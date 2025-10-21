ഒറ്റക്ക് മത്സരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെ സമ്പൂർണ പിന്മാറ്റം; ബിഹാറിലെ ജെഎംഎം തീരുമാനത്തിന് പിന്നിലെന്ത്?
ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതായി ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം). ബിഹാറിൽ അരങ്ങേറുന്ന രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങള് മടുത്തെന്ന് ജെഎംഎം നേതാവ് സുദിവ്യ കുമാർ.
Published : October 21, 2025 at 12:19 PM IST
റാഞ്ചി: ഇന്നലെ (ഒക്ടോബർ 20) വൈകിട്ടാണ് ബിഹാർ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്നതായി ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം) നിർണായക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത്. മത്സരത്തിനില്ലെന്ന് മുതിർന്ന ജെഎംഎം നേതാവ് സുദിവ്യ കുമാർ അറിയിച്ചു. മഹാസഖ്യവുമായുള്ള ഭിന്നതയെ തുടർന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് മത്സരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാർട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സമ്പൂർണ പിന്മാറ്റം.
രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢാലോചനകളുടെ ഭാഗമായി ആർജെഡിയും കോൺഗ്രസും ജെഎംഎമ്മിനെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചെന്ന ഗുരുതര ആരോപണം ഉന്നയിച്ചാണ് ജെഎംഎമ്മിൻ്റെ പിന്മാറ്റ പ്രഖ്യാപനം. ആറ് സീറ്റുകളിൽ ജെഎംഎം സ്വതന്ത്രമായി മത്സരിക്കുമെന്നായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നത്. എന്നാൽ ബിഹാർ സഖ്യത്തിലെ പ്രമുഖ പാർട്ടിയുടെ 'രാഷ്ട്രീയ കുതന്ത്രം' ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ചയെ ദോഷകരമായി ബാധിച്ചുവെന്ന് സുദിവ്യ കുമാർ പറഞ്ഞു.
'ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന നാടകങ്ങള് ജെഎംഎം പാർട്ടിയുടെ മത്സരിക്കാനുള്ള അഭിലാഷത്തെ തകർത്തു. അതിനാൽ വളരെ ഖേദത്തോടെ ഈ പാർട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങള് ഉണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസും ആർജെഡിയുമായുള്ള സഖ്യം പുനപരിശോധിക്കുമെന്നും' ഗിരിധിയിൽ വച്ച് നടന്ന വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സുദിവ്യ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഷ്ട്രീയ ജനതാദളും (ആർജെഡി) കോൺഗ്രസും രാഷ്ട്രീയ വഞ്ചന നടത്തിയെന്നാണ് ജെഎംഎം ആവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങൾ ഭാവിയിൽ കാണാനാകുമെന്നും സുദിവ്യ പറഞ്ഞു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മാറുന്നു
ഒക്ടോബർ 7 ന് പട്നയിൽ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യോഗം നടന്നിരുന്നു. ജെഎംഎമ്മിനെ കബളിപ്പിക്കാനാണ് ആർജെഡി ശ്രമിച്ചത്. കോൺഗ്രസ് ഇതിനെ പിന്തുണക്കുകയായിരുന്നു. ഒക്ടോബർ 18 ന് ജാർഖണ്ഡ് മുക്തി മോർച്ച (ജെഎംഎം) മഹാഗത്ബന്ധിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടല്ല ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത്.
സ്വതന്ത്രമായി നിൽക്കുമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. ധംദഹ, ചകായ്, കറ്റോറിയ, മണിഹരി, ജമുയി, പിർപൈന്തി എന്നിങ്ങനെ ആറ് സീറ്റുകളിൽ മത്സരിക്കാനായിരുന്നു തീരുമാനം. എന്നാൽ പിന്നീട് തീരുമാനം മാറ്റേണ്ടി വന്നെന്ന് ജെഎംഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും വക്താവുമായ സുപ്രിയോ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.
എല്ലായിടത്തും സ്ഥിതി വ്യത്യസ്ഥമാണ്. ആർജെഡിക്കെതിരെ കോൺഗ്രസ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വിഐപിക്കെതിരെ സിപിഐ മത്സരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ഇതെല്ലാം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രങ്ങൾ മാറുന്നതുകൊണ്ടാണെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
2025 ലെ ബിഹാർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസും മഹാഗത്ബന്ധനും തമ്മിലാണ് പ്രധാന മത്സരം. എൻഡിഎയിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി, ജനതാദൾ (യുണൈറ്റഡ്), ലോക് ജനശക്തി പാർട്ടി (റാം വിലാസ്), ഹിന്ദുസ്ഥാനി അവാം മോർച്ച (സെക്കുലർ), രാഷ്ട്രീയ ലോക് മോർച്ച എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ നയിക്കുന്ന മഹാഗത്ബന്ധനിൽ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി, ദീപങ്കർ ഭട്ടാചാര്യ നയിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസിസ്റ്റ്-ലെനിനിസ്റ്റ്) (സിപിഐ-എംഎൽ), കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിപിഐ), കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (മാർക്സിസ്റ്റ്) (സിപിഎം), മുകേഷ് സഹാനിയുടെ വികാസ്ഷീൽ ഇൻസാൻ പാർട്ടി (വിഐപി) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
കൂടാതെ, പ്രശാന്ത് കിഷോറിൻ്റെ ജൻ സുരാജ് സംസ്ഥാനത്തെ 243 സീറ്റുകളിലും അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നവംബർ 6, 11 തീയതികളിൽ രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് ബിഹാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.
