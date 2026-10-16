ഭർത്താവിനെ കൊന്നു, ശരീരത്തില് പാമ്പിനെ കൊണ്ടിട്ടു; കാമുകനും ഭാര്യയ്ക്കും വധശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി
കള്ളം പൊളിച്ചത് വിഷമില്ലാത്ത പാമ്പ്, ഉത്തര് പ്രദേശില് ഭർത്താവിനെ ശ്വാസംമുട്ടിച്ച് കൊന്ന കേസിൽ ഭാര്യയ്ക്കും കാമുകനും വധശിക്ഷ.
Published : October 16, 2026 at 6:20 PM IST
ലഖ്നൗ: ഭര്ത്താവിനെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മരണം പാമ്പുകടിയേറ്റതാണെന്ന് വരുത്തിത്തീര്ക്കാന് ശ്രമിച്ച ഭാര്യയ്ക്കും കാമുകനും വധശിക്ഷ. ഉത്തര്പ്രദേശിലെ മീററ്റ് അഡീഷണല് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ആന്ഡ് സെഷന്സ് കോടതിയാണ് പ്രതികളായ രവിത (30), കാമുകന് അമര്ദീപ് (23) എന്നിവര്ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. മീററ്റ് അക്ബര്പൂര് സാദത്ത് സ്വദേശിയായ അമിത് കശ്യപ് (32) ആണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ഏപ്രില് 12-നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അമിത് ഉറങ്ങിയ ശേഷം രവിത കാമുകനായ അമര്ദീപിനെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തുകയും ഇരുവരും ചേര്ന്ന് അമിത്തിനെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം, മരണം സ്വാഭാവിക പാമ്പുകടിയാണെന്ന് വരുത്താന് ഒരു പാമ്പുപിടുത്തക്കാരനില് നിന്ന് 1,000 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിയ ജീവനുള്ള പാമ്പിനെ ഇവര് അമിത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് തുറന്നുവിട്ടു.
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അമിത്തിൻ്റെ കഴുത്തിലെയും മൂക്കിലെയും പാടുകളില് സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് അയച്ചതോടെയാണ് കൊലപാതക വിവരം പുറത്തുവന്നത്. മരണകാരണം ശ്വാസംമുട്ടലാണെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി. കൂടാതെ, മൃതദേഹത്തിന് സമീപം പ്രതികള് ഉപേക്ഷിച്ച പാമ്പിന് വിഷപ്പല്ലുകളോ വിഷമോ ഇല്ലായിരുന്നുവെന്ന് വനംവകുപ്പും സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം പ്രതികള് തമ്മില് നടത്തിയ നൂറുകണക്കിന് ഫോണ് കോളുകളും കേസില് നിർണായക തെളിവായി.
വിവാഹബന്ധത്തിലെ വിശ്വാസവഞ്ചനയും ആസൂത്രിത കൊലപാതകവും കണക്കിലെടുത്ത്, കേസ് 'അപൂര്വങ്ങളില് അപൂര്വം' എന്ന് വിലയിരുത്തിയാണ് ജഡ്ജി ജയ്വീര് സിംഗ് നഗര് പ്രതികള്ക്ക് പരമാവധി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. "ഭർത്താവിൻ്റെ ദീർഘായുസിനായി ഭാര്യ 'കർവ ചൗത്ത്' വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഭർത്താവിനെതിരെ ഇത്തരമൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത് പൊറുക്കാനാവാത്ത കുറ്റമാണ്" ജഡ്ജി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിയായ സ്ത്രീക്കും കൊല്ലപ്പെട്ട ഭർത്താവിനും മൂന്ന് മക്കളുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ സംരക്ഷണം ജില്ലാ മജിസ്ട്രേറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് വിധി പ്രസ്താവിക്കവേ ജഡ്ജി അറിയിച്ചു. മീററ്റിൽ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ സമാനമായ കുറ്റകൃത്യത്തിന് വധശിക്ഷ ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ദമ്പതികളാണിവർ.
സമാന സംഭവം
ഈ ആഴ്ച ആദ്യം സൗരഭ് രാജ്പുത് എന്നയാളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ മുസ്കാൻ റസ്തോഗിക്കും കാമുകൻ സാഹിൽ ശുക്ലയ്ക്കും മീററ്റിലെ ഒരു പ്രാദേശിക കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. 126 തവണ വാദം കേൾക്കുകയും 22 സാക്ഷികളുടെ മൊഴികൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് സൗരഭ് രാജ്പുതിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ റസ്തോഗിയും ശുക്ലയും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയെന്ന് ജില്ലാ ജഡ്ജി അരവിന്ദ് കുമാർ മിശ്ര കണ്ടെത്തി. കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം, മൃതദേഹം കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഒരു നീല നിറത്തിലുള്ള വ്യാവസായിക ഡ്രമ്മിനുള്ളിലാക്കി കോൺക്രീറ്റും മണലും ഉപയോഗിച്ച് ഇവർ മറവു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ വലിയ ഭീതി സൃഷ്ടിക്കുന്നുവെന്ന് ജഡ്ജി നിരീക്ഷിച്ചു.
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