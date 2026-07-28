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'വിവാഹമോചിതന്‍ മരിച്ചാല്‍ മുന്‍ ഭാര്യയെ വിധവയായി കണക്കാക്കാം, സ്വത്തിനും അവകാശമുണ്ട്': ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി

2022ല്‍ വിവാഹമോചിതരായ ദമ്പതികളുടെ കേസിലാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ണായക വിധി.

WIDOW RIGHTS Gujarat HC On divorce decree Marriage rights gujarat highcourt
Gujarat Highcourt (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 28, 2026 at 9:06 AM IST

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ഗാന്ധിനഗര്‍: വിവാഹം, വിവാഹമോചനം, അനന്തരാവകാശം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രധാന വിധി പ്രഖ്യാപനവുമായി ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോടതി. വിവാഹമോചിതനായ പുരുഷന്‍ മരിച്ചാല്‍ പിന്നാലെ ഭാര്യയായിരുന്ന യുവതിയെ വിധവയായി കണക്കാക്കാമെന്നും സ്വത്തില്‍ അവകാശം നല്‍കാമെന്നും കോടതി. 1976ല്‍ വിവാഹിതരായി 2022ല്‍ വിവാഹമോചിതരായ ദമ്പതികളുടെ കേസിലാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ണായക വിധി. ഇത്തരം കേസുകളിൽ വിവാഹബന്ധം മാത്രമല്ല, വിധവ എന്ന നിലയിൽ സ്‌ത്രീകളുടെ നിയമപരമായ പദവി, അനന്തരാവകാശ അവകാശങ്ങൾ, സ്വത്ത് വിഹിതം, സാമൂഹിക നില എന്നിവയും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.

വിധി പ്രഖ്യാപിച്ച കേസ്

1976ലാണ് അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശിയായ ആനന്ദ് വിവാഹിതനാകുന്നത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് ആറ് മക്കളുണ്ട്. കുടുംബ വഴക്കിനെ തുടര്‍ന്ന് ഭാര്യ തന്നെ പിരിഞ്ഞൂവെന്നും അതുകൊണ്ട് വിവാഹമോചനം വേണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ആനന്ദാണ് 2020ല്‍ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. എന്നാല്‍ വിവാഹമോചനമെന്നതില്‍ ഭാര്യ എതിര്‍പ്പൊന്നും പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നില്ല. തുടര്‍ന്ന് 2022 സെപ്‌റ്റംബറില്‍ ഇരുവരെയും വിവാഹമോചിതരായി കുടുംബ കോടതി വിധി പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഭാര്യയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു കോടതിയുടെ വിധി പ്രഖ്യാപനം.

വിവാഹമോചനത്തിന് പിന്നാലെ 2024 ഫെബ്രുവരിയില്‍ ആനന്ദ് മരിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് 18 മാസങ്ങള്‍ പിന്നിട്ടപ്പോള്‍ മുന്‍ ഭാര്യ കോടതിയെ സമീപിച്ചു. 2025 ഓഗസ്റ്റിലാണ് ഇവര്‍ കോടതിയില്‍ എത്തിയത്. മുന്‍ ഭര്‍ത്താവിലുള്ള മക്കള്‍ ജീവിച്ചിരിക്കെ സ്വത്തിന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് യുവതി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മാത്രമല്ല തന്‍റെ അസാന്നിധ്യത്തിലാണ് കുടുംബ കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്നും യുവതി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം ഭാര്യ ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്ന കുടുംബ കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തൽ അപര്യാപ്‌തവും അവിശ്വസനീയവുമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്നും ഹർജിക്കാരന്‍റെ അഭിഭാഷകൻ ആകാശ് മോദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ വാദിച്ചു. ഭർത്താവിന്‍റെ പ്രസ്‌താവനകളെ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാര്യയെ കുറ്റവാളിയായി കണക്കാക്കുന്നത് നിയമപരമായി ശരിയല്ല. ഭർത്താവിന്‍റെ മരണശേഷവും ഭാര്യയുടെ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും അഭിഭാഷകൻ വാദിച്ചു.

വിവാഹമോചന ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഭാര്യക്ക് വിധവ എന്ന നിലയിലുള്ള നിയമപരമായ പദവി നഷ്‌ടപ്പെടും. ഇത് ഭർത്താവിന്‍റെ സ്വത്തിൽ അവളുടെ അനന്തരാവകാശ അവകാശങ്ങളെയും മറ്റ് നിയമപരമായ ആനുകൂല്യങ്ങളെയും സാമൂഹിക അംഗീകാരത്തെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഈ കേസ് വെറുമൊരു വിവാഹമോചന കേസല്ല, മറിച്ച് സ്വത്തവകാശവും നിയമപരമായ പദവിയും ഉൾപ്പെടുന്നതാണെന്നും അഭിഭാഷകന്‍ വാദിച്ചു. സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിവിധ വിധികളും കേസുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു അഭിഭാഷകന്‍റെ വാദം.

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വിവാഹമോചന ഉത്തരവ് പാസാക്കുകയും തുടർന്ന് ഇണ മരിക്കുകയും ചെയ്‌താൽ, അപ്പീൽ നൽകാനുള്ള അവകാശം ഇല്ലാതാകില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി മറ്റൊരു കേസില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിവാഹമോചന ഉത്തരവ് പാസാകുമ്പോൾ ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാരുടെ നിയമപരമായ പദവി മാറുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഈ മാറ്റം അനന്തരാവകാശ അവകാശങ്ങളെയും സ്വത്തവകാശങ്ങളെയും സാമൂഹിക നിലയെയും നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ അത്തരം കേസുകളിൽ മരണശേഷവും അപ്പീൽ തുടരാമെന്നും കോടതിക്ക് അതിൽ തീരുമാനമെടുക്കാമെന്നും സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അഭിഭാഷകന്‍റെ വാദം.

ഭാര്യ മനഃപൂർവ്വം ഭർത്താവിനെ ഉപേക്ഷിച്ചതാണെന്ന കുടുംബ കോടതിയുടെ നിഗമനം ഉറച്ച അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണെന്ന് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. കേസിന്‍റെ വസ്‌തുതകളും നിയമപരമായ നിലപാടും പരിഗണിച്ച്, 2022ലെ കുടുംബ കോടതിയുടെ വിവാഹമോചന ഉത്തരവും വിധിയും കോടതി റദ്ദാക്കി. ഇത് ഭാര്യയ്‌ക്ക് വിധവയായ നിയമപരമായ പദവിയും സ്വത്തവകാശവും നിലനിർത്താൻ വഴിയൊരുക്കി.

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TAGGED:

WIDOW RIGHTS
GUJARAT HC ON DIVORCE DECREE
MARRIAGE RIGHTS
GUJARAT HIGHCOURT
GUJARAT HC ON WIDOW RIGHTS

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