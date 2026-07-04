ഭാര്യ ഭര്ത്താവിനെ കൊന്ന് കുളിമുറിയില് കുഴിച്ചുമൂടി, കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി പൊലീസില് പരാതിയും, കൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ
പിന്നീട് നിത്യവും കുളിച്ചിരുന്നത് ഇതേ കുളിമുറിയില് തന്നെ ആയിരുന്നു. റൂബിയുടെയും കൊല്ലപ്പെട്ട ഭര്ത്താവിന്റെയും ഫോണ്കോള് വിവരങ്ങള് പൊലീസ് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. ഗൂഗിളില് ഇവര് നേരത്തെ എന്തൊക്കെ തിരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
Published : July 4, 2026 at 10:42 AM IST
ആഗ്ര: ഭാര്യ ഭര്ത്താവിനെ കൊന്ന് കുളിമുറിയില് കുഴിച്ചുമൂടി. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ ആഗ്രയിലാണ് സംഭവം. സുരേന്ദ്രകുമാര് ശര്മ്മ(44) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവം നാല്പ്പത്തഞ്ച് ദിവസങ്ങള്ക്ക് ശേഷമാണ് പുറംലോകമറിഞ്ഞത്.
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കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഭര്ത്താവിനെ കാണാനില്ലെന്ന് കാട്ടി ഭാര്യ റൂബി മെയ് പതിനെട്ടിന് പൊലീസില് പരാതി നല്കുകയും ചെയ്തു. ഇതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന് സിക്കന്ദ്ര പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തിയതോടെയാണ് ക്രൂരകൊലപാതകത്തിന്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞത്. പൊലീസിന് കണ്ട് റൂബി പരിഭ്രാന്തയായതോടെ പൊലീസിന് സംശയമുണ്ടാകുകയും അവരെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ഇവര് സംഭവങ്ങളെല്ലാം പൊലീസിനോട് വിശദീകരിച്ചു.
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തുടര്ന്ന് പൊലീസ് കുളിമുറിയുടെ തറയോടുകള് നീക്കി മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തു പോസ്റ്റ്മോര്ട്ടത്തിന് അയച്ചു. ഭരത്പൂര് സ്വദേശിയായ സുരേന്ദ്രകുമാര് ശര്മ്മ ഭാര്യ റൂബി, അമ്മ കമല, രണ്ട് പെണ്മക്കള് എന്നിവര്ക്കൊപ്പം രേണുകധാം കോളനിയിലായിരുന്നു താമസിച്ചിരുന്നതെന്ന് എസിപി ഹര്പര്വത് അമീഷ പറഞ്ഞു.
റൂബിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് തുടക്കം മുതല് തന്നെ കാണാതായ സുരേന്ദ്രശര്മ്മയുടെ മൂത്ത സഹോദരന് ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. റൂബിയെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതല് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കൊലപാതകത്തില് മറ്റാര്ക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോയെന്നതടക്കം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
ഉറക്കഗുളികള് ഭക്ഷണത്തില് കലര്ത്തി നല്കിയാണ് കൊല നടത്തിയതെന്ന് റൂബി പൊലീസിനോട് വെളിപ്പെടുത്തി. ഒപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ഭര്തൃമാതാവിനെയും മക്കളെയും ബന്ധുവീട്ടിലേക്ക് അയച്ച ശേഷമായിരുന്നു കൊലപാതകം. ഭര്ത്താവിനെ കുഴിച്ചിട്ട അതേ കുളിമുറിയില് തന്നെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങിലെല്ലാം റൂബി കുളിച്ചിരുന്നത്. അത് കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊരു സംശയം ആര്ക്കും ഉണ്ടായില്ല.
ആളുകള് സുരേന്ദ്രയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമ്പോള് അവര് കരയുമായിരുന്നു. റൂബിയുടെ ഈ നാടകം ഏതാണ്ട് ഒന്നരമാസത്തോളം തുടര്ന്നു. ആര്ക്കും സുരേന്ദ്ര കൊല്ലപ്പെട്ടെന്ന് ഒരു സൂചനയും കിട്ടിയില്ല. എന്നാല് ഭര്തൃമാതാവിന്റെ പെന്ഷനെ ചൊല്ലി സുരേന്ദ്രയുടെ സഹോദരന് അനില് ശര്മ്മയുമായുണ്ടായ ഒരു തര്ക്കമാണ് കൊലപാതകം പുറത്തറിയാന് കാരണമായത്.
ക്രൈം പെട്രോള്, ദൃശ്യം സിനിമകള് കണ്ട ശേഷമാണ് ഭര്ത്താവിനെ കൊല്ലാനുള്ള പദ്ധതി തയാറാക്കിയതെന്ന് അവര് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. അതേസമയം പിതാവിനെ തങ്ങളുടെ അമ്മ കൊന്നു എന്ന വാര്ത്ത ഉള്ക്കൊള്ളാന് അവരുടെ മക്കള് ഇനിയും തയാറായിട്ടില്ല. അമ്മ നിരപരാധിയാണെന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത്. തന്രെ പെണ്മക്കളുടെ ഭാവിയില് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും റൂബി പറയുന്നു.
ഷാഗഞ്ച് പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് പരിധിയിലുള്ള വായുവിഹാറില് താമസിക്കുന്ന ഓട്ടോ ഡ്രൈവറും കൊല്ലപ്പെട്ട സുരേന്ദ്രശര്മ്മയുടെ സഹോദരനുമായ അനില് ശര്മ്മ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ. തങ്ങല് ഭരത് പൂരിലെ രഞ്ജിത് നഗര് സ്വദേശിയാണ്. തങ്ങളുടെ അച്ഛന് രാധേശ്യംശര്മ്മ അവിടെ ഒരു കോളജിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. 24 കൊല്ലം മുമ്പ് വിരമിച്ച ഇദ്ദേഹം കുടുംബവുമായി ആഗ്രയിലെത്തി രേണുകാ ധാരം കോളനിയില് താമസം തുടങ്ങി. രാധേശ്യം ശര്മ്മ പതിനാല് കൊല്ലം മുമ്പ് മരിച്ചു. തുടര്ന്നാണ് അനില് ശര്മ്മ വായുവിഹാറിലേക്ക് താമസം മാറ്റിയത്. ഇളയസഹോദരനായ സുരേന്ദ്ര കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞു. അമ്മ കമലയും ഇവര്ക്കൊപ്പമായിരുന്നു താമസം. പതിനാറ് കൊല്ലം മുമ്പാണ് സുരേന്ദ്ര റൂബിയെ വിവാഹം കഴിച്ചത്. ഇവര്ക്ക് രണ്ട് പെണ്മക്കളാണ് ഉള്ളത്.പതിനഞ്ച് വയസുള്ള പ്രാചിയും ഒന്പതുകാരിയ സിദ്ദിയും. മെയ് പതിനെട്ട് മുതല് സുരേന്ദ്രയുടെ രണ്ട് പെണ്മക്കളും അമ്മ കമലയും തനിക്ക് ഒപ്പമാണ് താമസമെന്നും അനില് ശര്മ്മ പറഞ്ഞു.
തന്റെ ഭര്ത്താവ് സുരേന്ദ്രശര്മ്മ മദ്യപാനി ആയിരുന്നെന്ന് റൂബി ചോദ്യം ചെയ്യലില് വെളിപ്പെടുത്തി. ലഹരിക്കായി ഉറക്കഗുളികകളും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് ഒരു പഴയ കേസ് കുത്തിപ്പൊക്കുന്നുവെന്ന് കാട്ടി മെയ് പതിനെട്ടിന് റൂബി മക്കളെയും അമ്മയെയും അനില്ശര്മ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കുകയായിരുന്നു. ഇത് അമ്മയെയും കുട്ടികളെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത്തരത്തില് ചെയ്തത്.
അന്ന് രാത്രി ഭര്ത്താവിന് വേണ്ടി തയാറാക്കിയ ഭക്ഷണത്തില് ഇരുപതോളം ഉറക്കഗുളികള് കലര്ത്തി നല്കി കൊല നടത്തി. ഭര്ത്താവ് മരിച്ച ശേഷം ശരീരം വലിച്ചിഴച്ച് കുളിമുറിയിലെത്തിച്ച് കുഴിയെടുത്ത് അതിലിട്ട് മൂടി. പിന്നീട് പണിക്കാരെ വിളിച്ച് കുളിമുറിയുടെ തറയില് ടൈല് പാകുകയും ചെയ്തു. അയല്ക്കാര് ഭര്ത്താവിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോള് അയാളെ കാണാനില്ലെന്ന് പറയുകയും കരയുകയുമായിരുന്നു .
ഭര്ത്താവ് മദ്യപിച്ച് തന്നെ മര്ദ്ദിക്കുമായിരുന്നു എന്നും ഇവര് പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. ആദ്യം ഇവര് ഭര്ത്താവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഉറക്കഗുളിക കഴിച്ച് മരിച്ചെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ വര് പിന്നട് തൂങ്ങിമരിക്കുകയായിരുന്നെന്ന് തിരുത്തി. തുടര്ന്ന് അസ്വസ്ഥയായ താന് ഇയാളുടെ മൃതദേഹം ശുചിമുറിയില് കുഴിച്ചിട്ടെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാല് പൊലീസിന്റെ ആവര്ത്തിച്ചുള്ള ചോദ്യം ചെയ്യലില് താന് തന്നെയാണ് ഉറക്കഗുളിക നല്കിയതെന്ന് സമ്മതിച്ചു. ആര്ക്കും സംശയം തോന്നിയില്ലെന്നും അത് കൊണ്ട് തനിക്ക് സമാധാനത്തോടെ കഴിയാനായെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
തന്റെ സഹോദരനെ കാണാനില്ലെന്ന് അനില് ശര്മ്മ പൊലീസിനോട് പറഞ്ഞു. അമ്മയുടെ പെന്ഷന് റൂബി എടുത്തില്ലെന്ന് തന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോള് സംശയം തോന്നി. അമ്മയുമായി താന് ഭരത്പൂരിലേക്ക് പോയി. അവിടെ ബാങ്കില് അന്വേഷിച്ചപ്പോള് പെന്ഷന് പിന്വലിച്ചതായി മനിസലായി. അമ്മയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിന്റെ പാസ്ബുക്കും ഡെബിറ്റ് കാര്ഡം റൂബിയുടെ കയ്യിലാണ്. അമ്മയ്ക്ക് മുപ്പതിനായിരം രൂപ പെന്ഷന് കിട്ടും. തനിക്ക് ഇതില് നിന്ന് പതിനായിരം രൂപ അമ്മ നല്കുമായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം റൂബി പെന്ഷന് പിന്വലിച്ചിട്ടും തനിക്ക് പണം തരാത്തത് എന്താണെന്ന് താന് ചോദിച്ചു. റൂബി മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. രാവിലെ ആറ് മണിയോടെ അവര് തന്നെ വിളിച്ച് ഭര്ത്താവ് വീട്ടിലുണ്ടെന്നും വന്ന് സംസാരിക്കാനും പറഞ്ഞു. താന് സുരേന്ദ്രയുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോള് ഭര്ത്താവ് ശുചിമുറിയിലാണെന്ന് അവര് പറഞ്ഞു. ആരും അതില് ഇല്ലെന്ന് താന് പറഞ്ഞപ്പോള് രണ്ടടി താഴ്ചയിലാണെന്നായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. ഇത് കേട്ട് തന്റെ ആത്മാവ് പോലും വിറച്ചു പോയി. തുടര്ന്ന് പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.
പൊലീസ് വിവിധ വിഷയങ്ങള് പരിശോധിച്ചതായി സിറ്റി ഡിസിപി സയീദ് അലി പറഞ്ഞു. മറ്റാരും ഇതില് ഉള്പ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. മൃതദേഹത്തിന്റെ ഡിഎന്എ പരിശോധനയില് സഹോദരന്റേതുമായി സാമ്യമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഭാര്യയും ഭര്ത്താവും തമ്മില് എന്നും വഴക്കായിരുന്നുവെന്ന് അയല്ക്കാര് പറയുന്നു. ഭര്ത്താവ് മദ്യപിച്ചെത്തി ഭാര്യയെ തല്ലും. അയല്ക്കാര് രക്ഷിക്കാനെത്തും. പിന്നീട് ഇതിന്റെ പേരില് സുരേന്ദ്ര ചിലരുമായി വഴക്കിട്ടു. തുടര്ന്ന് ആരും വരാതെ ആയി.
പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്ന പ്രധാന വിഷയങ്ങള്
- പതിനാറ് ഉറക്കഗുളികകള് കൊണ്ട് ഒരാളെ കൊല്ലാനാകുമോ?
- ശുചിമുറിക്ക് പത്ത് അടി നീളവും നാലരയടി വീതിയുമാണ് ഉള്ളത്. ക്ലോസറ്റ് എട്ട് ഇഞ്ച് മുകളിലാണ്. ബാക്കിഭാഗം താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്നു.
- കുടുംബം കുളിക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ശരീരം മറവ് ചെയ്തത്. നേരത്തെ തന്നെ തറയോട് പാകിയിരുന്ന സ്ഥലമാണിത്. ഇത് വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് കുഴിയെടുത്തത്. ശരീരം ഇട്ടശേഷം മണ്ണിട്ട് മൂടി.
- ഇവിടെയാണ് ചോദ്യം ഉദിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം റൂബി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തോ? ഇക്കാര്യത്തില് ദുരൂഹത തുടരുകയാണ്.
- ശുചിമുറിയില് സിമന്റ് ഇടും മുമ്പ് വേണ്ട പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകാന് സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് റൂബി എങ്ങനെ ചെയ്തു.
- സുരേന്ദ്രശര്മ്മയുടെ പൊക്കവും ഭാരവും എത്രയാണ്? കുഴിയെടുക്കാതെ ശുചിമുറിയില് മൃതദേഹം അടക്കാനാകില്ല.
റൂബിയുടെ ഫോണ്വിളി വിവരങ്ങള് പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. സുരേന്ദ്രശര്മ്മയുടെയും ഫോണ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിളില് നേരത്തെ എന്തൊക്കെ തെരഞ്ഞു. അവര് അതില് നിന്ന് എന്താണ് മനസിലാക്കിയത്. റൂബി ഗൂഢാലോചനയിലൂടെയാണ് ഭര്ത്താവിനെ കൊന്നതെന്നാണ് പൊലീസ് കരുതുന്നത്. കുട്ടികള് അമ്മയെ സംശയിക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കും.