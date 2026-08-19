വെറുതെയല്ല മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിനും 365 ദിവസം പ്രസവാവധി!, വിജയ് സര്ക്കാരിൻ്റെ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നില്... വിദഗ്ധര് പറയുന്നു
ആദ്യത്തെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രസവത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് 365 ദിവസത്തെ അവധി അനുവദിച്ചിരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിന് വെറും 12 ആഴ്ച മാത്രമായിരുന്നു. പുതിയ ഉത്തരവോടെ മൂന്ന് പ്രസവങ്ങൾക്കും ഒരു വർഷത്തെ അവധി ആസ്വദിക്കാം.
Published : August 19, 2026 at 7:43 AM IST
എസ്. ശിവകുമാർ
ചെന്നൈ: വനിതാ ശാക്തീകരണത്തിലും സാമൂഹിക ക്ഷേമത്തിലും പുതിയ ചരിത്രമെഴുതി തമിഴ്നാട്ടിലെ വിജയ് സർക്കാർ. മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന വനിതാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും ഇനി മുതൽ 365 ദിവസത്തെ (ഒരു വർഷം) ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ പ്രസവാവധി ലഭിക്കും. നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 12 ആഴ്ചത്തെ (84 ദിവസം) അവധി പരിധിയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് ഒരു വർഷമായി പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ചത്.
തമിഴ്നാട് നിയമസഭയിൽ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് മാനേജ്മെൻ്റ് മന്ത്രി ഡി. ശരത്കുമാർ ആണ് സംസ്ഥാനത്തെ സ്ത്രീകളെ ഒന്നടങ്കം സന്തോഷിപ്പിച്ച ഈ വൻ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. ഇതുവരെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ പ്രസവത്തിന് മാത്രമായിരുന്നു വനിതാ ജീവനക്കാർക്ക് 365 ദിവസത്തെ അവധി അനുവദിച്ചിരുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പ്രസവത്തിന് ഇത് വെറും 12 ആഴ്ച മാത്രമായിരുന്നു. പുതിയ ഉത്തരവോടെ മൂന്ന് പ്രസവങ്ങൾക്കും ഒരേപോലെ ഒരു വർഷത്തെ അവധി ആസ്വദിക്കാം. അവധിയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷവും പൂർണ്ണ ശമ്പളം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസവാവധിയിൽ വിവേചനം പാടില്ലെന്ന് നേരത്തെ മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതി ചില കേസുകളിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു.
മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനസമയത്ത് അമ്മമാർ നേരിടുന്ന ശാരീരിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അധിക അവധി ആവശ്യപ്പെട്ട് നിരവധി കേസുകൾ ഹൈക്കോടതികളിൽ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രസവത്തിനുള്ള അവധി വർധിപ്പിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകളിൽ നിന്ന് തുടർച്ചയായി ആവശ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ ഈ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.
ലക്ഷ്യം തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനനനിരക്ക് ഉയർത്തൽ
എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രഖ്യാപനം തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനസംഖ്യ വർധിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയാണെന്ന ആശയം ഉയർന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് തമിഴ്നാട്ടിൽ, മണ്ഡല പുനർനിർണയ വിഷയം വ്യാപകമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ജനസംഖ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിഷ്കരണം നടത്തുമെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കിയതിനാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വലിയ തോതിൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നേതാക്കൾ നിരന്തരം വാദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു.
സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത കാലത്തായി ജനനനിരക്കിൽ വലിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ജനസംഖ്യാ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനും കുട്ടികളുടെ കൃത്യമായ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ ജനപ്രിയ പ്രഖ്യാപനം. ഇതോടൊപ്പം ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഗർഭിണികൾക്കായി പുതിയ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളും സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം പൂർണമായി നടപ്പാക്കാത്തതിനാൽ വടക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലാണ്. അതുപോലെ, തമിഴ്നാട്ടിൽ ജനസംഖ്യ കൂടുതലായിരുന്നെങ്കിൽ, മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ തമിഴ്നാടിനെ ബാധിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. കൂടാതെ, ജനസംഖ്യ കുറവായതിനാൽ തമിഴ്നാടിന് വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ആരോപണമുണ്ട്.
പ്രത്യേകിച്ച്, പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡല പുനഃസംഘടന നടക്കുമ്പോൾ, ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം വിജയകരമായി നടപ്പിലാക്കിയ തമിഴ്നാടിൻ്റെ പ്രാതിനിധ്യം കുറയുമെന്നും ഇത് ഫെഡറൽ തത്വത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്നും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതി ശരിയായി നടപ്പിലാക്കിയ തമിഴ്നാട് പോലുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പാർലമെൻ്റിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, മുൻ ഡിഎംകെ ഭരണകാലത്ത്, മൂന്നാമത്തെ കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനത്തിന് മൂന്ന് മാസത്തെ ശമ്പളത്തോടുകൂടിയ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് മുൻ ഡിഎംകെ ഭരണകൂടം ഒരു ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, തമിഴ്നാട്ടിലെ ആരോഗ്യ മന്ത്രി അരുൺരാജ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനസംഖ്യയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. "കുടുംബാസൂത്രണം തമിഴ്നാട്ടിൽ വളരെ തീവ്രമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനാൽ, നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ വളരെ കുറവാണ്. തമിഴ്നാട് മുതിർന്ന പൗരന്മാർ താമസിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും 40 നും 60 നും ഇടയിൽ പ്രായമുള്ളവരാണ്. ആന്ധ്രപ്രദേശിൽ എല്ലാ പ്രസവങ്ങൾക്കും വനിതാ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളത്തോടെയുള്ള പ്രസവാവധി നൽകുന്നു. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെന്നപോലെ, നവദമ്പതികൾ ഒരു കുഞ്ഞിനായി അവധി എടുക്കേണ്ടിവരുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വന്നാൽ അതിശയിക്കാനില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഡിഎംകെ സർക്കാരിന് പിന്നാലെ, നിലവിലെ തമിഴ്നാട് ടിവികെ സർക്കാരും പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിനെതിരെ കര്ശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രിച്ച തമിഴ്നാട് പോലുള്ള ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളോടുള്ള അനീതിയാണ് മണ്ഡല പുനർനിർണയം എന്ന നിലപാടാണ് ടിവികെ സ്വീകരിച്ചത്.
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ജനസംഖ്യാ വളർച്ചയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികള് സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിദഗ്ധര് വിലയിരുത്തുന്നത്. സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ക്ഷേമത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്ന ഈ ജനപ്രിയ നയത്തിന് വലിയ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണയാണ് സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും വിവിധ സംഘടനകളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
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