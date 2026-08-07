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'ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധ വേദിയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് അടച്ചുപൂട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ട്'? കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

'ജന്തർ മന്തർ പ്രതിഷേധ വേദിയായി അടച്ചുപൂട്ടുന്ന കാര്യം എന്തുകാണ്ടാണ് കേന്ദ്രം പരിഗണിക്കാത്തത്' എന്ന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു.

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Delhi High Court (ANI)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 7, 2026 at 7:35 PM IST

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ഡൽഹി: ജന്തർമന്തർ പ്രദേശം സമര കേന്ദ്രമായി കണക്കാക്കി അടച്ചുപൂട്ടാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആരാഞ്ഞ് ഹൈക്കോടതി. തലസ്ഥാന നഗരിയുടെ ഹൃദയഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന സമരങ്ങൾ കാരണം ഒരു നഗരം മുഴുവൻ എന്തിന് ബന്ദിയാക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും ഹൈക്കോടതി ചോദിച്ചു. നഗരത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സംഭവിക്കരുതെന്നാണ് തൻ്റെ അഭിപ്രായമെന്നും അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണെന്നും ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് അമിത് മഹാജൻ പറഞ്ഞു.

ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധം നടത്താൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ ഡൽഹി പൊലീസിനോട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അഖിലേന്ത്യാ ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു കോടതി. ജൂലായ് 10ന് രാവിലെ 10 മണിക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കും ഇടയിൽ സമരം നടത്താനാണ് സമിതി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ജൂലായ് ഒമ്പത് മുതൽ ജന്തർ മന്തറിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം സംഘടിപ്പിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന അപേക്ഷയിൽ ഡൽഹി പൊലീസ് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് സമിതി കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്ന് "നഗരത്തിനുള്ളിൽ എന്തിന് പ്രതിഷേധങ്ങൾ നടത്തണമെന്നും എന്തിന് നഗരത്തെ അനാവശ്യമായി ബന്ദിയാക്കുന്നുവെന്നും" ജസ്റ്റിസ് മഹാജൻ ചോദിച്ചു.

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ക്രമസമാധാനം പൊലീസിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് വാദിച്ച ജസ്റ്റിസ് ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭ്യർഥനയിൽ ശനിയാഴ്‌ചയ്ക്കകം തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസിനോട് നിർദേശിച്ചു. അനുമതി നൽകണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ താൻ ഒരു നിർദ്ദേശവും നൽകുന്നില്ലെന്നും എന്നാൽ അധികാരികളുടെ തീരുമാനം ഹർജിക്കാരനെ അറിയിക്കണമെന്നും ജഡ്‌ജി വ്യക്തമാക്കി.

സ്വാതന്ത്ര്യദിനം അടുത്തുവരുകയാണെന്നും പ്രസ്‌തുത പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ നിലവിലുണ്ടെന്നും അഡീഷണൽ സോളിസിറ്റർ ജനറൽ ചേതൻ ശർമ്മ പറഞ്ഞു. ബദൽ പ്രതിഷേധ സ്ഥലം വേണമെന്ന വിഷയം സുപ്രീം കോടതി ഇതിനകം പരിഗണിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.

തലസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്തുള്ള ജന്തർ മന്തർ ഇനി പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്ന ഒരു പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് സുപ്രീം കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. പ്രതിഷേധം താമസക്കാർക്ക് അസൗകര്യമുണ്ടാക്കുമെന്നും അവശ്യ സേവനങ്ങൾ തടസപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. ഏകദേശം 75 പേർ പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും ഓഗസ്റ്റ് 10 ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അവർക്ക് ഒരു ബദൽ പ്രതിഷേധ വേദി അനുവദിക്കണമെന്നും ഹർജിക്കാരൻ്റെ അഭിഭാഷകൻ പറഞ്ഞു.

"ഡൽഹി പൊലീസ് അപേക്ഷയിൽ തീരുമാനമെടുത്ത് നാളെയോടെ തീരുമാനം അറിയിക്കുമെ"ന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ദളിത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പട്ടികജാതി ചട്ടക്കൂടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യത്തിനെതിരെ ജന്തർ മന്തറിൽ സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാൻ അനുമതി തേടുകയാണ് അഖിലേന്ത്യാ ദളിത് ക്രിസ്ത്യൻ അവകാശ സംരക്ഷണ സമിതി.

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