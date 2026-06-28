കര്ഷകരുടെ കാലാവസ്ഥ സേവനങ്ങള് കാണാതെ പോകുന്നതെന്ത് കൊണ്ട്?കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനക്കണക്കിലെ ചില പോരായ്മകള്
കാലാവസ്ഥ സംരക്ഷിക്കാന് കര്ഷകര് നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങള് അംഗീകരിക്കണമെന്നും ഇവര്ക്കാവശ്യമായ പാരിതോഷികങ്ങള് നല്കണമെന്നും ലേഖകന്.
Published : June 28, 2026 at 5:06 PM IST
പുനരുജ്ജീവന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂടെ കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ നീക്കം ചെയ്യാന് കൃഷിക്കുള്ള ശക്തി രാജ്യാന്തര ഏജന്സികള് വലിയ തോതില് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കണക്കെടുപ്പുകളിലെ മൗലികമായ ചില നീതികേടുകള് മൂലം കാര്ഷിക മേഖലയുടെ കാലാവസ്ഥ സേവനങ്ങള്വിലമതിക്കാതെ പോകുന്നു.
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മനുഷ്യര് ശ്വാസോച്ഛ്വാസത്തിലൂടെയും വിസര്ജ്യങ്ങളിലൂടെയും ഭക്ഷ്യമാലിന്യങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും പുറന്തള്ളുന്ന ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ സംസ്കരണം മുതല് ഈ അനീതി നമുക്ക് കാണാനാകും.
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ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങള് പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങളും മനുഷ്യ ഉപാപചയ പ്രക്രിയയിലുടെ ഉണ്ടാകുന്ന കാര്ബണ് ഡൈ ഓക്സൈഡും തമ്മില് മൗലികമായി വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.ഫോസില് ഇന്ധനങ്ങള് പുറന്തള്ളുന്ന പുത്തന് കാര്ബണ് ലക്ഷക്കണക്കിന് വര്ഷങ്ങളോളം ഭൂമിക്കടിയില് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാല് മനുഷ്യന്റെ ഉപാപച പ്രക്രിയയിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്ന കാര്ബണ് ഹ്രസ്വകാല കാര്ബണ് ചക്രമാണ്. ഇത് പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിലൂടെ സസ്യങ്ങള് ആഗിരണം ചെയ്യുകയും അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് മാസങ്ങള്ക്കുള്ളിലോ ചിലപ്പോള് വര്ഷങ്ങളെടുത്തോ തിരിച്ചയക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഒരു വ്യക്തി ഒരു വര്ഷം പുറന്തള്ളുന്നത് ഇത്തരത്തില് 0.54 ടണ് കാര്ബണ് ഡൈഓക്സൈഡാണ്. ആഗോളതലത്തില് എണ്ണൂറ് കോടി ജനങ്ങള് പുറന്തള്ളുന്നതാകട്ടെ 4.3 ജിഗാടണ്ണും. പോഷണത്തില് വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ ഇത് കുറയ്ക്കാനാകുമായിരുന്നില്ല. ഒപ്പം മാനവരാശിയുടെ അതിജീവനത്തിന് ഇത് ഒഴിച്ചുകൂടാനാകാത്തതും.
ഹരിതഗേഹ വാതക ചട്ടപ്രകാരം ലോകത്ത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനമാണ് ഉള്ളത്. ഇതില് ഒന്ന് വന്കിട കമ്പനികള് ഉത്പാദന വേളയില് പുറന്തള്ളുന്ന നേരിട്ട് നിയന്ത്രിക്കാനാകുന്ന കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനം. എന്നാല് മനുഷ്യരുത്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാര്ബണിലെ അസന്തുലിതത്വം കാരണം ഇതിനെ ഒന്നാമത്തേത്തില് പെടുത്താനാകില്ല.
അതേസമയം ഫോസിൽ ഇന്ധന ജ്വലനത്തിലൂടെയുള്ള കാര്ബണ് പുറന്തള്ളല് പെട്രോളിയം മേഖലയേക്കാൾ താഴ്ന്ന നിലയിലുള്ള ഉപയോക്താക്കളുടെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഫോസിൽ ഇന്ധന മേഖലയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് അന്തരീക്ഷ കാർബണിന്റെ സ്വാഭാവിക പുനരുപയോഗം സുഗമമാക്കുന്നതിന് കൃഷിയെ ഈ തെറ്റായ സംഭാവന ശിക്ഷിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയുടെ കേസ് ഈ അക്കൗണ്ടിംഗ് പിശകിന്റെ വ്യാപ്തി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ 2023 ലെ GHG റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് കൃഷി പ്രതിവർഷം 660 ദശലക്ഷം ടൺ CO₂ പുറന്തള്ളുകയും 228 ദശലക്ഷം ടൺ വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇത് 432 ദശലക്ഷം ടൺ മൊത്തം ഉദ്വമനം (ദേശീയ ആകെയുടെ 14%) നൽകുന്നു എന്നാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഇന്ത്യയിലെ 1.4 ബില്യൺ ആളുകൾ മെറ്റബോളിസം വഴി 756 ദശലക്ഷം ടൺ CO₂ പുറന്തള്ളുന്നു എന്ന വസ്തുത ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ അവഗണിക്കുന്നു - നിലവിൽ കൃഷിയിലേക്ക് തെറ്റായി വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഈ ഉദ്വമനം ശരിയായി വേർതിരിക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക മേഖല ഒരു സ്രോതസ്സിനുപകരം ഒരു നെറ്റ് സിങ്ക് ആയി ഉയർന്നുവരുന്നു, മൊത്തം CDR 984 ദശലക്ഷം ടണ്ണും മൊത്തം CDR 324 ദശലക്ഷം ടണ്ണും.
സാമ്പത്തിക പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗണ്യമായതാണ്. ഒരു മെട്രിക് ടണ്ണിന് ഏകദേശം $100 കാർബൺ നാശനഷ്ട ചെലവ് കണക്കാക്കുമ്പോൾ, ഇന്ത്യയുടെ കാർഷിക കാലാവസ്ഥാ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിവർഷം 9840 കോടി ഡോളർ (8.1 ലക്ഷം കോടി രൂപ) വിലമതിക്കുന്നു. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ 155 ദശലക്ഷം ഹെക്ടർ കൃഷിയോഗ്യമായ ഭൂമിക്ക് ഒരു ഹെക്ടറിന് പ്രതിവർഷം ഏകദേശം 52,000–67,000 രൂപയാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. വലിയ കാർഷിക മേഖലകളുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും സമാനമായി അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങൾ നെറ്റ് സിങ്കുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയേക്കാം - നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് രീതികൾ ഈ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറച്ചുവയ്ക്കുന്നു.
മറ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളും ജൈവിക കാര്ബണ് ബഹിര്ഗമനത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തമായ പരിഗണനയുടെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ്-ഗ്യാസ് സമീപനം ഹ്രസ്വകാല മീഥേനിന്റെയും ദീർഘകാല കാര്ബണ് ഡൈഓക്സൈഡിന്റെയും വ്യതിരിക്തമായ സ്വഭാവത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നു, അതേസമയം യൂറോപ്യന് യൂണിയന് എമിഷൻസ് ട്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം കാർബൺ വിലനിർണ്ണയ പദ്ധതികളിൽ നിന്ന് ചില ജൈവിക കാര്ബണ് പുറന്തള്ളലുകളെ ഒഴിവാക്കുന്നു.
ഈ കണക്കു കൂട്ടല് പിഴവ് തിരുത്തുന്നതിന് ആഴത്തിലുള്ള നയപരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങളുണ്ട്. പാരീസ് കരാറിന്റെ ആർട്ടിക്കിൾ 6 പ്രകാരം, രാജ്യങ്ങൾക്ക് "അന്താരാഷ്ട്ര കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട ലഘൂകരണ ഫലങ്ങൾ" (ITMOs) വ്യാപാരം ചെയ്യാൻ കഴിയും. കൃഷിയെ ഒരു നെറ്റ് സിങ്ക് ആയി ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചാൽ, അധിക സീക്വസ്ട്രേഷൻ രീതികൾക്ക് മാത്രമല്ല, ആഗോള ഭക്ഷ്യ വ്യവസ്ഥയെ നിലനിർത്തുന്നതിൽ ബയോജെനിക് കാർബൺ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തുന്നതിൽ നിലവിലുള്ള പങ്കിനും കർഷകർക്ക് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റുകൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഈ പരിഹാരത്തിന് ദേശീയ ഹരിതഗേഹ വാതക ഇൻവെന്ററി മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളിൽ ഔപചാരികമായ പുനരവലോകനം ആവശ്യമാണ്, മനുഷ്യ ഉപാപചയ ഉദ്വമനം കൃഷിയുടെ സ്കോപ്പ് 1 അതിർത്തിക്ക് പുറത്ത് ഒരു പ്രത്യേക നോൺ-അട്രിബ്യൂട്ടബിൾ വിഭാഗമായി പുനഃവർഗ്ഗീകരിക്കുന്നു. ഈ "മനുഷ്യ ഉപാപചയ ഉദ്വമനം" വിഭാഗം വിവര ആവശ്യങ്ങൾക്കായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടും, പക്ഷേ ലഘൂകരണ ബാധ്യതകൾക്കായി ഒരു മേഖലയ്ക്കും നിയോഗിക്കില്ല, ഈ ഉദ്വമനം കുറയ്ക്കാനാവാത്ത അതിജീവനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയകളായി അംഗീകരിക്കുന്നു. ദേശീയ ഹരിതഗൃഹ വാതക ഇൻവെന്ററികളിലെ ഇന്റർഗവൺമെന്റൽ പാനൽ ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് (IPCC) ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് എല്ലാ ദേശീയ ഇൻവെന്ററികളിലും സ്ഥിരമായ പ്രയോഗം സാധ്യമാക്കുന്ന രീതിശാസ്ത്രപരമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം വികസിപ്പിക്കണം.
ക്രിയേറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിംഗിനെക്കുറിച്ചോ ഇരട്ട എണ്ണലിനെക്കുറിച്ചോ വിമർശകർ ആശങ്കകൾ ഉന്നയിച്ചേക്കാം, പക്ഷേ ഈ എതിർപ്പുകൾ കാര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. എമിഷൻ കുറയ്ക്കലുകൾക്ക് പകരമല്ല, ഫലപ്രദമായ നയത്തിന് കൃത്യമായ അക്കൗണ്ടിംഗ് മുൻവ്യവസ്ഥയാണ്. കൃഷിയെ ഒരു നെറ്റ് സിങ്കായി അംഗീകരിക്കുന്നത് മണ്ണിലെ കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷനും മറ്റ് CDR രീതികളും പരിപാലിക്കുന്നതിനും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള പ്രോത്സാഹനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തും. നിലവിലുള്ള കാലാവസ്ഥാ സേവനങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ നൽകുന്നതിന് വിഭവങ്ങളും പ്രോത്സാഹനങ്ങളും ലഭിക്കും.
മനുഷ്യ ഉപാപചയ ഉദ്വമനത്തിന്റെ നിലവിലെ സംസ്കരണം, കൃഷിയുടെ കാലാവസ്ഥാ സേവനങ്ങളെ വ്യവസ്ഥാപിതമായി കുറച്ചുകാണുന്ന ഒരു ഘടനാപരമായ പിഴവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഹ്രസ്വകാല ബയോജെനിക് കാർബൺ ചക്രത്തെ ഫോസിൽ ഇന്ധന ഉദ്വമനവുമായി സംയോജിപ്പിച്ച്, ഒഴിവാക്കാനാവാത്ത മനുഷ്യ ശ്വസനം കാർഷിക മേഖലയുടെ സ്കോപ്പ് 1 അതിർത്തിയിലേക്ക് നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ട്, നിലവിലുള്ള ചട്ടക്കൂട് സ്കെയിലിൽ കാർബൺ നീക്കം ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും പ്രാപ്തിയുള്ള മേഖലയെ ശിക്ഷിക്കുന്നു. കാലാവസ്ഥാ നീതി, മികച്ച കാർഷിക നയം, ആഗോള കാലാവസ്ഥാ സ്ഥിരത ശ്രമങ്ങളിൽ ഭൂമേഖലയുടെ പൂർണ്ണ ശേഷി പുറത്തെടുക്കല് എന്നിവയ്ക്ക് ഈ പിശക് തിരുത്തേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
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