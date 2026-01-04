വെനിസ്വേലയുടെ പുതിയ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ് ഡെല്സി റോഡ്രിഗസ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് എന്ത് കൊണ്ട് പ്രാധാന്യമുള്ളതാകുന്നു?
ഇന്ത്യയുടെ വിശ്വസ്തയാണ് അവര്. നിക്കോളാസ് മഡൂറോയുടെ പതന ശേഷം ലാറ്റിനമേരിക്കയില് ന്യൂഡല്ഹിയുടെ തന്ത്ര-സാമ്പത്തിക- നയതന്ത്ര ഇടങ്ങള് ശക്തമായി സംരക്ഷിക്കാന് കരുത്തുള്ളവരാണ് അവര്.
Published : January 4, 2026 at 9:00 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: നിക്കോളാസ് മഡൂറോയുടെ പതനത്തില് ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണങ്ങള് കരുതലോടെയാണ്. ഇത് പരുവപ്പെടുത്തിയതാകട്ടെ അസാധാരണമായ ഒരു ഘടകവും- വെനിസ്വേലയുടെ പുതിയ ഇടക്കാല പ്രസിഡന്റ്, ന്യൂഡല്ഹിയുടെ പരിചിത നയതന്ത്ര പങ്കാളി. ഡെല്സി റോഡ്രിഗസ് അടുത്തിടെ നിരവധി ഉന്നതതലചര്ച്ചകള്ക്ക് നേതൃത്വം നല്കിയിരുന്നു. ലാറ്റിനമേരിക്കയില് ദീര്ഘകാലം ഇന്ത്യയുടെ നിര്ണായക ഊര്ജ്ജ-ഭൗമരാഷ്ട്രീയ പങ്കാളി ആയിരുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പരമോന്നത പദവിയില് ഇപ്പോള് അവര് എത്തി നില്ക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെനിസ്വേലയില് അമേരിക്ക നടത്തിയ ആക്രമണവും പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡൂറോയെയും ഭാര്യയെയും പിടിച്ച് കൊണ്ടു പോയതുമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങളില് ഇന്ത്യ കരുതലോടെയാണ് പ്രതികരിച്ചത്. ലാറ്റിനമേരിക്കന് രാജ്യത്തുണ്ടായിരിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം. തങ്ങള് സാഹചര്യങ്ങള് നിരീക്ഷിച്ച് വരികയാണെന്നും ഇന്ത്യ പറഞ്ഞു. വെനിസ്വേലയിലെ ജനങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്കും സുരക്ഷയ്ക്കും പിന്തുണയും അറിയിച്ചു. ചര്ച്ചയിലൂട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കണമെന്നും ഇന്ത്യ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. മേഖലയില് സമാധാനവും സുസ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കണമെന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു.
മഡൂറോയെ അമേരിക്ക തടവിലാക്കിയതിന് പിന്നാലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റോഡ്രിഗസ് ആക്ടിങ് പ്രസിഡന്റായി ചുമതലയേല്ക്കാന് വെനിസ്വേലിയന് സുപ്രീം കോടതി നിര്ദ്ദേശിച്ചു. ഭരണത്തുടര്ച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവര് അധികാരം ഏറ്റെടുത്തേ മതിയാകൂ എന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവില് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണവും ദേശീയ പ്രതിരോധവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഇതാവശ്യമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സാഹചര്യങ്ങള് പുനഃപരിശോധിച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കായി ശരിയായ നിയമ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. പ്രസിഡന്റിന്റെ നിര്ബന്ധിത അസാന്നിധ്യത്തില് രാജ്യത്തിന്റെ പരമാധികാരവും സുരക്ഷിതത്വവും സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.
1969 മെയ് പതിനെട്ടിന് ജനിച്ച ഡെല്സി ഇലോയ്ന റോഡ്രിഗസ് ഗോമസ് അഭിഭാഷക, നയതന്ത്രജ്ഞ, രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളില് കഴിവ് തെളിയിച്ച വ്യക്തിയാണ്. 2018 മുതല് രാജ്യത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റാണ്. ഹ്യൂഗോ ഷാവേസിന്റെയും മഡൂറോയുടെയും ഭരണകാലത്ത് പല നിര്ണായക പദവികളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്യൂണിക്കേഷന്, ഇന്ഫര്മേഷന് മന്ത്രിയായി 2013 മുതല് 2014 വരെ പ്രവര്ത്തിച്ചു. വിദേശകാര്യമന്ത്രിയായി 2014-2017 വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വെനിസ്വേലയുടെ ഭരണഘടന നിര്മ്മാണ സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷയായി 2017 മുതല് 2018 വരെ പ്രവര്ത്തിച്ചു. 2024 മുതല് പെട്രോളിയം മന്ത്രിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു.
യുണൈറ്റഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് വെനിസ്വേലയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലെ അംഗമാണ് അവർ. മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങളും രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയിൽ അവരുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ, യുഎസ്, കാനഡ എന്നിവ അവരുടെ മേൽ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. 2019 നും 2023 നും ഇടയിൽ അവരുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് സ്ഥാനം തർക്കത്തിലായിരുന്നു. മഡുറോ പിടിക്കപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, റോഡ്രിഗസ് സ്റ്റേറ്റ് ടെലിവിഷനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു.
മഡുറോ കസ്റ്റഡിയിലായതിനാൽ, "സുരക്ഷിതവും ഉചിതവും നീതിയുക്തവുമായ ഒരു മാറ്റം സാധ്യമാകുന്നതുവരെ വാഷിംഗ്ടൺ വെനിസ്വേലയെ നയിക്കുമെന്ന്" യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പറഞ്ഞു. റോഡ്രിഗസുമായി തൻ്റെ ഭരണകൂടം ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അവർക്ക് യഥാർഥത്തിൽ മറ്റ് മാർഗമൊന്നുമില്ല എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സമീപ വർഷങ്ങളിൽ, ഇന്ത്യയുമായി ഇടപഴകുന്ന വെനിസ്വേലൻ നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് റോഡ്രിഗസ്.
ഇന്ത്യ എനർജി വീക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ന്യൂഡൽഹിയിലെ പ്രധാന ഫോറങ്ങളിലേക്ക് വെനിസ്വേലൻ പ്രതിനിധികളെ അവർ നയിച്ചു. ഊർജ്ജം, ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ, വിദ്യാഭ്യാസം, വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിൽ അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച്, അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് യിലെ സംയുക്ത പ്രവർത്തനവും പ്രൊഫഷണലുകളുടെ പരിശീലനവും ഉൾപ്പെടെ ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലെ കൈമാറ്റങ്ങൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി 2025 ഫെബ്രുവരിയിൽ ഇന്ത്യയുമായി ഒരു ഡിജിറ്റൽ സഹകരണ കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചു.
നേരത്തെ, 2023 ഓഗസ്റ്റിൽ, റോഡ്രിഗസ് 9-ാമത് സിഐഐ ഇന്ത്യ–എൽഎസി കോൺക്ലേവിൽ (കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഇന്ത്യ-ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക, കരീബിയൻ സാമ്പത്തിക ഉച്ചകോടി) പങ്കെടുക്കാൻ ന്യൂഡൽഹിയിലേക്ക് ഒരു വെനിസ്വേലൻ പ്രതിനിധി സംഘത്തെ നയിച്ചു. ഇന്ത്യയും വെനിസ്വേലയും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക, വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് അവർ ഊന്നൽ നൽകി. വ്യാപാരം, ഊർജ്ജം, മരുന്നുകൾ, രാസവസ്തുക്കൾ, വിശാലമായ സഹകരണം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾ ചർച്ചകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കറിനെ അവർ കണ്ടുമുട്ടി. ബിസിനസ് സഹകരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ആഗോള വിഷയങ്ങളിൽ പങ്കിട്ട കാഴ്ചപ്പാടുകളും അവർ അടിവരയിട്ടു.
2024 ഒക്ടോബറിൽ അവർ വീണ്ടും ഇന്ത്യ സന്ദർശിച്ചു, സാമ്പത്തിക സഹകരണം, ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങൾ, യോഗ, ആയുർവേദത്തിന്റെ പ്രോത്സാഹനം തുടങ്ങിയ സാംസ്കാരിക വിനിമയങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ജഗ്ദീപ് ധൻഖറുമായി അവർ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. ഒരു പ്രധാന ഊർജ്ജ ഉപഭോക്താവെന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയുടെ പാതയെക്കുറിച്ചും പരസ്പര പൂരകമായ തന്ത്രപരമായ ആസ്തിയായി വെനിസ്വേലയുടെ വലിയ എണ്ണ ശേഖരം അവർ പരാമർശിച്ചു.
"ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ തന്ത്രപരമായ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. വെനിസ്വേലയാണ് ഏറ്റവും വലിയ എണ്ണ ശേഖരമുള്ളത്. ക്രിമിനൽ (യുഎസ്) ഉപരോധം ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അന്താരാഷ്ട്ര ഊർജ്ജ വിപണിയിൽ വഹിക്കേണ്ട തന്ത്രപരമായ പങ്ക് ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി നമ്മുടെ രാഷ്ട്രം അതിന്റെ ഉൽപാദന പാത വീണ്ടെടുക്കുകയാണ്" അവർ അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യ ഒരു സാമ്പത്തിക ശക്തികേന്ദ്രവും ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയുമാണ്. ഒന്നോ രണ്ടോ പതിറ്റാണ്ടിനുള്ളിൽ, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഊർജ്ജ ഉപഭോക്താവായി ഇന്ത്യ മാറും
ട്രംപ് ഭരണകൂടം എന്ത് തരത്തിലുള്ള മുൻകൈകളാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അവർ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് റോഡ്രിഗസ് റോയ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.