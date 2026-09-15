50% സ്ത്രീകളും 30ല് തൊഴില് ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? 73%വും തിരികെ വരുന്നില്ല
രാജ്യത്തെ വനിതാ തൊഴില് സേന രാജ്യത്തെ ആകെ ജനസംഖ്യയായ 147.6 കോടിയില് ഇരുപത് മുതല് 21.5 കോടി വരെ മാത്രമാണ് സജീവമായി നമ്മുടെ തൊഴില് രംഗത്തുള്ളത്.
Published : September 15, 2026 at 7:29 PM IST|
Updated : September 15, 2026 at 7:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ സ്ത്രീകളുടെ ജീവിതം, വിദ്യാഭ്യാസം, തൊഴില് എല്ലാം മുപ്പത് വയസുവരെ ഗംഭീരമായി തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. എന്നാല് വിവാഹം കഴിയുന്നതോടെ കാര്യങ്ങള് മാറി മറിയുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ ഒരു സര്വേ റിപ്പോര്ട്ട് ഏവരെയും ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. മുപ്പതുകളിലെത്തുന്നതോടെ പകുതിയിയേറെ സ്ത്രീകളും തങ്ങളുടെ തൊഴില് എന്നന്നേക്കുമായി ഉപേക്ഷിക്കാന് നിര്ബന്ധിതരാകുന്നുവെന്നാണ് അടുത്തിടെ പുറത്ത് വന്ന ഈ റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
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തൊഴിലില് ഒരു ഇടവേള മാത്രമാഗ്രഹിച്ച് വിട്ട് നില്ക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് പക്ഷേ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തൊഴില് വിപണിയിലേക്ക് തിരികെ വരാനാകുന്നില്ലെന്നതാണ് വേദനിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു വസ്തുത. എന്ത് കൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നുവെന്നാണ് ഇടിവി ഭാരത് ഈ റിപ്പോര്ട്ടിലൂടെ പരിശോധിക്കുന്നത്. എന്ത് കൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകള്ക്ക് വിവാഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്ക്കും വേണ്ടി തൊഴില് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത്?
രാജ്യത്ത് ആകെ തൊഴിലെടുക്കുന്നത് 21 കോടി വനിതകള്
വേള്ഡോ മീറ്ററിന്റെയും ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ ജനസംഖ്യാ വിഭാഗത്തിന്റെയും കണക്കുകള് പ്രകാരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യ 2026ല് 147.6 കോടി പിന്നിട്ടു. ഇതില് 71 മുതല് 72 കോടി വരെ വനിതകളാണ്. നിലവില് 20 കോടി മുതല് 21.5 കോടി വരെ സ്ത്രീകളാണ് രാജ്യത്തെ തൊഴില് വിപണിയില് സജീവമായി ഉള്ളത്. ഇവര് വേതനത്തിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്യുകയോ സ്വയം തൊഴില് ചെയ്യുകയോ ജോലി അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരാണ്.
പകുതിയോളം സ്ത്രീകളും മുപ്പതാം വയസില് തൊഴിലില് നിന്ന് ഒരിടവേള എടുക്കുന്നു
ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് റിട്ടേണ് റിപ്പോര്ട്ട് 2026 അഥവ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് പോസ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം രാജ്യത്തെ അന്പത് ശതമാനം വനിതകളും മുപ്പതാം വയസില് തങ്ങളുടെ തൊഴില് ഉപേക്ഷിക്കുന്നു. പീരിയോഡിക് ലേബര് ഫോഴ്സ് സര്വേ(പിഎല്എഫ്എസ്) 2022-23,2023-24 അനുസരിച്ചാണ് ഈ റിപ്പോര്ട്ട് തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൊഴിലില് ഇടവേളയെടുക്കുന്ന വനിതകളില് 27 ശതമാനത്തിന് മാത്രമാണ് പിന്നീട് തിരിച്ച് വരാനാകുന്നത്. 73 ശതമാനം സ്ത്രീകള്ക്കും പിന്നീട് തിരികെ വരാന് സാധിക്കുന്നില്ല.
എന്ത് കൊണ്ടാണ് 73 ശതമാനം സ്ത്രീകള്ക്ക് തൊഴിലില് വീണ്ടും എത്തിച്ചേരാനാകാത്തത്?
രാജ്യത്ത് എഴുപത് ലക്ഷം സ്ത്രീകള് തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടുമെത്താന് പരിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല് എന്ത് കൊണ്ട് എഴുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സ്ത്രീകള്ക്ക് തിരികെ എത്താനാകുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇവിടെ ഉയരുന്ന വലിയ ചോദ്യം.ദ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യന് റിട്ടേണ്സ് റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം 43 ശതമാനത്തിലേറെ സ്ത്രീകള് ഗാര്ഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും സാമൂഹ്യ പ്രതീക്ഷകളും തങ്ങളുടെ തൊഴില് ഉപേക്ഷിക്കാന് പ്രധാന കാരണങ്ങളാണെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതിന് പുറമെ കുട്ടികളെ നോക്കാന് ആളില്ലാത്തതും ഓഫീസ് സമയത്തിലെ കാഠിന്യവും വീണ്ടും ഇവരെ ആരും തിരികെ ജോലിയില് പ്രവേശിപ്പിക്കാത്തതുമെല്ലാം കാരണങ്ങളാണ്.
ഗാര്ഹിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്
നഗരമേഖലകളില് അണുകുടുംബങ്ങള് സര്വസാധാരണമായിരിക്കുന്നു. ഇത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തില് കുട്ടികളുടെ മുഴുവന് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കുടുംബത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ മേലേക്ക് വരുന്നു. ഇന്നും സമൂഹം ചിന്തിക്കുന്നത് പുരുഷന്മാര് ജോലി ചെയ്ത് പണം സമ്പാദിക്കണമെന്നും സ്ത്രീകള് വീട്ടുകാര്യങ്ങള് നോക്കണമെന്നും തന്നെയാണ്. കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയില്ലാതെ അവര്ക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടായാല് പോലും സ്ത്രീകള്ക്ക് വീട് വിട്ട് പുറത്ത് പോകാനാകുന്നില്ല.
തൊഴിലിലുണ്ടാകുന്ന ഇടവേള ഇവരെ ദുര്ബലരാക്കുന്നു
തൊഴിലില് രണ്ട് അഞ്ചോ വര്ഷത്തെ ഇടവേളയുണ്ടാകുന്നത് ഇവരുടെ കഴിവിനെ ഇല്ലാതാക്കിക്കളയുമെന്ന് മിക്ക കമ്പനികളും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടത്തുന്നവരും ചിന്തിക്കാനിടയാക്കുന്നു. അഭിമുഖങ്ങളില് ഇവരുടെ തൊഴില് ഇടവേളകള് സംബന്ധിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ചോദ്യങ്ങള് ഉയര്ത്തുന്നു. ഇത് അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം കെടുത്തുന്നു.
സുരക്ഷിതത്വമില്ലായ്മയും ഡേകെയര് സംവിധാനങ്ങളിലെ ഉയര്ന്ന ഫീസും
താങ്ങാനാകുന്നതും സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുടെ അപര്യാപ്തത വലിയ തോതിലുണ്ട്. ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകളുടെ വരുമാനത്തിന്റെ പകുതിയിലേറെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാനായി ചെലവിടേണ്ടി വരുന്നു. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മിക്ക സ്ത്രീകളും വീണ്ടും ജോലി ചെയ്യുന്നതിനെക്കാള് വീട്ടില് തന്നെ തുടരാന് തീരുമാനിക്കുന്നു.
നൈപുണ്യ ശേഷി പ്രശ്നം
ഇന്നത്തെക്കാലത്ത് സാങ്കേതികത അതിവേഗം വികസിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മൂന്നോ നാലോ കൊല്ലത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരിച്ച് വരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് തങ്ങളുടെ കഴിവുകള് കാലഹരണപ്പെട്ടതാണെന്ന തോന്നലുണ്ടാകുന്നു. വളരെ കുറച്ച് സ്ഥാപനങ്ങളും കമ്പനികളും മാത്രമാണ് തൊഴിലില് ഇടവേളയെടുത്തവര്ക്ക് പരിശീലനം നല്കാന് തയാറാകുന്നത്.
നീളുന്ന തൊഴില് സമയം
ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തൊഴിലിടങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്ന സ്ത്രീകള്ക്ക് രാവിലെ മുതല് വൈകുന്നേരം വരെ ഓഫീസിലെ ജോലിക്ക് ശേഷം വീട്ടിലെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള് കൂടി ആകുമ്പോള് അവരുടെ ജീവിത ചര്യ ഏറെ വിഷമകരമാകുന്നു. മിക്ക കമ്പനികള്ക്കും ഇപ്പോള് ഓഫീസില് എത്തി തന്നെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന നിഷ്കര്ഷയുണ്ട്. അതേസമയം 55 ശതമാനം സ്ത്രീകള് വീണ്ടും തൊഴിലിലേക്ക് എത്തുമ്പോള് വീട്ടിലിരുന്നുള്ള ജോലിയോ അല്ലെങ്കില് രണ്ടും കൂടിയോ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ അവര്ക്ക് വീടും ജോലിയും ഒരു പോലെ കൊണ്ടുപോകാന് സാധിക്കുന്നു.
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റിപ്പോര്ട്ട് പ്രകാരം ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും വിവാഹ ശേഷമുള്ള വനിതാ തൊഴില് പങ്കാളിത്തം വ്യത്യസ്തമാണ്. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലാണ് ഈ നിരക്ക് കൂടുതല്. ഉദാഹരണത്തിന് ദേശീയ തലസ്ഥാനമായ ഡല്ഹിയില് വിവാഹ ശേഷം നാല്പ്പത്തഞ്ച് ശതമാനത്തിലേറെ സ്ത്രീകള്ക്ക് തൊഴിലുപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നു. തൊഴിലില് ഇടവേള ഉണ്ടായ ശേഷം കേവലം 20 ശതമാനം സ്ത്രീകള് മാത്രമാണ് വീണ്ടും തിരികെ ജോലിക്ക് പോകാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
അതേസമയം മുംബൈ, പൂനെ പോലുള്ള നഗരങ്ങളില് വിവാഹ ശേഷം 32 വയസോടെ 35ശതമാനം സ്ത്രീകളും തൊഴില് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ഇടവേള എടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. ബെംഗളുരുവില് മുപ്പത് വയസോടെ നാല്പ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും തൊഴിലിന് ഇടവേള നല്കുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കാന് വേണ്ടിയാണിത്. ഇവിടെയുള്ള അറുപത് ശതമാനം സ്ത്രീകളും വീട്ടിലിരുന്നോ അല്ലെങ്കില് രണ്ട് തരത്തിലുമോ തൊഴിലിലേക്ക് തിരിച്ച് വരാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതേസമയം ചെന്നൈയില് വിവാഹ ശേഷം 42 ശതമാനം സ്ത്രീകളും തൊഴിലുപേക്ഷിക്കുന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗതമായ സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങള് മൂലമാണിത്.
തിരികെ തൊഴിലിടങ്ങളിലെത്തുന്ന കേവലം 25 ശതമാനം സ്ത്രീകള്ക്ക് മാത്രമേ തങ്ങളുടെ അതേ പദവി തിരികെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. കൊല്ക്കത്തയില് വിവാഹ ശേഷം തൊഴിലില് ഇടവേള എടുക്കുന്ന സ്ത്രീകളുടെ കണക്ക് 48ശതമാനമാണ്. 70 ശതമാനം സ്ത്രീകള് വീട്ടിലിരുന്ന് ജോലി ചെയ്യുന്നു. ഇതിന് കാരണം പ്രാദേശികമായി വീണ്ടും തൊഴിലിലേക്ക് വരാനുള്ള ഉചിതമായ അവസരങ്ങള് ഇല്ലത്തതാണ്.
തൊഴിലിലെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരുന്ന 70 ലക്ഷത്തില് 35 ശതമാനവും മെട്രോ നഗരങ്ങളിലാണ്. മെട്രോ നഗരങ്ങളിലെ സ്ത്രീകള് കൂടുതല് വിദ്യാഭ്യാസവും നൈപുണ്യവും ഉള്ളവരും വീട്ടിലിരിക്കുന്നതിനെക്കാള് ജോലി ചെയ്യാന് കൂടുതല് താത്പര്യമുള്ളവരുമാണ്. എങ്കിലും ദീര്ഘമായ യാത്രയും നീളുന്ന ഓഫീസ് സമയവുമെല്ലാം മെട്രോ നഗരങ്ങളില് സ്ത്രീകള് തൊഴില് വിടാന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. തിരികെ ജോലിയിലേക്ക് വരാനാഗ്രഹിക്കുന്ന സ്ത്രീകളില് ഭൂരിപക്ഷവും പൂര്ണമായും വീട്ടിലിരുന്നോ അല്ലെങ്കില് കുറച്ച് ദിവസം ഓഫീസിലും ബാക്കിയുള്ള ദിവസം വീട്ടില് ഇരുന്നും ജോലി ചെയ്യാന് താത്പര്യപ്പെടുന്നു.
സ്ത്രീകളെ തൊഴില് സേനയുടെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് നടപടികള്
എഴുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം എന്ന കണക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാന് ചില ഇന്ത്യന് കമ്പനികള് പ്രത്യേക പരിശീലന പരിപാടികളും മോംസ് ബാക്ക് ടു വര്ക്ക് പോലുള്ള പരിപാടികളും ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് പുറമെ സര്ക്കാരും പല നയപരമായ നടപടികളും കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ നൈപുണ്യ വികസനം, ഓഫീസുകളിലെ ശിശു പരിചരണത്തിനായി സാമ്പത്തിക സഹായം തുടങ്ങിയവയ്ക്കാണ് സര്ക്കാര് നയങ്ങളില് പ്രാമുഖ്യം നല്കുന്നത്.
തൊഴില് മന്ത്രാലയം വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കായി വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞ പദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുടുംബ കാരണങ്ങളാല് തൊഴില് ഇടവേളകള് വേണ്ടി വന്ന വനിതാ ശാസ്ത്രജ്ഞര്ക്കും ഗവേഷകര്ക്കും വേണ്ടിയാണിത്. പദ്ധതി പ്രകാരം സ്ത്രീകള്ക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും ഫെല്ലോഷിപ്പുകളും നല്കി ഇവരെ ശാസ്ത്ര -ഗവേഷണങ്ങളിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇതോടൊപ്പം സാങ്കേതികമേഖലയില് പുനഃപ്രവേശിക്കുന്ന സ്ത്രീകള്ക്കായി ഡിജിറ്റല് തൊഴളില് വിപണിക്ക് അനുഗുണമായ രീതിയില് ഇവരുടെ നൈപുണ്യം വികസിപ്പിക്കുന്നു. അവര്ക്ക് നിര്മ്മിത ബുദ്ധിയിലും മറ്റ് ആധുനിക സാങ്കേതികതകളിലും പരിശീലനം നല്കുന്നു.
പ്രധാനമന്ത്രി കൗശല് വികാസ് യോജനയുടെ കീഴില് സര്ക്കാര് ഡിജിറ്റല് സാക്ഷരതാരംഗത്ത് വനിതകള്ക്ക് സൗജന്യ പരിശീലനം നല്കുന്നു. തൊഴിലിലെ ഇടവേള മൂലം കാലഹരണപ്പെട്ട നൈപുണ്യം വര്ദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനൊപ്പം നാഷണല് കരിയര് സര്വീസ് പോര്ട്ടലിലൂടെ വര്ക്ക് ഫ്രം ഹോമിനും സൗകര്യം നല്കുന്നു. സ്ത്രീകള്ക്കായി പാര്ട്ട് ടൈം തൊഴിലുകളും മറ്റും ഇതിലൂടെ നല്കുന്നത് വഴി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്ത്രീകള്ക്ക് തൊഴില് കണ്ടു പിടിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളില്ലാതാകുന്നു.