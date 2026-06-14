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കാമുകനൊപ്പം ജീവിക്കാൻ ഭർത്താവിന് മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തി; യുപിയിൽ യുവതി പിടിയിൽ

34 കാരനായ സച്ചിൻ ഡാഗറിനെ സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതകമാണെന്നും കൊലയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ ഭാര്യയും കാമുകനുമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്.

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Representational image (Getty image)
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By PTI

Published : June 14, 2026 at 3:37 PM IST

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ലക്‌നൗ: കാമുകൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഭർത്താവിനെ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഭാര്യ അറസ്‌റ്റിൽ. ഉത്തർ പ്രദേശിലെ ബാഗ്‌പത്തിലാണ് സംഭവം. 34 കാരനായ സച്ചിൻ ഡാഗറിനെ സംശയാസ്‌പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് കൊലപാതകമാണെന്നും കൊലയ്‌ക്ക് പിന്നിൽ ഭാര്യയും കാമുകനുമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. ഭാര്യ രചനയാണ് പൊലീസിൻ്റെ കസ്‌റ്റഡിയിലുള്ളത്. രചനയുടെ കാമുകനായ സോനു നിലവിൽ ഒളിവിലാണ്. ഇയാളെ പിടികൂടുന്നതിനായി പൊലീസ് സംഘങ്ങളെ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ആസൂത്രിത കൊലപാതകം

നൗറോജ്‌പൂർ ഗുർജാർ ഗ്രാമത്തിലെ കർഷകനായ സച്ചിൻ ഡാഗറിനെ ഇന്നലെ (ജൂൺ 13) പുലർച്ചയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഭർത്താവിനെ കാമുകൻ്റെ സഹായത്തോടെ മയക്കുമരുന്ന് നൽകി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ശേഷം, സച്ചിൻ്റെ ആരോഗ്യം പെട്ടെന്ന് വഷളായതായും അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും മരിച്ചതായാണ് ഭാര്യ രചന അയൽക്കാരോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു.

എന്നാൽ സച്ചിൻ്റെ കഴുത്തിൽ അയൽക്കാരും കുടുംബാംഗങ്ങളും സംശയാസ്‌പദമായി പാടുകൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ഈ പാടുകളാണ് കൊലപാതകമാണെന്ന സംശയത്തിലേക്ക് വഴിതെളിയിച്ചത്. തുടർന്ന് പൊലീസിന് ലഭിച്ച വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസെടുക്കുകയായിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിനിടെ വെള്ളിയാഴ്‌ച (ജൂൺ 12) രാത്രി 10.27 ന് ഒരാൾ രചനയുടെ വീട്ടിൽ കയറി ശനിയാഴ്‌ച പുലർച്ചെ 3.27 ന് പുറത്തുപോകുന്നതായി കാണിക്കുന്ന പ്രദേശത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പൊലീസ് പരിശോധിച്ചു.

സച്ചിൻ്റെ പോസ്‌റ്റുമോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ കഴുത്ത് ഞെരിച്ചതാണ് മരണകാരണമെന്ന് ഡോക്‌ടർമാരും സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പുറമേ മൃതദേഹം വലിച്ചിഴച്ചതിൻ്റെ സൂചനകൾ കണ്ടെത്തിയതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കസ്‌റ്റഡിയിലെടുത്ത രചനയെ ചോദ്യം ചെയ്‌തപ്പോൾ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന് രചന സമ്മതിക്കുകയും തുടർന്ന് അറസ്‌റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തതായി പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സൂരജ് കുമാർ റായ് പറഞ്ഞു.

കാമുകനെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം വഴി

കുറ്റകൃത്യത്തിൽ പ്രതിയായ രചനയുടെ കാമുകൻ സോനു എന്നയാളെ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാം വഴി പരിചയപ്പെട്ടതാണെന്ന് പൊലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു. സോനു റാഞ്ചദ് ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ളയാളാണെന്നും പിന്നീട് ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളർന്ന് വന്നെന്നും രചന പറഞ്ഞതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ സച്ചിൻ ഈ ബന്ധത്തെപ്പറ്റി അറിഞ്ഞതും എതിർത്തതുമാണ് ഇരുവരെയും കൊലപാതകം നടത്തുന്നതിന് പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. സോനുവിൻ്റെ സഹായത്തോടെ രചന അഞ്ചോ ആറോ മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകൾ ഭക്ഷണത്തിൽ കലർത്തി ഭർത്താവിന് നൽകുകയും തുടർന്ന് കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാകാനുമാണ് സാധ്യതയെന്നും പൊലീസ് പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. മരണത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കും.

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WIFE KILLED HUSBAND UTTAR PRADESH
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UP MURDER CASE WOMAN ARREST
UTTAR PRADESH MURDER CASE ARREST

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