക്ഷ്യം.

മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് റാം മല്ലേഷ് എന്ന ആളുടെ കൈയിൽ നിന്നും സൈനി കുമാർ 60,000 രൂപ കടം വാങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് ആ പണം തിരിച്ച് നൽകാൻ സൈനി കുമാറിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് മുതലെടുത്ത് ഭാരതി റാം മല്ലേഷുമായി പരിചയത്തിലാവുകയും തൻ്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നാൽ 10 ലക്ഷം രൂപ നൽകാമെന്ന് വാഗ്‌ദാനം നൽകുകയും ചെയ്‌തു. കൊലപാതകത്തിന് മുന്നോടിയായി സുരേന്ദർ റാം മല്ലേഷിന് 2 ലക്ഷം രൂപയും നൽകി.

കൊലപാതകം ഒടുവിൽ റോഡപകടമാക്കി

ഭാരതി ഏൽപ്പിച്ച കൊലപാതകം തനിക്ക് ഒറ്റക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മനസിലാക്കിയ റാം മല്ലേഷ് മഞ്ചേരിയിൽ എൽഐസി കോളനിയിലുള്ള ശ്രീറാമിൻ്റെ സഹായം തേടി. ഇരുവരും ചേർന്ന് മെയ്‌ 22 ന് രാത്രി തങ്ങളുടെ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. 22 ന് രാത്രി ഇരുവരും ചേർന്ന് സൈനി കുമാറിനെ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ച് വരുത്തി. ഇയാളെ മുക്കറ്റം മദ്യം കുടിപ്പിച്ച ശേഷം ചുറ്റിക കൊണ്ട് തലക്ക് അടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

പിന്നീട് ഇതൊരു വാഹനാപകടമാക്കി ചിത്രീകരിക്കാൻ സൈനി കുമാറിനെയും അദേഹത്തിൻ്റെ ഇരുചക്രവാഹനത്തെയും വഴിയരികിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് റാം മല്ലേഷും ശ്രീറാമുമും കടന്നു കളയുരകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് നാട്ടുകാരും പ്രദേശവാസികളും ചേർന്ന് സൈനി കുമാറിനെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ഇയാളെ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

വഴിത്തിരിവായത് അമ്മയുടെ പരാതി

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് മകൻ്റെ മരണത്തിൽ റാം മല്ലാഷിനെ സംശിയിക്കുന്നതായി അമ്മ ലക്ഷ്‌മി നൽകിയ പരാതിയാണ് പൊലീസ് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ വഴിതിരിവായത്. കൂടാതെ ഭാരതിയുടെ പെരുമാറ്റവും സുരേന്ദറുമായുള്ള ബന്ധവും പൊലീസിൻ്റെ സംശയം ബലപ്പെടുത്തി.

മഞ്ചേരിയൽ എസിപി പ്രകാശിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സി ഐ രവിന്ദറും സംഘവും കേസ് അന്വേഷിക്കുകയും തുടർന്ന് സൈനി കുമാറിൻ്റെ മരണം വാഹനാപകടമല്ലെന്നും കൊലപാതകമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്‌തു. കൂടാതെ അന്വേഷണത്തിൽ പ്രീമിയം പോളിസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും 25,000 രൂപയും പ്രതികളിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

സംഭവത്തിൽ ഭാരതി, സുരേന്ദർ, ശ്രീറാം എന്നിവരെ അറസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. റാം മല്ലേഷ് ഒളിവില്ലാണ്. അയാളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ്. സുരേന്ദറുമായുള്ള ഭാരതിയുടെ ബന്ധമാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമെന്നും ഡിസിപി ഭാസ്‌കർ പറഞ്ഞു.

Also Read: 'ദ ലാസ്റ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്'; പൊട്ടിയ ഊഞ്ഞാലുകള്‍, ഏത് നിമിഷവും നിലംപൊത്താവുന്ന തൂണുകള്‍, തെല്ലും ഇടമില്ലാത്ത ബിഹാറിലെ പാര്‍ക്കുകളുടെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ

TAGGED:

MANCHERIAL DEATH CASE
MURDER FOR INSURANCE MONEY
MAN DIED IN TELENGANA
WIFE KILLED HUSBAND FOR MONEY
WIFE KILLED HUSBAND IN TELENGANA

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.