മുന്‍ മന്ത്രി സെന്‍ഗോട്ടയ്യനെ എഐഎഡിഎംകെയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത് എന്തിന്?; വ്യക്തമാക്കി പളനിസ്വാമി

കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി സെന്‍ഗോട്ടയ്യന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇ.പി.എസ്. പറഞ്ഞു.

EDAPPADI PALANISWAMI (ETV Bharat)
Published : November 1, 2025 at 10:12 PM IST

സേലം: പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയമങ്ങള്‍ ലംഘിക്കുകയും ഡി.എം.കെ.ക്ക് വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്തതിനാലാണ് മുന്‍ മന്ത്രി സെന്‍ഗോട്ടയ്യനെ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.യില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയതെന്ന് പാര്‍ട്ടി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമി (ഇ.പി.എസ്.) വ്യക്തമാക്കി.

'ചതിക്ക് തനിക്ക് നോബല്‍ സമ്മാനം തരണം' എന്ന് സെന്‍ഗോട്ടയ്യന്‍ ഇ.പി.എസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചതിന് മറുപടി നല്‍കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സേലം സൂരമംഗലത്തെ എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. ഓഫീസില്‍ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് ഇ.പി.എസ്. വിശദാംശങ്ങള്‍ അറിയിച്ചത്.

കഴിഞ്ഞ ആറുമാസമായി സെന്‍ഗോട്ടയ്യന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇ.പി.എസ്. പറഞ്ഞു. താന്‍ പങ്കെടുത്ത ദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടന പരിപാടിയില്‍ സെന്‍ഗോട്ടയ്യന്‍ വന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ആ ചടങ്ങില്‍ എം.ജി.ആറിന്റെയും ജയലളിതയുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അനാവശ്യ വിവാദമുണ്ടാക്കി.

'കര്‍ഷകരുടെ പരിപാടിയായതിനാല്‍ പാര്‍ട്ടി നേതാക്കളുടെ ചിത്രം വെച്ചില്ല എന്ന വിശദീകരണം അദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ല. എന്നാല്‍, തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്റെ മണ്ഡലത്തില്‍ നടന്ന സൈക്കിള്‍ വിതരണ പരിപാടിയില്‍ സെന്‍ഗോട്ടയ്യന്‍ പങ്കെടുത്തു. അവിടെ, ജയലളിതയുടെയോ എം.ജി.ആറിന്റെയോ ചിത്രങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കരുണാനിധിയുടെയും എം.കെ. സ്റ്റാലിന്‍റെയും ചിത്രങ്ങള്‍ മാത്രമാണ് അവിടെയുണ്ടായിരുന്നത്. അന്നുമുതല്‍ അദ്ദേഹം ഡി.എം.കെ.യുടെ ബി ടീമായി പ്രവര്‍ത്തിച്ചു തുടങ്ങി.

നിയമസഭയിലോ പൊതുവേദികളിലോ അദ്ദേഹം ഡി.എം.കെയ്ക്കെതിരെ ഇതുവരെ സംസാരിച്ചിട്ടുമില്ല. അതിനാല്‍ അദ്ദേഹം ഡി.എം.കെയ്ക്കു വേണ്ടിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്ന് വ്യക്തമാണെന്നും ഇ.പി.എസ്. ആരോപിച്ചു.

പാര്‍ട്ടി വിട്ടുപോയവര്‍ തിരിച്ചുവരണം എന്ന സെന്‍ഗോട്ടയ്യന്‍റെ പ്രസ്താവന തെറ്റാണെന്നും ഇ.പി.എസ്. ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കാരണം, ഒപ്പമുള്ളവര്‍ പാര്‍ട്ടി വിട്ടുപോയവരല്ല, പാര്‍ട്ടി പുറത്താക്കിയവരാണ്. 'ഒ.പി.എസ്സിനെ (ഒ. പനീര്‍സെല്‍വം) പുറത്താക്കിയ ശേഷം, അദ്ദേഹവുമായി ആരും ബന്ധം വെക്കരുത് എന്ന് ജനറല്‍ ബോഡിയില്‍ 2,000-ത്തിലധികം അംഗങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് പ്രമേയം പാസാക്കിയതാണ്.

ഈ തീരുമാനം എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കണം. പാര്‍ട്ടിയുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ആര് പ്രവര്‍ത്തിച്ചാലും ഇതായിരിക്കും ഫലം. ഈ നടപടി ഞാന്‍ ഒറ്റക്കെടുത്തതല്ല, എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ.യുടെ നിയമം അനുസരിച്ചാണ് ചെയ്തത്.'

'ഞാന്‍ അമ്മയുടെ ഭക്തനാണ്' എന്ന് പറയുന്ന സെന്‍ഗോട്ടയ്യനെ മന്ത്രിയായിരിക്കെ ജയലളിത എന്തിനാണ് പുറത്താക്കിയതെന്ന് ഇ.പി.എസ്. ചോദിച്ചു. ടി.ടി.വി. ദിനകരനെതിരെയും അദ്ദേഹം വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചു:

'പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പ് ജയലളിതയാണ് ദിനകരനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ജയലളിത ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോള്‍ ദിനകരന്‍ ചെന്നൈയില്‍ പോലും വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവസരം വരുമ്പോള്‍ നിറം മാറുന്നവര്‍ക്ക് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാന്‍ അവകാശമില്ല.'

രണ്ടരക്കോടി അംഗങ്ങളുള്ള വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് എ.ഐ.എ.ഡി.എം.കെ. എന്നും, അത് തകര്‍ക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചാല്‍ നോക്കിനില്‍ക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി. 'പാര്‍ട്ടിക്കെതിരെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചാല്‍ നേതൃത്വം സന്തോഷിക്കുമെന്ന് കരുതരുതെന്നും ഇ.പി.എസ്. വ്യക്തമാക്കി.

