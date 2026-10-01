കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ ഭാരം മുഴുവന് സ്ത്രീകള് പേറേണ്ടി വരുന്നത് എന്ത് കൊണ്ട്? പുരുഷന്മാര് എന്ത് കൊണ്ട് വന്ധ്യംകരണത്തിന് തയാറാകുന്നില്ല? അറിയാം ഈ ലിംഗ അസമത്വം
ആധുനിക ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങളായ ഗുളികകള്, കോപ്പര്ടി ഗര്ഭനിരോധന ഉറ, വന്ധ്യംകരണം, എന്നിവയില് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 56.4ശതമാനത്തില് നിന്ന് 52.7ശതമാനമായാണ് ഇവ കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
Published : October 1, 2026 at 2:12 PM IST
ഹൈദരാബാബാദ്: കുടുംബാസൂത്രണം ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? വലിയൊരു ചോദ്യമാണ് ഇത്. ഇത്തരം ഒരു ചോദ്യം ഉയരുമ്പോള് ഉത്തരത്തിനായി സ്വഭാവികമായും നമ്മള് ഔദ്യോഗിക കണക്കുകള് പരിശോധിക്കും. ഈ കണക്കുകള് നല്കുന്ന ഉത്തരങ്ങളാകട്ടെ അത്ര സുഖകരമല്ല.
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ലിംഗസമത്വത്തെ കുറിച്ച് ഉറക്കെ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇപ്പോഴും കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ ബാധ്യതകള് പേറേണ്ടി വരുന്നത് സ്ത്രീകളാണെന്ന് ദേശീയ കുടുംബ ആരോഗ്യ സര്വേ(എന്എഫ്എച്ച്എസ്)6 റിപ്പോര്ട്ട് പറയുന്നു.
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രാജ്യത്തെ 69.1ശതമാനം ദമ്പതികളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണ്. അതേസമയം പുരുഷ വന്ധ്യംകരണ(വാസെക്ടോമി) കണക്കുകള് കേവലം 0.5ശതമാനം മാത്രമാണ്. അതായത് തീര്ത്തും അവഗണിക്കാവുന്ന കണക്ക്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് പുരുഷന്മാര് വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്ക് മടിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്നത്? കുടുംബം ചെറുതായി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവന് ഉത്തരവാദിത്തവും സ്ത്രീകളുടെ ചുമലിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ത് കൊണ്ടാണ്? കുടുംബാസൂത്രണ കാര്യത്തില് ഇത്തരത്തിലൊരു ലിംഗ വ്യത്യാസത്തിന് എന്താണ് കാരണം? ഭയമോ, ആശയക്കുഴപ്പമോ, പഴഞ്ചന് ചിന്താഗതികളോ എന്താണ് കാരണം? ഇക്കാര്യങ്ങള് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയാണ് ഇടിവി ഭാരത് ഈ റിപ്പോര്ട്ടില്.
ദമ്പതികള്ക്കിടയില് ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നതില് 2.4ശതമാനം വര്ദ്ധന
രാജ്യത്തെ ആകെ ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങളുടെ ഉപയോഗം 69.1ശതമാനമായി ഉയര്ന്നതായാണ് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്വേ6(2023-24)വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതായത് 2019-21 കണക്കില് നിന്ന് 2.4ശതമാനം വര്ദ്ധന. എന്എഫ്എച്ച്എസ് 5 റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 66.7ശതമാനമായിരുന്നു. കുടുംബാസൂത്രണ മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദമ്പതിമാര്ക്കിടയില് വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല് ആധുനിക ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങളായ ഗുളികകള്, കോപ്പര്ടി, ഉറകള്, വന്ധ്യംകരണം എന്നിവയില് ലിംഗപരവും പ്രായോഗികവുമായ കുറവുണ്ടെന്നും കണക്കുകള് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മിക്കവരും കുടുംബാസൂത്രണത്തിനായി വന്ധ്യംകരണം തന്നെ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. രാജ്യത്തെ മൊത്തം ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങളില് 36.5ശതമാനമാണ് വന്ധ്യംകരണ തോത്. എന്നാല് ഇതില് വലിയൊരു ലിംഗ അസന്തുലിതത്വം നമുക്ക് കാണാനാകും. ഏറെയും സ്ത്രീകളാണ് വന്ധ്യംകരണത്തിന് വിധേയരാകുന്നത്. പുരുഷന്മാരിലെ വന്ധ്യംകരണം കേവലം 0.5ശതമാനം മാത്രമാണ്. കുടുംബാസൂത്രണ ഉത്തരവാദിത്തത്തില് വലിയൊരുലിംഗ അസമത്വം രാജ്യത്ത് നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് ഈ കണക്കുകള് നമ്മോട് പറയുന്നത്. മഹാരാഷ്ട്ര, ഡല്ഹി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നുള്ള കണക്കുകള് പ്രകാരം പുരുഷന്മാരിലെ വന്ധ്യംകരണം തുലോം തുച്ഛമാണ്.
പത്ത് ശതമാനം പുരുഷന്മാര് ആധുനിക രീതികള് ഉപയോഗിക്കുന്നു
ഉറകള്, വന്ധ്യംകരണം തുടങ്ങിയ ആധുനിക ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങള് പത്ത് ശതമാനം പുരുഷന്മാര് ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നാണ് ദേശീയ കുടുംബാരോഗ്യ സര്വേ6 നല്കുന്ന സൂചന. ഇതില് 9.5ശതമാനം പുരുഷന്മാരും ഉറകള് തന്നെയാണ് ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നാല് പുരുഷ വന്ധ്യംകരണ ശസ്ത്രക്രിയകളുടെ എണ്ണം ശരിക്കും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. കേവലം 0.5ശതമാനം മാത്രമാണിത്. എന്എഫ്എച്ച്എസ്5ലെ 0.3ശതമാനത്തില് നിന്ന് നേരിയതോതില് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള പുരുഷ പങ്കാളിത്തം കുറവ് തന്നെയാണ്.
അതേസമയം ആധുനിക ഗര്ഭനിരോധ മാര്ഗങ്ങളിലും വലിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് കണക്കുകള് പറയുന്നു. ദമ്പതിമാര് പരമ്പരാഗത രീതികള് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോള് വര്ദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്വലിക്കല്, റിഥം രീതികളാണ് അത്ര ഇവര് പിന്തുടരുന്നത്. പരമ്പരാഗത രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം 10.3ശതമാനത്തില് നിന്ന 16.4ശതമാനമായി ഉയര്ന്നിരിക്കുന്നു. ഇതില് പുരുഷ രീതിയായ പിന്വലിക്കല് വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല് ഇത്തരം രീതികള് പരാജയപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്മാര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
75ശതമാനം പുരുഷന്മാരും ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങള് പിന്തുടരുന്നില്ല
ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനസംഖ്യ നിധിയുടെയും ഇന്ത്യന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലത്തിന്റയും കണക്കുകള് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 75ശതമാനം പുരുഷന്മാരും യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള അത്യാധുനിക ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് പിന്നില് സാംസ്കാരികവും സാമൂഹ്യവുമായ ചില മുന്വിധികളാണ്. ഇതിന് പുറമെ ബോധവത്ക്കരണത്തിന്റെ അഭാവവും മടിയും ബദല്മാര്ഗങ്ങളും ഇതിന് കാരണമാണ്.
കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സ്ത്രീകള്ക്കാണെന്നാണ് ഇന്നും മൂന്നില് ഒരു പുരുഷനും വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം ഉറകള് വാങ്ങാനുള്ള മടിയും ഇത് ശരിയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലെ അജ്ഞതയും ഇപ്പോഴും പലരിലും കാണാം. അതേസമയം സ്ത്രീകള്ക്ക് നിരവധി ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങള് ലഭ്യമാണ്. കോപ്പര്ടി, ഗുളികകള്, ഇന്ജക്ഷനുകള്, ഗര്ഭനിരോധന വസ്തുക്കള് നിക്ഷേപിക്കല്, വന്ധ്യംകരണം തുടങ്ങിയ വിവിധ മാര്ഗങ്ങളും ഉണ്ട്. അതേസമയം പുരുഷന്മാര്ക്ക് ഉറകളും വന്ധ്യംകരണവും മാത്രമേ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളൂ.
ഗര്ഭധാരണം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് പോലും പക്ഷേ ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് വിസമ്മതിക്കുന്നു. തത്ഫലമായി കുടുംബാസൂത്രണത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാകുന്നില്ല. എന്എഫ്എച്ച്എസ്6 റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ 8.5ശതമാനം സ്ത്രീകള് ഗര്ഭിണിയാകുന്നത് തടയാനും കുട്ടികള് തമ്മിലുള്ള പ്രായവ്യത്യാസം നിലനിറുത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാല് ഇവര്ക്കും പക്ഷേ ഇതിനായി എന്തെങ്കിലും ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങളുപയോഗിക്കാന് താത്പര്യമില്ല. ഈ കണക്കുകളില് എന്എഫ്എച്ച്എസ് അഞ്ചിലെ 9.4ശതമാനത്തില് നിന്ന് എന്എഫ്എച്ച്എസ്ആറിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും 8.5ശതമാനം കുറവുണ്ടായി. അതായത് സ്ത്രീകള് കൂടുതല് ഗര്ഭനിരോധന മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിക്കാന് തുടങ്ങിയെന്നര്ത്ഥം.
സ്ത്രീ വന്ധ്യംകരണത്തില് ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങള് മുന്നില്
സ്ത്രീ വന്ധ്യംകരണത്തില് ദേശീയതലത്തില് കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്എഫ്എച്ച്എസ്5ല് 37.9ശതമാനമായിരുന്നത് എന്എഫ്എച്ച്എസ്6ല് 36.5ശതമാനമായി. എന്നാല് മിക്ക വന് സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കുടുംബാസൂത്രണത്തിനായി സ്ത്രീകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് സ്ത്രീ വന്ധ്യംകരണം ഏറ്റവും കൂടുതല്. 69.6ശതമാനം.തൊട്ടുപിന്നില് തെലങ്കാനയുമുണ്ട്. 61.9ശതമാനമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ വന്ധ്യംകരണ കണക്ക്. മിസോറാമില് ഇത് 29.1ശതമാനം മാത്രമാണ്. എന്നാല് എന്എഫ്എച്ച്എസ് അഞ്ചിലെ പതിമൂന്ന് ശതമാനവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് വലിയൊരു കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം രാജ്യത്തെ വലുപ്പത്തിലും ജനസംഖ്യയിലും മുന്നില് നില്ക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായ ഉത്തര്പ്രദേശില് സ്ത്രീ വന്ധ്യംകരണ തോത് വളരെ കുറവാണ്. പതിനേഴ് ശതമാനം മാത്രമാണിത്.
മേഘാലയയിലും അസമിലും സ്ത്രീ വന്ധ്യംകരണം വളരെ കുറവ്
ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളായ ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തെലങ്കാന, തമിഴ്നാട് പോലുള്ള ഇടങ്ങളില് ദേശീയ ശരാശരിഏകദേശം ഇരട്ടിയായി. അതായത് 36.5ശതമാനം. എന്നാല് നേര് വിപരീതമാണ് വലിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നമുക്ക് കാണാനാകുക. ഈ സംസ്ഥാനങ്ങള് വന്ധ്യംകരണത്തിന് പകരം പരമ്പരാഗത മാര്ഗങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ബിഹാര്, രാജസ്ഥാന്, മിസോറാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളില് സ്ത്രീകളിലെ വന്ധ്യംകരണം എന്എഫ്എച്ച്എസ്5വുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് എന്എഫ്എച്ച്എസ്6ല് ഗണ്യമായി വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും സ്ത്രീകളിലെ വന്ധ്യംകരണം വടക്ക് കിഴക്കന് സംസ്ഥാനങ്ങളില് വളരെ കുറവാണ്. മേഘാലയ, അസം സംസ്ഥാനങ്ങളില് വനിത വന്ധ്യംകരണ നിരക്ക് ഒറ്റയക്കത്തിലേക്ക് ചുരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു. മതപരവും പരമ്പരാഗതവുമായ വിശ്വാസങ്ങളാണ് ഇതിന് കാരണം.