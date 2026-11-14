എന്ത് കൊണ്ട് സ്ത്രീകള്ക്ക് മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നില്ല? കോര്പ്പറേറ്റ് നേതൃത്വ നിരയിലേക്ക് സ്ത്രീകള് എത്തുന്നില്ലെന്ന ഐഎല്ഒ കണ്ടെത്തലിനെ കുറിച്ച് വിദഗ്ദ്ധര്
ശക്തമായ ലിംഗസമത്വം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തെ അടിവരയിടുന്നതാണ് കണ്ടെത്തല്. ഒപ്പം വനിതകള്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നയങ്ങള് വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയും ഈ കണ്ടെത്തല് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. സൗരഭ് ശുക്ല, ചഞ്ചല് മുഖര്ജി, കാശിനാഥ് മഹാദേ എന്നിവര് ചേര്ന്ന് തയാറാക്കിയ റിപ്പോര്ട്ട്...
Published : November 14, 2026 at 5:00 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി/മുംബൈ: ഇന്ത്യന് കുത്തക മേഖലയില് ലിംഗ സമത്വ വളര്ച്ച വളരെ മന്ദഗതിയിലും അസാധാരണവുമാണ്. ഉന്നതതലങ്ങളിലേക്ക് എത്താന് സ്ത്രീകളെ ശാക്തീകരിക്കേണ്ടതിന്റെയും സംവിധാനത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതിന്റെയും ആവശ്യകതയിലേക്കാണ് അടുത്തിടെ നടത്തിയ ഒരു സര്വേ വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്.
മാനേജര് തസ്തികയില് വനിതകളുടെ പ്രാതിനിധ്യത്തില് 34 ഏഷ്യ പസഫിക് സമ്പദ്ഘടനകളുടെ പട്ടികയില് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 32മതാണ്. രാജ്യാന്തര തൊഴില് സംഘടന 'വിമെന് ഇന് ബിസിനസ് ആന്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്കെയിലിങ് സക്സസ് റിപ്പോര്ട്ട് 2025' എന്ന പേരില് പുറത്ത് വിട്ട റിപ്പോര്ട്ടിലാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന കണ്ടെത്തല്. കോര്പ്പറേറ്റ് മേഖലയില് ഉന്നത തസ്തികളില് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള സ്ത്രീകളുടെ പങ്കാളിത്തം കേവലം പതിനൊന്ന്-പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം മാത്രമാണെന്നത് ഈ മേഖലയിലെ ലിംഗ വ്യതിയാനങ്ങളെ എടുത്ത് കാട്ടുന്നു.
ലോക തൊഴില് സംഘടനയുടെ കണ്ടെത്തല് ഈ രംഗത്തെ ലിംഗസമത്വത്തിന് ശക്തമായ നടപടികളും നയ വൈവിധ്യവത്ക്കരണവും വേണ്ടതുണ്ടെന്ന വസ്തുതയിലേക്കാണ് വിരല് ചൂണ്ടുന്നത്. സ്ത്രീകളെ നേതൃത്വ നിരകളിലേക്ക് എത്തിക്കാന് ശക്തമായ വിശ്വാസ്യതയും കൂടുതല് അവസരങ്ങളും ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ഈ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
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ലിംഗസമത്വമുള്ള കമ്പനികളില് ഇടത്തരം, മുതിര്ന്ന, ഉന്നത പദവികളില് സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം കൂടുതലാണെന്നും സര്വേയില് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് വൈവിധ്യവത്ക്കരിച്ച നയങ്ങള് കൈക്കൊണ്ടിട്ടുള്ള ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വളര്ച്ചയില് 29.4ശതമാനം കൂടുതല് ശുഭ സൂചനകളുണ്ട്. ലാഭത്തില് 17.9ശതമാനം വര്ദ്ധനയും. എന്നാല് സര്വേ നടത്തിയ കമ്പനികളില് 25.2ശതമാനത്തിനും ഇത്തരം നയങ്ങളേതുമില്ലെന്ന് ഐഎല്ഒ റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
മികച്ച നേട്ടങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ലിംഗ സമത്വം കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങള് ദുര്ബലപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഈ റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കമ്പനികള് ആവിഷ്ക്കരിച്ച ലിംഗസമത്വ നടപ്പാക്കാലും വൈവിധ്യവത്ക്കരണ ശ്രമങ്ങളും 2018ല് 37.4ശതമാനം ആയിരുന്നു. എന്നാല് 2025ലെത്തിയപ്പോഴേക്കും ഇത് 26.5ശതമാനമായി കുറഞ്ഞു. അതായത് 10.9 ശതമാനത്തിന്റെ ഇടിവ്.
പ്രസവാവധിയും പിന്തുണയ്ക്കല് പരിപാടികളിലും 11.3ശതമാനം കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം തുല്യ വേതനനടപടികളില് 19.6ശതമാനം ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്.
ഉന്നതതലങ്ങളില് സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയുന്നതിന് നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. അതില് പ്രധാനം സ്ത്രീകളുടെ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള മുന്ധാരണകളാണ്. അവര്ക്ക് ഉന്നത പദവികളും കൂടുതല് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഏറ്റെടുക്കാനാകുമോ എന്ന ആശങ്ക. ഇത്തരം ഒരു ആശങ്കയുടെ അടിസ്ഥാന കാരണം അവര്ക്ക് ഗാര്ഹിക-കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു എന്നതാണ്. കുടുംബവും തൊഴിലിലെ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൂടി ഇവര്ക്ക് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനാകുമെന്ന ഒരു ആശങ്ക കമ്പനികള്ക്കുണ്ടാകുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് പരിഗണിക്കാറുമില്ലെന്ന് വനിത വികസന പഠന കേന്ദ്രം പ്രൊഫസര് നീത എന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇതിന് പുറമെ മിക്ക ഉന്നതപദവികളില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നവര്ക്കും സാധാരണ ഓഫീസ് സമയത്തിന് അപ്പുറവും ജോലി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നുവെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. നിരന്തര യാത്ര ചെയ്യേണ്ടിയും യോഗങ്ങളിലും മറ്റും പങ്കെടുക്കേണ്ടിയും വരുന്നു. ഇത് സ്ത്രീകളുടെ കുടുംബത്തെ പരിരക്ഷിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്തത്തെ ബാധിക്കും. തൊഴില്പരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്ക്കൊപ്പം കുടുംബ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും അവര്ക്ക് നിറവേറ്റേണ്ടി വരുന്നു.
ഇത്തരം അവസരങ്ങള് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്ന സ്ത്രികളുമുണ്ട്. ഇത്തരം വലിയ പദവികള് ഏറ്റെടുത്താല് അവ ആവശ്യപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ച് പ്രവര്ത്തിക്കാന് തങ്ങള്ക്കാകില്ലെന്ന് ഇവര് കരുതുന്നു. നിശ്ചിത സമയം മാത്രം തൊഴിലിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്. ബാക്കിയുള്ള സമയം കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടാനും അവര് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കൊച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളോ കുടുംബത്ത് അവരുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടുന്ന മറ്റ് മുതിര്ന്ന ആളുകളോ ഉള്ള അവസരങ്ങളില് പ്രത്യേകിച്ചും- നീത ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഇത്തരം ഘടകങ്ങള് പല വിധത്തില് സ്ത്രീകളെ സുപ്രധാന വ്യവസായ പരിപാടികളില് നിന്നും ഉയര്ന്ന പദവികളില് നിന്നും സ്ഥാപനപരമായ അധികാര ശ്രേണിയില് നിന്നും അകറ്റുന്നുവെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
പ്രസവാവധി(74.7ശതമാനം), ആക്രമണം നേരിടല് നടപടികളും അപമാനിക്കലും (74.1ശതമാനം), തുല്യവേതന ഉദ്യമങ്ങള്(70.8ശതമാനം) എന്നിവയാണ് ലിംഗസമത്വവും വൈവിധ്യവും ഉറപ്പാക്കാന് നിരന്തരമുള്ള ഇടപെടലുകള്.
കോര്പ്പറേറ്റ് നേതൃത്വത്തിലെ സ്ത്രീകളും പാരിസ്ഥിതിക, സാമൂഹ്യ, ഭരണപരമായ(ഇഎസ്ജി) നടപടികള്ക്കുള്ള പങ്കും സര്വേ ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. അതേസമയം 70.8ശതമാനം കമ്പനികളും ഇഎസ്ജി നയങ്ങളും നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 81.5ശതമാനവും ലിംഗ പരിഗണനകള് അവരുടെ ഇഎസ്ജി തന്ത്രങ്ങളില് വലിയൊരു അളവോളമോ മിതമായോ എങ്കിലും ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട്.
ഇഎസ്ജി നയങ്ങളും നടപടികളുമുള്ള കമ്പനികള് സ്ത്രീകള്ക്ക് മധ്യനിര(9.8)ശതമാനം), മുതിര്ന്നതലം(12ശതമാനം), ഉന്നതനേതൃത്വം(6.1ശതമാനം0 എന്നിവിടങ്ങളില് സ്ത്രീകളെ നിയമിക്കുന്നുണ്ട്. വനിതകള് തലപ്പത്തുള്ള കമ്പനികള് വലിയതോതില് ഇഎസജി നടപടികള് കൈക്കൊള്ളുന്നു.
ലിംഗസമത്വം ചില സൂചകങ്ങളിലൂടെ വിലയിരുത്തേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും ഐഎല്ഒ സര്വേ ഊന്നിപ്പറയുന്നുണ്ട്. ലിംഗ കണക്കുകള് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികള്, പ്രത്യേകിച്ച് വേതനത്തിലെ അസമത്വങ്ങള്, നേതൃത്വനിരയിലെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നവയ്ക്ക് പതിനേഴ് ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസായ പുരോഗതിയുണ്ടെന്നും കണ്ടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലാഭത്തില് 8.3ശതമാനം വര്ദ്ധനയും.
സമാനമായി ഉന്നത മാനേജ്മെന്റ് തലത്തില് സ്ത്രീകളുള്ള ലിംഗസമത്വമുള്ള കമ്പനികള്ക്ക് സ്വമേധയ ഉള്ള ലക്ഷ്യങ്ങളിലൂടെ 15.3 ശതമാനം മെച്ചപ്പെട്ട വ്യവസായ ഫലമുണ്ടായി. ലാഭത്തില് 7.6ശതമാനം വര്ദ്ധനയും. അതേസമയം സര്വേ നടത്തിയ 57.2ശതമാനം കമ്പനികളും ഇത്തരമൊരു ലക്ഷ്യം നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല.
മെച്ചപ്പെട്ട വനിതാ പ്രാതിനിധ്യത്തിന് നയ പ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക് അപ്പുറം ചിലത് കൂടി വേണമെന്നാണ് കണ്ടെത്തലുകള് പറയുന്നത്. ഫലപ്രദമായ നടപ്പാക്കല്, തുല്യ വേതനം, തൊഴിലിട സുരക്ഷ, നേതൃത്വ ലക്ഷ്യങ്ങള്, നിരന്തര നിരീക്ഷണം എന്നിവ ലിംഗ അസമത്വങ്ങള് കുറയ്ക്കാന് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഒപ്പം കൂടുതല് സ്ത്രീകള്ക്ക് തീരുമാനമെടുക്കല് പദവികള് നേടാനും സഹായകമാകുമെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
ഒരു വ്യവസായി വനിതയുടെ യാത്ര
നേതൃത്വനിരകളിലുള്ള വനിതകളുടെ പട്ടികയില് ഇന്ത്യ അവസാനമാണ് ഇടം പിടിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിലും പരമ്പരാഗത തടസങ്ങള് തകര്ത്ത് മുന്നേറിയ വനിതകളുടെ യാത്രകള് സുപ്രധാന പാഠങ്ങളാണ് നമുക്ക് നല്കുന്നത്. ആത്മവിശ്വാസം, നിരന്തര പഠനം, വെല്ലുവിളികള് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ധൈര്യം എന്നിവ നേതൃത്വ നിരകളിലേക്ക് വനിതകളെ എത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണ് വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ പരമ്പരാഗത ചിന്തകളില് നിന്ന് ഒരു ഇന്ത്യന് സാമ്പത്തിക സേവന വ്യവസായത്തെ രാജ്യാന്തര വിപണികളിലേക്ക് എത്തിച്ച ദേവിന മെഹ്റ.
മറ്റാരും മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സംഗതി തനിക്ക് ചെയ്യാനാകുമന്ന് നേരത്തെ ചിന്തിച്ചിട്ടേയില്ലെന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഗ്ലോബലിന്രെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടറും ചെയര്പേഴ്സണും ആയ പരമ്പരാഗത വെല്ലുവിളികള് നിറഞ്ഞ തടസങ്ങള് തകര്ത്തെറിഞ്ഞ ദേവിന മെഹ്റ പറയുന്നത്. തനിക്ക് ഇത് ചെയ്യാനാകുമോ, ഇത് അര്ത്ഥവത്താകുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ആശങ്കകളായിരുന്നു തനിക്കെന്നും.
ഒരൊറ്റ രാജ്യമായിരിക്കുക എന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണെന്ന് ഫോര്ച്യൂണ് ഇന്ത്യയുടെ 2025ലെ അതിശക്തരായ അന്പത് വനിതകളിലൊരാളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ബിസിനസ് ഗ്ലോബലിന്റെ ദേവിന പറയുന്നു. 1997-98ലെ ഏഷ്യന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി തനിക്ക് ഒരു ഉണര്ത്തല് ആഹ്വാനമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും തനിക്ക് മനസിലായി. അങ്ങനെയാണ് താന് വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കുകയും വലിയ ആഗോള വിപണികളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്.
ആഗോളവിപണിയിലെ തുടക്കക്കാരി എന്ന നിലയില് ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകള് നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നും അവര് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 1990കളില് ഈ മേഖലയില് വലിയ ഗവേഷണങ്ങളൊന്നും നടന്നിട്ടില്ല. ലണ്ടന് ഓഹരി വിപണിയിലെ ആദ്യ ഇന്ത്യന് അംഗങ്ങളായി തങ്ങള്. ജപ്പാനെ ഒഴിച്ച് നിര്ത്തിയാല് ആദ്യ ഏഷ്യന് അംഗവും. ഇത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന് അതോടെ വിശ്വസിക്കാനായി. ഇത് താന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പരമ്പരാഗത ചിന്താഗതികളില് നിന്ന് മുക്തരാകുന്നത് അതിപ്രധാനമാണെന്നും അവര് പറയുന്നു. മറ്റുള്ളവരെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന ചിന്തയാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളെ പിന്നോട്ട് അടിക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഇതാരും ചെയ്തിട്ടില്ല. അത് കൊണ്ട് നിങ്ങള്ക്കിത് ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറയും. അത് കൊണ്ട് നിങ്ങള് പ്രയാണം അവസാനിപ്പിക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ മനസിനെ പറഞ്ഞ് മനസിലാക്കുക എന്നതാണ് പ്രധാനം. നിങ്ങളുടെ വ്യവസായത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്താന് എന്ത് ചെയ്യാനാകുമെന്ന തത്വങ്ങള്ക്ക് മുന്ഗണന നല്കുക. ഇത് വന്ന് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങള്ക്ക് എന്തും ചെയ്യാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം കിട്ടുമെന്നും അവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
മിക്ക സ്ത്രീകളും അവരുടെ തൊഴില് ജീവിതം പകുതിയില് വച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു
മിക്ക സ്ത്രീകളും തൊഴില് ജീവിതം പകുതിയില് വച്ച് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതാണ് അവര് ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് വരാതിരിക്കാനുള്ള കാരണമെന്ന് നോയ്ഡ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന റിക്രൂട്ടിങ് സ്ഥാപനമായ ഗ്ലോബല് ഹണ്ടിന്റെ മാനേജിങ് ഡയറക്ടര് സുനില് ഗോയല് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളര്ത്തുന്നതിനും വീട്ടുകാര്യത്തിനും തൊഴില് പോലെ തന്നെ പ്രാധാന്യം നല്കുന്നത് കൊണ്ട് മിക്ക സ്ത്രീകളും തൊഴിലില് ഇടവേള എടുക്കുകയോ സ്ഥാനക്കയറ്റം വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു.
അടുത്ത അഞ്ച് പത്ത് വര്ഷം കൊണ്ട് വനിത സിഎക്സ്ഒയുടെയും മറ്റ് ഉന്നതതല വനിതകളുടെയും എണ്ണത്തില് വര്ദ്ധനയുണ്ടാകും. രണ്ടായിരത്തിലോ 2005ലോ ഒക്കെ തൊഴിലെടുക്കാന് തുടങ്ങിയവര് ക്രമാനുഗതമായി നേതൃത്വനിരകളിലേക്കും തീരുമാനമെടുക്കല് പദവികളിലേക്കും എത്തിച്ചേരും.
മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കോര്പ്പറേറ്റ് സംസ്കാരം മിക്ക കമ്പനികള്ക്കും തൊഴിലിടം വൈവിധ്യവത്ക്കരിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയാന് സഹായകമായിരിക്കുന്നു. തൊഴിലിടങ്ങളില് കൂടുതല് ശുഭത്മകതയുണ്ടാകണമെന്നും ഉത്പാദക്ഷമത വര്ദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും നൂതനത കൊണ്ടു വരണമെന്നും അവര് തിരിച്ചറിയുന്നു.
വ്യത്യസ്ത ലിംഗങ്ങള് വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് കൊണ്ടു വരുന്നത്. മത്സരം ഇഞ്ചോടിഞ്ചാണ്.
വനിതകളുടെ പങ്കാളിത്തം ഇപ്പോള് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സ്ത്രീകള്ക്ക് അനുയോജ്യമായ വിധത്തില് ജോലി ചെയ്യാന് വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളും കമ്പനികള് നല്കുന്നു. ഇടവേളയെടുത്ത ശേഷം തിരികെ ജോലിയിലേക്ക് വരാനും അവര് അനുമതി നല്കുന്നുണ്ട്. വിപണി ഇപ്പോള് ഏറെ മത്സരമേറിയതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകള്ക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നല്കുമ്പോഴുംഅവരെ ജോലിക്കെടുക്കാനും ഒക്കെയെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.
സ്വകാര്യമേഖലകളിലെ പക്ഷപാതങ്ങള്
സ്ത്രീകള് ഉന്നത പദവികളിലേക്ക് മുന്നേറുമ്പോള് സ്വകാര്യ മേഖലയില് ചില പക്ഷപാതങ്ങള് കാണാമെന്ന് ഡല്ഹി ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന മുതിര്ന്ന പ്രോജക്ട് മാനേജര് ഉര്വി പറയുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴും പുരുഷന്മാര് കയ്യടക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ഉയര്ന്ന വേതനം കിട്ടുന്ന മറ്റ് തസ്തികകള് എന്നിവയില്. പലപ്പോഴും വ്യത്യാസങ്ങള്ക്ക് കാരണം,വിവാഹം,ഗര്ഭം, പ്രസവം, തുടങ്ങിയവയാണ്. ഇവയൊക്കെ സ്ത്രീകള്ക്ക് നിര്ദ്ദിഷ്ട ലക്ഷ്യം നേടാനാകുമോ എന്നതില് സംശയമുണര്ത്തുന്നു.
ലിംഗ പരിഗണനകള്ക്കപ്പുറം തൊഴില് മൂല്യനിര്ണണയവും പദവിയുമെല്ലാം കഴിവിനും ഉത്പാദന ക്ഷമതയ്ക്കും പ്രയത്നത്തിനും അടിസ്ഥാനമാക്കി തന്നെ വേണമെന്നും ഇവര് കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു. അടുത്ത തലമുറയ്ക്ക് ശരിയായ തൊഴിലിട സമത്വവും തുല്യവേതനവും കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഉര്വി പങ്കുവച്ചു.
കോര്പ്പറേറ്റ് നയങ്ങള് സ്ത്രീകളുടെ ശേഷി തിരിച്ചറിയുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലെ സംവിധാനങ്ങളില് കാതലായ മാറ്റം വരേണ്ടതുണ്ടെന്നും അവര് പറഞ്ഞു. തുല്യ അവസരം ലഭിക്കണം. ഇത് മുഴുവന് രരാജ്യത്തിനും ഗുണകരമാകുമെന്നും അവര് പറഞ്ഞു.
സ്ത്രീകള്ക്ക് നല്ല നടത്തിപ്പുകാരാകാനുള്ള ശേഷിയുണ്ടെന്ന് എച്ച്എസ്ബിസി ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥ അരിഷ ജിലാനി പറഞ്ഞു. അവര്ക്ക് സ്വഭാവികമായി തന്നെ എങ്ങനെ സംഘാടനം നടത്തണമെന്നും കാര്യങ്ങള് നന്നായി ചെയ്യണമെന്നുമറിയാം. വനിതകള് ഉന്നത പദവിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് സുപ്രധാനം തന്നെയാണ്. കാരണം ദൈനംദിന വെല്ലുവിളികള് അവര്ക്ക് ശരിക്കും മനസിലാക്കാനും മറ്റ് വനിതകളെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിക്കാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ചില കമ്പനികള് തുല്യവേതനം നല്കുമ്പോഴും വിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഇരട്ട ഭാരം വലിക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
പുരുഷന്മാര്ക്ക് പലപ്പോഴും വീടുകളില് പൂര്ണ പിന്തുണ കിട്ടുന്നു. എന്നാല് ജോലി ചെയ്യുന്ന അമ്മമാര് അവരുടെ തൊഴിലും വീട്ടിലെത്തിയാല് വീട്ടിലെ പണികളും കുട്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരമുണ്ടാക്കണമെങ്കില് സ്ത്രീകള്ക്ക് കൂടുതല് പിന്തുണയും പങ്കാളികള് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് പങ്കിട്ട് എടുക്കുകയും കൂടി വേണം. ഇതോടൊപ്പം നേതൃത്വനിരയിലേക്ക് തുല്യ അവസരങ്ങളും വേണമെന്ന് അരിഷ പറയുന്നു.
സ്ത്രീകള് നേതൃത്വ പദവിയിലേക്ക് ധാരാളമായി എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് സഞ്ചാര വ്യവസായ മേഖലയില് മാനേജരായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ചേതന പറയുന്നത്. എന്നാല് അവര്ക്ക് പല തൊഴില് തടസങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്നും ചേതന ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. തൊഴിലെടുക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് ഇരട്ടബാധ്യതകള് പേറേണ്ടി വരുന്നു. തൊഴില്പരമായ പ്രതീക്ഷകള്ക്കൊത്ത് ഉയരുന്നതിനൊപ്പം ഗാര്ഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഇത് അവരുടെ തൊഴില് വളര്ച്ചയെ നേരിട്ട് ബാധിക്കും. മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും തൊഴില് സേനയിലും മുന്നിട്ട് നിന്നും പലപ്പോഴും സ്ത്രീകള് ജോലിക്കയറ്റത്തില് പിന്നോട്ടടിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. പ്രസവാവധി കുറച്ച് കൂടി നീട്ടി നല്കുന്നതും അയവുള്ള തൊഴില് ക്രമങ്ങളും സ്ത്രീകള്ക്ക് തൊഴിലിടത്തില് വളരാന് സഹായകമാകുമെന്നും അവര് പറയുന്നു.
ഉപഭോഗ സേവന മേഖലയില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന ലവ്ലിയുടെ അഭിപ്രായത്തില് സ്ത്രീകള് തൊഴില് സംസ്കാരത്തില് താഴെത്തട്ടില് തന്നെയാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. വീട്ടിലെയും തൊഴിലിടത്തെയും ഇരട്ട പദവി നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും മതിയായ പ്രാതിനിധ്യം കിട്ടുന്നില്ലെന്നും അവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.