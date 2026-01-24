ETV Bharat / bharat

'ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ ഉപജീവന മാര്‍ഗം നഷ്‌ടപ്പെടുത്തുന്ന ഭാര്യക്ക് ജീവനാംശം നല്‍കേണ്ടതില്ല'; അലഹബാദ്‌ ഹൈക്കോടതി

ഭാര്യക്ക് ജീവനാംശം നല്‍കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് അലഹബാദ്‌ ഹൈക്കോടതി. ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ വരുമാന മാര്‍ഗം ഇല്ലാതാക്കിയാല്‍ ഭാര്യക്ക് ജീവനാംശം നല്‍കേണ്ട. ഭാര്യാകുടുംബത്തിന്‍റെ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ ഡോക്‌ടറുടെ ഭാര്യ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഉത്തരവ്.

ALLAHABAD HC HC ON MAINTENANCE TO WIFE WIFE MAINTENANCE CASE INTERIM MAINTENANCE
Representative Image. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 24, 2026 at 10:11 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഉത്തര്‍പ്രദേശ്‌: ഭാര്യയുടെ ഇടപെടല്‍ ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ വരുമാനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശേഷി നഷ്‌ടപ്പെടുത്തിയാല്‍ അവര്‍ക്ക് ജീവനാംശത്തിന് അര്‍ഹതയുണ്ടാവില്ലെന്ന് അലഹബാദ്‌ ഹൈക്കോടതി. ഡോക്‌ടറായ ഭര്‍ത്താവില്‍ നിന്നും ജീവനാംശം ആവശ്യപ്പെട്ട് യുവതി നല്‍കിയ പുനഃപരിശോധന ഹര്‍ജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം. യുവതിയുടെ പിതാവും സഹോദരനും ചേര്‍ന്ന് ഡോക്‌ടര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയും അതില്‍ പരിക്കേറ്റ് ജോലി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കാതെ വരികയും ചെയ്‌തിരുന്നു. ഭാര്യയുടെ കുടുംബത്തിന്‍റെ ഇടപെടലില്‍ ഡോക്‌ടറുടെ വരുമാന ശേഷി ഇല്ലാതാകുമ്പോള്‍ അത്തരം സാഹചര്യത്തില്‍ ജീവനാംശം അനുവദിക്കുന്നത് കടുത്ത അനീതിയാണെന്നും കോടതി വിലയിരുത്തി.

ഡോക്‌ടര്‍ വേദ് പ്രകാശ്‌ സിങ്ങിനാണ് ക്ലിനിക്കില്‍ വച്ച് ഭാര്യ കുടുംബത്തിന്‍റെ ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റത്. ഇരുവരും ചേര്‍ന്ന് ഡോക്‌ടര്‍ക്ക് നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. നിലവില്‍ ഡോക്‌ടറുടെ നട്ടെല്ലില്‍ തറച്ച വെടിയുണ്ട ശസ്‌ത്രക്രിയയിലൂടെ നീക്കം ചെയ്യാന്‍ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണുള്ളത്.

നട്ടെല്ലില്‍ ശസ്‌ത്രക്രിയ നടത്തിയാല്‍ അത് സ്ട്രോക്കിന് കാരണമായേക്കാമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജോലി ചെയ്യാനോ സുഖമായി ഇരിക്കാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് വേദ് പ്രകാശ്‌. ഭാര്യയുടെയും കുടുംബത്തിന്‍റെയും പെരുമാറ്റം എതിര്‍കക്ഷിയുടെ ഉപജീവനത്തിനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാതാക്കിയെന്ന് കോടതിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടൂവെന്നും ജസ്റ്റിസ് ലക്ഷ്‌മി കാന്ത് ശുക്ല പറഞ്ഞു.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

2025 മെയ്‌ 7നാണ് കുടുംബ കോടതി യുവതിക്ക് ഇടക്കാല ജീവനാംശം നിഷേധിച്ചത്. ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ നിലവിലെ അവസ്ഥയ്‌ക്ക് കാരണം ഭാര്യയും കുടുംബവുമാണ്. സ്വന്തം ഇടപെടലുകള്‍ കൊണ്ട് ഭര്‍ത്താവിന്‍റെ വരുമാന ശേഷി ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഭാര്യക്ക് അത്തരം സാഹചര്യം മുതലെടുത്ത് ജീവനാംശം ആവശ്യപ്പെടാനുള്ള അര്‍ഹതയില്ല. ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളില്‍ ജീവനാംശം അനുവദിക്കുന്നത് ഭര്‍ത്താവിനോട് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാകും. സത്യത്തിന് മുന്നില്‍ കോടതി കണ്ണടയ്‌ക്കാനാവില്ലെന്നും ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അടുത്തിടെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയും ഇതുപോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു. ലിവ്‌ ഇന്‍ റിലേഷനിലുള്ള സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഭാര്യ പദവി നല്‍കണം എന്നായിരുന്നുവത്. ഇരുവരുടെയും ബന്ധം പ്രണയ വിവാഹമായി കണക്കാക്കണമെന്നാണ് കോടതി പറഞ്ഞത്. ഇത്തരം റിലേഷനില്‍ വിവാഹം വാഗ്‌ദാനം നടത്തി ശാരീരിക ബന്ധത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിന് പിന്നാലെ പുരുഷന്മാര്‍ സ്‌ത്രീകളെ കൈവിടുന്ന പ്രവണതയ്‌ക്കെതിരെയാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. സ്‌ത്രീകള്‍ക്ക് ഭാര്യ പദവി നല്‍കുന്നതിലൂടെ നിയമ പരിരക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ യുവാവിന്‍റെ ഹര്‍ജി തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് കോടതിയുെട നിരീക്ഷണം.

Also Read: പ്രധാനമന്ത്രിയെ സ്വീകരിക്കാന്‍ മാത്രം സ്റ്റാറ്റസ് ഇല്ലാത്ത ബിജെപി മേയറോ? വിമർശിച്ച് വി ശിവന്‍കുട്ടി

TAGGED:

ALLAHABAD HC
HC ON MAINTENANCE TO WIFE
WIFE MAINTENANCE CASE
INTERIM MAINTENANCE
HC ON MAINTENANCE TO WIFE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.